'Gezocht: meer geld voor Belgische wereldspelers'

Ons land heeft dringend nood aaneen fonds dat doorgroeiende bedrijven kan financieren. De hervorming van de vennootschapsbelasting kan daarbij helpen.

Jurgen Ingels en Ellen Thijs

België is een klein land. Dat zie je op heel wat manieren. Met een halve tank benzine rijd je het hele land door, bijvoorbeeld. Je ziet het ook aan onze fiscaliteit. Om onze kleine afzetmarkt te compenseren proberen we buitenlandse bedrijven te lokken met fiscale snoepjes. Het gevolg is een hoog nominaal tarief van vennootschapsbelasting, talloze uitzonderingen en een byzantijns complexe fiscaliteit.

Je ziet het ook aan onze bedrijfsgrootte. België telt in verhouding veel minder multinationals dan pakweg Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Bovendien groeien kleine bedrijven heel moeilijk door tot spelers van wereldschaal. Wat als we erin zouden slagen de hervorming van de vennootschapsbelasting te koppelen aan de creatie van een beter klimaat voor doorgroeiende bedrijven?

Wereldwijd zijn er 186 unicorns, niet-beursgenoteerde technologiebedrijven waarvan de geschatte waarde groter is dan 1 miljard dollar. Van die 186 is er geen enkel Belgisch. Is dat misschien ook omdat we een klein land zijn met een beperkte schaalgrootte en kleine afzetmarkt? Allicht niet. Hoe verklaar je anders dat Nederland, Zweden of Israël wel al unicorns hebben voortgebracht?

Hebben we dan te weinig ingenieurs? Ook niet. Onze universiteiten, managers en ingenieurs horen bij de besten van de wereld. Misschien hebben we dan een tekort aan koopmansgeest of entrepreneurial spirit? Vandaag kan je geen krant openslaan zonder dat het gaat over ondernemers, innovatie of start-ups.

Het echte probleem ligt bij de financiering van doorgroeiende bedrijven. Die hebben we veel te weinig. We hebben dan ook een probleem met de scale-upfase, het moment waarop een kmo door moet groeien naar de wereldtop. Daarvoor heb je geld nodig, heel veel geld. Met een paar miljoen euro red je het niet. Precies omdat je in deze fase met de rest van de wereld concurreert, heb je voor een scale-up toch al minstens 50 miljoen euro nodig.

Dat geld is er in België niet. Hier zijn geen fondsen die in staat zijn zulke hoge bedragen ter beschikking te stellen van onze technologiebedrijven. Het gevolg is dat die Belgische bedrijven geld zoeken - en vinden- in het buitenland. Het kleine Belgische plantje verkast nog voor het een unicorn is kunnen worden.

Deelbewijs

Tegelijk is er veel discussie over de Belgische vennootschapsbelasting. Die is in internationale context veel te hoog en moet dringend worden verlaagd. Uitgerekend die verlaging biedt een opportuniteit voor onze scale-upbedrijven.

In plaats van de vennootschapsbelasting te verlagen naar 20 procent in ruil voor het afschaffen van allerhande aftrekken, zou je kunnen pleiten om die aftrekken toch af te schaffen maar de vennootschapsbelasting op 25 procent te houden. De 5 procent die bedrijven ‘te veel’ betalen, stort je dan door naar een groot op te richten investeringsfonds.

Het bedrijf dat vennootschapsbelasting betaalt, krijgt zelfs een deelbewijs voor zijn inleg. Lees: een deel van de vennootschapsbelasting wordt niet langer zomaar gebruikt om lopende overheidsuitgaven te betalen, maar om de groei van beloftevolle Belgische bedrijven te financieren. Bedrijven die meer groei, meer welvaart en meer belastingen zullen generen.

Meer nog: de bedrijven die in België vennootschapsbelasting betaalden, worden op die manier zelfs onrechtstreeks aandeelhouder van een fonds van beloftevolle Belgische scale-ups.

Uiteraard moet dat fonds onafhankelijk en met kennis van zaken worden gerund. En uiteraard moet het geld dienen om de nodige tientallen miljoenen euro’s te investeren in die Belgische technologiebedrijven die alles in zich hebben om unicorns te worden. In functie van het succes van het fonds kan de belastingbetaler zelfs zijn originele inleg terugkrijgen, maar blijft de meerwaarde in het fonds zitten. Met 1 miljard euro kan je twintig bedrijven financieren. Wedden dat daar unicorns bij zullen zitten?

Beeld je even in: een lagere vennootschapsbelasting, meer succesvolle grote Belgische bedrijven aan de wereldtop, belastingbetalers die aandeelhouder zijn van diezelfde bedrijven. Wie kan daartegen zijn?

Ingels is managing director van Smart FinCapital en voorzitter van startups.be. Thijs is executive program manager van het fintechplatform B-Hive.