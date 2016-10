Getalm met slimme meters houdt goedkopere en groenere elektriciteit tegen

Een slimme elektriciteitsmeter in zo goed als elk huishouden tegen 2020 was in 2009 al een Europese richtlijn. We naderen nu het einde van 2016, maar nog altijd is in Vlaanderen de beslissing niet gevallen om ze te installeren.

Door Christophe Degrez, CEO van Eneco

Groene stroom uit zon en wind, en dat 24 uur op 24, is geen fata morgana. Maar er zijn wel slimme meters voor nodig. De overheid talmt uit schrik voor de kostprijs om ze in elk huis te installeren, maar daardoor moeten we ook wachten op de enorme opbrengst. Slimme meters zullen elektriciteit goedkoper maken. Kunnen we dan eindelijk stoppen met ze te zien als een kost?

Politici zijn er als de dood voor om weer een elektriciteitskost af te moeten schuiven op de consument. Maar er is een groot verschil: de slimme meter is een investering die opbrengt

De reden voor dat getalm is duidelijk: geld. Zeker na de Bijdrage Energiefonds zijn politici er als de dood voor om weer een elektriciteitskost af te moeten schuiven op de consument. Maar er is een groot verschil: de slimme meter is een investering die opbrengt. Ja, zo’n meter kost geld. De analoge meter kostte destijds óók geld, en dat is ook door ons allemaal bekostigd. Maar de slimme meter opent wel een wereld van mogelijkheden. Ze is de hoeksteen van een gezond en toekomstgericht energiebeleid. Met voordelen voor consumenten, leveranciers én netbeheerders.

Visualisering

Consumenten zullen voortdurend hun verbruik kunnen zien. Onderzoek toont aan dat alleen al door het inzichtelijk maken van het verbruik een besparing van 10 tot 15 procent mogelijk is. Denk maar aan de impact op het batterijverbruik van een elektrische wagen, als je dat visualiseert op de boordcomputer.

Leveranciers kunnen de info van de slimme meter gebruiken om de factuur te doen dalen. Want dankzij het internet of things, apparaten die met het internet verbonden zijn, kun je je wasmachine zo instellen dat die automatisch begint te draaien wanneer de stroom het goedkoopst is. Of dat je auto zich oplaadt op momenten van stroomoverschot - als de zon schijnt en de wind waait, met andere woorden.

Netbeheerder

En de netbeheerder, die kan er dankzij de slimme meter gemakkelijker voor zorgen dat het elektriciteitsnet voortdurend de juiste spanning heeft. Het bad mag niet overlopen en niet leeglopen, of de stroom valt uit. Door de schommelende opbrengst van zonnepanelen en windmolens is dat een uitdaging, maar één die we moeten durven aan te gaan. Door de slimme meter krijgen zij continu informatie over de hoeveelheid stroom die elk huis op elk moment afneemt van of teruggeeft aan het net.

In Nederland dient de Tesla Powerwall nu al als reserveopslag voor het hoogspanningsnet: eigenaars krijgen er een vergoeding als ze hun batterij ter beschikking stellen van de netbeheerder om pieken en dalen op te vangen. Om dat in België te kunnen uitrollen, zijn die slimme meters een belangrijke hulp.

In Italië werden de slimme meters tien jaar geleden al uitgerold en die zijn nog steeds state-of-the-art.

Ja maar, hoor ik soms: heeft het wel zin om nu slimme meters te installeren, als ze volgend jaar zijn overtroffen door nog slimmere varianten? Dat is een vals argument. In Italië werden de slimme meters tien jaar geleden al uitgerold en die zijn nog steeds state-of-the-art. Vergelijk het met een USB-aansluiting: de leveranciers kunnen er geavanceerde software voor aanbieden, maar het aansluitpunt blijft hetzelfde.

Slimme gebruikers

We hebben geen nood aan meters met alle mogelijke toeters en bellen. Een gestandaardiseerd apparaat dat live rapportering mogelijk maakt en de leveranciers toelaat om er flexibele software op aan te sluiten, volstaat. Om het nog sneller te laten gaan, kan de overheid er ook voor kiezen om de mogelijkheid te laten aan private marktspelers om zelf tot installatie over te gaan, in plaats van alleen aan de distributienetbeheerders.

Een gestandaardiseerd protocol volstaat om de vrije markt zijn werk te laten doen. Het resultaat zal sowieso renderen: met slimme meters krijg je slimme gebruikers. Het energieverbruik kan qua productie en qua tarifering worden afgestemd op de noden. Elk moment van de dag. 100 procent groene stroom, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. En dat aan een lagere prijs dan nu.

Door het getalm van de overheid kwamen al tal van toestellen op de markt die inzicht geven in je verbruik. Als energieleverancier zouden we dat ook kunnen doen. Maar er is een meer structurele oplossing nodig: alleen door in elk huishouden een slimme meter te installeren, kunnen we ze ten volle benutten. Met minder investeringen in het elektriciteitsnet, en minder energieverlies in het hele land.