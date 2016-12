Fiscaliteit is het realiseren van het juiste evenwicht

Om het algemeen belang te dienen moet het belastingstelsel volledig op de schop.

Ivan Van de Cloot en Karel Volckaert Fellows van de denktank Itinera.

‘Het belastingbeleid is te veel de opgestapelde erfenis van decennialang improviseren en experimenteren’, schreven we in het Itineraboek ‘Tax Shift, waarom ons land een belastinghervorming nodig heeft’. We moeten daar dit jaar, helaas, aan toevoegen ‘… en marchanderen’. De ‘taxshift’ die de regering-Michel op touw zette, vervelde tijdens de zomer tot een getouwtrek tussen de vennootschapsbelasting, een meerwaardebelasting en het spaarwezen. Het debat wordt ondergraven door de vaststelling dat de redeneringen achter elk van de drie voorstellen best verdedigbaar zijn als men er belastingtechnisch naar kijkt. Maar een optimaal belastingstelsel komt niet tot stand door een politiek-door-ruilhandel. Een fiscaal evenwicht is niet noodzakelijk een politiek evenwicht - en vice versa.

De ruil van de hervorming van de vennootschapsbelasting tegen een meerwaardetaks en de activering van ‘slapend’ spaargeld is niet per se evenwichtig. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het om een symbolische oefening gaat waarbij een aantal hete hangijzers op een hoop worden gegooid. Dat mag politiek een dankbare tactiek zijn om het partijspel naar een oplossing te leiden waarbij niemand zijn gezicht verliest, de samenleving is er maar zelden bij gebaat.

Het algemeen belang is niet zomaar wat de meerderheid wil. Het algemeen belang hangt samen met doelstellingen die individuen niet zelf kunnen realiseren maar waar ze samen beter van worden. Het wordt gediend door een samenhangend geheel van prikkels en beperkingen die ieders streven naar het dienen van het eigenbelang coördineren.

Het belastingstelsel is een van de instellingen die het evenwicht moeten bewaken tussen de individuele belangen. Belastingen doen dat door geld op te halen waarmee de overheid elders kan ingrijpen, of door het gedrag van belastingplichtigen in de een of andere richting te beïnvloeden. Daarom is het van groot belang dat alle prikkels en beperkingen die de fiscus oplegt, gecoördineerd verlopen.

Belastingen op vermogen vormen op zich al een fiscale microkosmos. De totale belastingdruk is nu te hoog, maar bij een dalende belastingdruk is het niet onmogelijk dat ook een intelligent ontworpen meerwaardebelasting een plaats kan hebben. Maar dan wel in een veel breder kader waarbij nieuwe evenwichten liggen in een verschuiving van belastingen op arbeid en inkomen naar belastingen op consumptie.

Vooral innovatieve en dus vaak risicovolle ondernemingen hebben onder hoge belastingtarieven te lijden. Minder buitenlandse investeringen betekenen vaak ook dat buitenlandse technologie en knowhow minder goed de weg vinden naar onze lokale bedrijven. België heeft het al niet gemakkelijk om veelbelovende ondernemingen te laten doorgroeien. Die bedrijven nog meer afhankelijk maken van zelffinanciering berokkent niet alleen die bedrijven maar de hele economie schade.

Ons land doet er dan ook goed aan verder afstand te nemen van het nichebeleid, door te knippen in de vele aftrekposten en zo ruimte te creëren voor een flinke tariefdaling. De oprichting van een vennootschap om louter fiscale redenen impliceert een oneigenlijke ‘vervennootschappelijking’. In een integrale fiscale hervorming zal de vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting - tot op zekere hoogte een voorafname van personenbelastingen - dus ook gepaard gaan met een verdere en omvangrijkere verlaging van de lasten op arbeid, gefinancierd door een verschuiving naar belastingen op verbruik.

Verlaat de platgetreden paden van de ad-hoc- maatregelen in de fiscaliteit en zoek nieuwe en grotere evenwichten.

Itinera beveelt aan dat de platgetreden paden van de ad-hocmaatregelen in de fiscaliteit verlaten worden en dat nieuwe en grotere evenwichten gezocht worden. In een brede fiscale hervorming kan een verschuiving gerealiseerd worden van inkomens- naar consumptiebelastingen. Een dergelijke opportuniteit kan gepaard gaan met een interne shift in de vermogens. Maar ze moet vooral een echte vereenvoudiging mogelijk maken.