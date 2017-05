Flitsfaillissement is nefast voor werknemers

De Kamercommissie Handels- en Economisch Recht stemt vandaag over een nieuwe faillissementswetgeving. Zonder aanpassingen bouwt de ‘stille faillissementsprocedure’ de bescherming van werknemers tegen malafide werkgevers fors af.

Door Rudy De Leeuw en Marc Goblet, voorzitter en algemeen secretaris ABVV

Tot aan haar faillissement was Estro Groep met ongeveer 380 vestigingen en 3.600 werknemers het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland. De belangrijkste aandeelhouder van het bedrijf was de Amerikaanse investeringsfirma Bayside Capital, die deel uitmaakt van de investeringsgroep H.I.G. Capital en gevestigd is op hetzelfde adres in Miami. H.I.G. Capital legt zich toe op investeringen in niet-genoteerde bedrijven en heeft meer dan 21 miljard dollar onder beheer. Wereldwijd houdt het bedrijf aandelen aan in meer dan 100 ondernemingen met een gezamenlijke omzet van 30 miljard dollar. Geen kleine jongens dus.

In Nederland is de aanpassing van de faillissementswetgeving afgeblazen door het advies van de advocaat- generaal van het Europees Hof in de Estro-zaak.

In november 2013 werd duidelijk dat Estro Groep zonder extra financiering in de zomer van 2014 overkop zou gaan. Er werd een reddingsplan uitgewerkt: Project Butterfly. Dat plan voorzag in een doorstart van een belangrijk deel van Estro Groep na een pre-pack. Dat is een strikt geheime faillissementsprocedure uit de Angelsaksische zakenwereld.

Het resultaat van dat akkoord was dat 250 kinderdagverblijven en 2.600 werknemers door Bayside ‘verkocht’ werden aan H.I.G. tegen slechtere arbeidsvoorwaarden en dat 1.000 werknemers achterbleven in het vehikel dat overkop ging, zonder enig recht op ontslagvergoeding. Bij de uitvoering van Project Butterfly heeft Estro Groep uitsluitend contact gehad met H.I.G. Capital, de zustervennootschap van haar belangrijkste aandeelhouder Bayside Capital. Er werd geen enkele andere potentiële optie onderzocht.

Noch Bayside, noch H.I.G. Capital zit in financiële moeilijkheden. De pre-pack of het flitsfaillissement, zoals ze dat in Nederland noemen, had enkel tot doel op een zo goedkoop mogelijke manier duizend werknemers te lozen en de overblijvende werknemers lagere loon- en arbeidsvoorwaarden op te leggen. Het management van Estro Groep kreeg zelfs nog bonussen uitbetaald op het moment dat duidelijk werd dat de onderneming op een faillissement afstevende. Onze Nederlandse syndicale collega’s van de Federatie Nederlandse Vakvereniging (FNV) hebben die pre-packconstructie dan ook aangevochten voor het Europese Hof van Justitie. De definitieve uitspraak van het Hof moet nog volgen, maar het advies van de advocaat-generaal geeft hen alvast over de hele lijn gelijk.

Definitieve einde

Het flitsfaillissement is in Nederland niet bij wet geregeld, maar is een praktijk die de rechtbanken al enkele jaren tolereren. Om die procedure een wettelijke basis te verlenen, werd vorig jaar in de Nederlandse Tweede Kamer een aanpassing aan de faillissementswetgeving goedgekeurd. Maar die aanpassing is nooit in werking getreden omdat de Eerste Kamer op 4 april - naar aanleiding van het advies van de advocaat-generaal van het Europees Hof in de Estro-zaak - beslist heeft de behandeling van de wetswijziging te schrappen. In Nederland stelt men zich nu de vraag of dit het definitieve einde van de pre-pack betekent.

De memorie van toelichting bij het wetsontwerp stelt dat de regelgeving stoelt op het Nederlandse model

Het is daarom des te opmerkelijker dat onze regering probeert een eigen Belgische pre-pack, onder de naam ‘stille faillissementsprocedure’, zo snel mogelijk door het parlement te krijgen. Vooral omdat de memorie van toelichting bij het wetsontwerp stelt dat de regelgeving stoelt op het Nederlandse model. Tijdens een hoorzitting in de bevoegde parlementaire commissie hebben de drie Belgische vakbonden de parlementsleden opgeroepen te kiezen voor een maximale bescherming van de werknemersrechten bij ondernemingen in moeilijkheden. Dat vermijdt ook de nood aan een eventuele reparatiewetgeving over enkele maanden als het Hof het advies van de advocaat-generaal volgt.

Informatierecht

Wraakroepend is dat het Verbond van Belgische Ondernemingen ervoor pleit het nieuw in te voeren ‘stille faillissement’ zo vorm te geven dat de werknemers of hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad op geen enkel moment in de procedure geïnformeerd worden over wat hen te wachten staat. De bestaande wetgeving over de informatierechten van de ondernemingsraad stelt nochtans duidelijk dat informatie aan de ondernemingsraad moet worden verstrekt over alle interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op de onderneming, zo mogelijk nog voordat de beslissing wordt genomen.

In het geschrapte Nederlandse wetsontwerp stond ook dat de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging bij een pre-pack moet worden betrokken. Dat element vinden we niet terug in het Belgische wetsontwerp.

In het geschrapte Nederlandse wetsontwerp stond ook de bepaling dat de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging van een onderneming bij een pre-pack moet worden betrokken. Dat element van het ‘Nederlandse model’ vinden we spijtig genoeg niet terug in het Belgische wetsontwerp dat vandaag ter stemming voorligt.

We roepen de leden van de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht op vandaag niet blindelings het wetsontwerp van de regering goed te keuren, maar te kiezen voor een faillissementswetgeving die de belangen van de Belgische werknemers laat primeren op die van internationale aasgierfondsen.