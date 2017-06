Geen zelfgenoegzaamheid na overwinning democratisch liberalisme

Na de ruime overwinning van Macron in Frankrijk blijft de uitdaging blijft om gevaarlijke vormen van populisme te bestrijden zonder de zorgen van de mensen te vergeten waarop populisten zo handig inspelen.

Door Kenneth Roth, executive director van Human Rights Watch

Na de ruime overwinning van Emmanuel Macron op Marine Le Pen kan iedereen die zich zorgen maakte over de opkomst van het bekrompen nationalisme een zucht van opluchting slaken. Macron kreeg twee keer zoveel stemmen achter zijn naam als Le Pen, en dat is meer dan de peilingen hadden voorspeld. Daarmee heeft de Franse kiezer zich duidelijk uitgesproken tegen het antimoslim- en antimigratieprogramma van Le Pen, dat stoelde op haat en onverdraagzaamheid.

Stuk voor stuk beweren leiders van heel wat landen te spreken namens ‘het volk’, en allemaal blijken ze bereid rechten van achtergestelde minderheden met voeten te treden

Macron heeft direct de toon gezet tijdens zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Versailles. Daarbij sprak hij zich in niet mis te verstane bewoordingen uit tegen de vervolging van homo’s in Tsjetsjenië, tegen de harde aanpak van onafhankelijke organisaties in Rusland, en tegen de inzet van Russische media voor propagandadoeleinden en het verspreiden van desinformatie.

Toch mogen we na deze overwinning van het democratische liberalisme niet zelfgenoegzaam achteroverleunen. Le Pens Front National kan namelijk nog altijd goed scoren in de Franse parlementsverkiezingen op 11 en 18 juni.

Checks and balances

In Hongarije en Polen zitten de populisten nog stevig in het zadel, en de Europese Unie maakt geen haast met reacties op hun ontmanteling van de checks and balances op de uitvoerende macht en op hun minachting voor de Europese kernwaarden: verdraagzaamheid en openheid. En de Britse premier heeft laten weten dat brexit niet het enige doel is van haar regering. Ze maakt zich ook hard voor een afzwakking van de mensenrechtennormen. De Britse Human Rights Act wordt herroepen, of haar land zal zich terugtrekken uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook buiten de Europese Unie hebben populisten van diverse pluimage de macht gegrepen. Denk aan Turkije, Egypte, India, de Filipijnen en, uiteraard, de Verenigde Staten. Stuk voor stuk beweren leiders van deze landen te spreken namens ‘het volk’, en allemaal blijken ze bereid rechten van achtergestelde minderheden met voeten te treden. Kritiek wordt niet geduld.

Hoe kunnen we voortbouwen op de overwinning van Macron en de strijd tegen gevaarlijke vormen van populisme voortzetten?

Bekommernissen

Daarvoor moeten we eerst kijken naar de zorgen van mensen, waar de populisten zo handig op inspelen. Populisten zijn meesters in het propageren van eenvoudige oplossingen voor complexe problemen - waarbij ze de kwetsbaarsten meestal als zondebok aanwijzen - maar dat mag onze aandacht niet afleiden van de reële bekommernissen waaraan ze hun succes te danken hebben.

Al te vaak nemen mainstreampolitici het dreigende discours van de populisten over.

De wereldeconomie en de technologische veranderingen hebben een deel van de werkende klasse het gevoel gegeven dat er niet langer naar hen wordt omgezien. Veel mensen zijn in de werkloosheid beland, of hebben een deel van hun loon moeten inleveren. Leiders die ervan uitgingen dat de vrijhandel zou leiden tot een groei van de economie die iedereen ten goede zou komen, hebben duidelijk niet voldoende aandacht besteed aan de manier waarop de economische baten zouden worden verdeeld en hebben geen oog gehad voor de gevolgen voor wie afgedankt zou worden.

Het populisme kan een halt worden toegeroepen als we een efficiënt sociaal vangnet uitbouwen, inzetten op betere opleidingen zodat mensen ander werk kunnen vinden, de werkloosheid terugdringen, en de opbrengsten van economische groei eerlijker verdelen. Dat laatste kan door een fiscaal beleid te voeren dat de rijken niet langer bevoordeelt.

Integratie

Als we het populisme willen bestrijden, moeten we ook meer aandacht besteden aan immigratie en integratie. De aantrekkingskracht van Europa en het Westen is sterk: mensen slaan op de vlucht voor vervolging, armoede en gewapende conflicten, en tegelijkertijd heeft het Westen nieuwe werkkrachten nodig om de bevolkingsafname te ondervangen. Toch zijn de Europese landen er door de bank genomen amper in geslaagd om migrantengemeenschappen succesvol te integreren in de maatschappij, zoals maar al te duidelijk blijkt uit de uitzichtloosheid die heerst in de voorsteden van Parijs.

Overheden die er niet in slagen de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van integratie, vormen een garantie voor publiek verzet tegen verdere immigratie.

Als we een dam willen opwerpen tegen het populisme, moeten we ook meer aandacht besteden aan de obstakels die integratie in de weg staan, zoals discriminatie op de huizenmarkt, in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de ordehandhaving. We moeten ook het debat over het juiste evenwicht tussen immigratie en integratie durven voeren: overheden die er niet in slagen de nodige maatregelen te nemen ter bevordering van integratie, vormen een garantie voor publiek verzet tegen verdere immigratie.

Doorsijpeling

Het belangrijkste wapen in de strijd tegen het populisme is misschien de verdediging van democratische waarden. Al te vaak nemen mainstreampolitici het dreigende discours van de populisten over. Dat is net wat de Nederlandse premier Mark Rutte heeft gedaan in de verkiezingsstrijd tegen de populist Geert Wilders in maart, waarbij de VVD als winnaar uit de bus kwam. Politici als Rutte hopen kiezers die zich aangesproken voelen door een populistische boodschap, te kunnen losweken van de populisten, maar uiteindelijk legitimeren ze die boodschap alleen maar. Het gevolg: zelfs als populisten niet aan de macht komen, sijpelen hun ideeën en principes toch door in beleid.

De populisten hebben aangetoond dat Westerse leiders (en verdedigers van mensenrechten) ten onrechte hebben aangenomen dat de bevolking het respect voor mensenrechten met hen deelt,

Macron staat voor grote uitdagingen nu hij zijn belofte ‘om er alles aan te doen zodat de Fransen geen enkele reden meer hebben om voor extremen te kiezen’ moet zien waar te maken. Hoe dan ook is zijn overwinning bemoedigend, omdat hij voluit ging voor de verdediging van democratische principes en hun inbedding in de Europese Unie. Hij schaart zich achter leiders als Angela Merkel in Duitsland en de Canadese premier Justin Trudeau, en brak een lans voor de fundamentele mensenrechten die de populisten verwerpen.

Op die weg moeten we verder. De populisten hebben aangetoond dat Westerse leiders (en verdedigers van mensenrechten) ten onrechte hebben aangenomen dat de bevolking het respect voor mensenrechten met hen deelt, dat de mensen altijd inzien dat het belangrijk is anderen te behandelen zoals ze zelf willen worden behandeld. Uiteindelijk hangt de strijd tegen het populisme af van het publieke respect voor de waarden waarop democratische samenlevingen zijn gebouwd. En nu zien we dat we die waarden geregeld moeten hernieuwen.