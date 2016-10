Gaan we ervoor of blijven we verzuren in de file?

Ook bedrijven zijn gewonnen voor een mobiliteitsbudget. Niemand wil investeren in een land dat om de haverklap stilstaat. Met alleen een hertimmering van de salariswagen om het fileprobleem op te lossen, zoals Mathias Bienstman voorstelt (De Tijd, 21 oktober), kom je er echter niet.

Door Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder VBO

Je kan een debat maar objectiveren als je er enkele cijfers bij kan nemen. In de eerste plaats is de kost van het fileleed in ons land gigantisch. Volgens de OESO 8 miljard euro per jaar, of 2 procent van het bbp. Daarnaast zijn er volgens Febiac (de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie) 383.000 salariswagens in België, op een totaal van 5,6 miljoen auto’s. We spreken hier dus over 7 procent van het wagenpark. Dat park groeide de voorbije vijf jaar dan weer met 200.000 auto’s, waarvan 21.000 salariswagens.

Om het fileleed aan te pakken, doe ik een oproep om te werken op twee sporen. We zijn voorstander van een interfederaal mobiliteitsplan, dat inzet op drie doelstellingen: een goede bereikbaarheid van onze ondernemingen, tegemoet komen aan de verzuchtingen van onze burgers en een bedrage leveren aan het milieu, de levenskwaliteit en de volksgezondheid. De bevoegdheid voor mobiliteit is immers verdeeld tussen de federale overheid en de drie gewesten. Maar die mobiliteit vergt maatregelen die vertrekken vanuit een globale visie, gezien de interregionale verwevenheid van onze mobiliteitsbewegingen.

Op een tweede spoor willen we de werknemer met het mobiliteitsbudget de kans geven om zelf het heft in handen te nemen, en daarin is een plaats voor de salariswagen.

Infrastructuur

In het plan moeten we werk maken van het behoud en de verdere verbetering van onze verkeersinfrastructuren- en diensten. Ik denk onder andere aan productieve investeringen door sommige missing links op te vullen, het spoor efficiënter te gebruiken door de minder geëxploiteerde lijnen te vervangen door andere vervoersmodi of de toegang tot de stad te optimaliseren door het mogelijk te maken om ’s nachts te leveren.

Daarnaast moeten we bestaande verplaatsingsgewoonten in vraag durven stellen. Zo zou het beter zijn mocht de overheid de reële kosten voor het gebruik van de wagen verhalen op de gebruiker (een ‘slimme’ kilometerheffing in alle voertuigen), in plaats van op het bezit ervan.

Mobiliteitskaart

Daarnaast kan de werkgever het mobiliteitsbudget in de vorm van een mobiliteitskaart aan zijn werknemer aanbieden om hem de keuze te geven tussen verschillende mobiliteitsoplossingen. Die heeft als doel het woon-werktraject te optimaliseren zonder de bedrijfswagen te bannen, en dit door in te zetten op verschillende vormen van vervoer.

Ze dient als aanvulling of alternatief voor de werknemer die een flexibelere mobiliteit wenst. Zo kan hij kiezen voor een goedkopere wagen en het vrijgekomen budget gebruiken voor een treinabonnement of een fiets.

Door de mobiliteitskaart zetten we in op een vereenvoudiging: de kaart is gemakkelijk in te voeren en op te laden en de werknemer kan zelf beslissen hoe hij zijn budget gebruikt, binnen de budgettaire grenzen die de werkgever stelt.

Geen extra kost

Positief is ook dat de kaart niet leidt tot extra kosten voor de werkgever: ze komt dan ook ter vervanging van de verplichte terugbetalingen in de prijs van een abonnement (en van eventuele kilometervergoedingen) en ze maakt deel uit van de loonkosten in de zin van de loonnormwet van 1996.

Zolang het toegekende budget ook niet hoger is dan 200 euro per maand, kan de werkgever dit fiscaal (voor 100%) inbrengen, is er een vrijstelling van belastingen voor de werknemer en is ook een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen van toepassing.

Enkel een overkoepelende aanpak zal ons mobiliteitsvraagstuk structureel oplossen. Het is een en-en-verhaal, waarin elke mogelijke stakeholder mee in het bad moet.

Zoals steeds is de realiteit genuanceerd. Wie de afschaffing van de salariswagen als miraculeuze oplossing naar voor schuift, dwaalt. Wie enkel inzet op het openbaar vervoer, ontkent de realiteit, onder meer op de arbeidsmarkt. Wie enkel oog heeft voor meer beton, lost maar een deel van het probleem op. Wie niet open staat voor een andere arbeidsorganisatie via bijvoorbeeld telewerk, heeft niets begrepen van de nieuwe arbeidsmarkt.

Enkel een overkoepelende aanpak zal ons mobiliteitsvraagstuk structureel oplossen. Het is een en-en-verhaal, waarin elke mogelijke stakeholder mee in het bad moet.