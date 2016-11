Geef de ziekenhuissector een stabiele financiering voor de hervormingen

24 november 2016. Nationale betoging non-profitsector in Brussel © Photo News

De aangekondigde besparingen in de zorgsector remmen de hervormingen in de ziekenhuissector af. De ziekenhuizen zijn vragende partij voor een stabiel financieel kader om deze transitie te laten slagen.

Door Hans Struyven, algemeen directeur van het Regionaal Ziekenhuis van Tienen. Schrijft in eigen naam.

De ziekenhuizen zagen gisteren hun personeel opstappen in een witte woede-betoging. Het eisenpakket bestaat al lang. En onlangs kwam daar nog de eis bij voor het behoud van de ADV- of rimpeldagen, de arbeidsduurvermindering ter compensatie van onregelmatige prestaties voor medewerkers vanaf 45 jaar.

Want de werkdruk in de ziekenhuizen neemt ongetwijfeld toe. Er is meer nood aan opvang voor een groeiende groep van oudere patiënten met verschillende aandoeningen tegelijk.

Uitspraken als ‘mochten de belangengroepen wat meegaander zijn, dan zouden we sneller kunnen hervormen en niet hoeven te snijden in uitgaven’ zijn wat kort door de bocht.

Bijkomend is er de evolutie naar een meer complexe hoogtechnologische geneeskunde. Dat vraagt van onze werk- nemers een extra inspanning om bij te scholen en te veranderen.

In dit kader is er ook de hervorming van de bacheloropleiding voor verpleegkundigen, die van drie naar vier jaar gebracht werd.

We zien ook een belangrijke beweging naar kwaliteitsmanagement in de ziekenhuizen, met het opzetten van kwaliteitsmetingen, opvolging en borging van kwaliteitsvolle zorg, zorginspecties en internationale accrediteringssystemen.

Bolwerken

De vraag van de overheid en de maatschappij naar aantoonbare kwaliteit van zorg is zeker legitiem. Maar men moet wel beseffen dat de mensen op de werkvloer dat moeten bolwerken in een kader van een dalende overheidsfinanciering.

De werknemers betoogden gisteren ook tegen de besparingen die minister van Volksgezondheid Maggie De Block recentelijk aankondigde.

Die besparingen vallen temidden van een belangrijke transitiebeweging in de ziekenhuissector. Die transitie werd uitgetekend door het plan-De Block en -Vandeurzen, met de focus op netwerkvorming tussen ziekenhuizen.

Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgorganisaties, beklemtoonde dat de principes van netwerkvorming zeker worden ondersteund.

Afspraken

Het concurrentieel model moet plaats maken voor het samenwerkingsmodel: niet alle zorg kan overal gegeven worden. Ziekenhuizen moeten daarover afspraken maken met elkaar.

Tegelijkertijd moeten ook in een model van geïntegreerde zorg afspraken gemaakt worden met de eerstelijnszorg, voor de opvang van de chronisch zieke patiënt met meerdere ziektes.

Daarvoor zijn in het ziekenhuislandschap in Vlaanderen al grote stappen gedaan. In elke regio lopen al gesprekken tussen ziekenhuizen, en dat zijn meer dan verkennende gesprekken.

Afdrachten

Maar toch moeten enkele kanttekeningen gemaakt worden. Voorlopig bestaat er nog een duale financiering van ziekenhuizen, een waarin artsen en ziekenhuizen meestal maar zeker niet altijd dezelfde belangen hebben. Want inderdaad, de financiering van de overheid via het budget financiële middelen (BFM) volstaat al jaren niet meer om de medische activiteiten te onderhouden. De afdrachten op de erelonen van artsen-specialisten dienen jaar na jaar verhoogd te worden om niet in de rode cijfers te belanden.

We moeten vertrouwen creëren tussen ziekenhuizen, maar ook tussen artsen die jarenlang elkaars concurrenten waren. Ziekenhuizen moeten ook financiële afspraken met hun artsen maken om shopping door artsen tussen ziekenhuizen te vermijden.

Omdat het kader van het bestuur van de netwerken ontbreekt, en ook de financiering ervan, is elke stap van samenwerking tussen ziekenhuizen een stap in het onbekende.

Inderdaad, een studie over de financiële toestand van de ziekenhuizen toonde alweer aan dat 32 van de 91 ziekenhuizen in België in 2015 een negatief bedrijfsresultaat optekenden.

100 miljoen

De onlangs aangekondigde besparingen, met een verwacht effect van 100 miljoen euro, zouden dan ook het volledige resultaat van de sector opeten.

Uitspraken als ‘mochten de belangengroepen wat meegaander zijn, dan zouden we sneller kunnen hervormen en niet hoeven te snijden in uitgaven’, zijn dan ook wat kort door de bocht.

We vragen de overheid dan ook een financieel kader dat de nodige stabiliteit geeft om deze transitie te doen slagen. Alleen in zulke omstandigheden zal deze omvorming leiden tot een meer kwaliteitsvolle, duurzamere en financieel haalbare zorg, iets waar we allen naar streven.

Alleen in die omstandigheden komen er samenwerkingsverbanden en netwerken die kwaliteits- en productiviteitswinst opleveren, zodat besparingen mogelijk worden.

Alleen in dergelijke omstandigheden zullen onze werknemers gemotiveerd blijven om alle dagen 24 uur op 24 de patiënt de zorg te geven waar hij recht op heeft, een zorg die elke zorgverlener graag wil geven.