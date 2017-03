Gigantische waardering Snap geen voorbode van nieuwe technologiezeepbel

De dure beursgang van het moederbedrijf boven Snapchat roept nare herinneringen op aan de technologiezeepbel van 2001. Het gros van de technologiestart-ups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar is vandaag echter in privé handen. De negatieve impact van een forse waardedaling op de reële economie zou dan ook beperkt blijven.

Door Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis

Enkele weken nadat de Dow Jones Industrial de magische 20.000 puntengrens doorbrak, moet nu ook de 21.000 eraan geloven. Recordkoersen zijn de sirenen van de aandelenmarkten. Weerstaan aan de verleiding om toch nog maar een graantje mee te pikken is verdomd moeilijk. Beursmakelaars en zakenbankiers weten dat maar al te goed en smijten dan ook graag duur geprijsde IPO’s op de markt.

Een herhaling van het beursdebacle uit 2001 inclusief een diepgaande economische crisis zit er niet aan te komen

Snap Inc., het moederbedrijf boven Snapchat (één van de apps die uw kinderen aan hun smartphone kluistert en waarmee ze elkaar voortdurend foto’s en video’s toesturen), gaat vandaag op de New York Stock Exchange voor zijn eerste beursnotering. Met 24 miljard dollar wordt het de meest waardevolle Amerikaanse technologie-IPO sinds Facebook in 2012.

Er zijn tien keer meer kopers dan er aandelen worden aangeboden. Het moet zijn dat de prijs aantrekkelijk is, niet? Dat valt nogal tegen, met een verwachte koers/omzet van 19,7. Omzet, inderdaad, want winst maakt het bedrijf nog niet. Al is dat niet uitzonderlijk. In de digitale wereld komt het erop aan zo snel mogelijk marktleider te worden. Hoe groter je wordt, hoe meer de netwerkeffecten in je voordeel gaan spelen en je marktaandeel verder de hoogte in katapulteren.

Koude rillingen

De beursgang van Snap bezorgt oudere beleggers ongetwijfeld koude rillingen. Staan we aan de vooravond van een nieuwe technologiezeepbel? Het antwoord is ja én neen.

Ja, maar die technologiezeepbel is er al een hele tijd. In 2013 waren er wereldwijd 13 eenhoorns, start-ups met een waarde van meer dan 1 miljard dollar. De teller staat vandaag volgens onderzoeksbureau CB Insight op een ongelofelijke 183 stuks met een gezamenlijke waarde van 657 miljard dollar. Op tal van die bedrijven voerden de financierende durfkapitalisten de voorbije kwartalen trouwens stevige waardeverminderingen door. Heel wat eenhoorns blijken ezels te zijn met een stok op hun hoofd.

Heel wat technologiebedrijven bewijzen toch dat hun ondernemingsmodel effectief winstgevend kan zijn.

Een herhaling van het beursdebacle uit 2001 inclusief een diepgaande economische crisis, zit er echter niet aan te komen. Heel wat technologiebedrijven bewijzen toch dat hun ondernemingsmodel effectief winstgevend kan zijn. Facebook, ook verlieslatend toen het in 2012 naar de beurs ging, realiseerde in het vierde kwartaal een winst van 3,7 miljard dollar op een omzet van 8,6 miljard dollar.

Het belangrijkste verschil met 2001 is echter dat het gros van de eenhoorns niet beursgenoteerd is. Bedrijven zoals Uber, Airbnb, Dropbox en Pinterest vinden vandaag genoeg geld op de private markt, waardoor pottenkijkers op een afstand worden gehouden. Een eventuele correctie op hun waardering zal daardoor eerder een rimpeleffect hebben op de economie en geen aardverschuiving zoals 16 jaar geleden.