Herman en Ignace, hou op met die moddercatch

Als niet-familiale aandeelhouder maar broer van Herman en Karel Van de Velde volg ik de recente ontwikkeling rond Herman, voorzitter van het lingeriebedrijf, en ex-CEO Ignace Van Doorselaere. Dat gebeuren kan je toch wel een 'modderpoel’ noemen.

Door Thomas Van de Velde

Twee haantjes zijn het, en ze vechten voor de overwinning. Had dan in de tijd van de Romeinen geleefd, denk ik dan, of in de tijd van de War Lords. Offer je manschappen maar op voor het grote gelijk, voor je ego, voor je uitzonderlijk onderbetaald en ondererkend talent. Te weinig liefde gehad van je ouders? Van Herman weet ik dat dit niet het geval was, misschien teveel. Ook niet goed voor je zelfbeeld.

Meestal zwijg ik. Behalve nu.

Waarover gaat het dan? Ordinaire macht. Ik zou tegen beiden zeggen: ‘the game is over’, de ene CEO van een ander (niet onbelangrijk) bedrijf, de andere op zelfgekozen pensioen. Ga het dan eens echt uitvechten in de arena. Al vrees ik dat Herman dan toch met een bloedneus naar huis komt: op dat vlak toch niet genoeg geoefend. En dan zijn we bij de kern van het verhaal: laag bij de gronds. Not done. Gebrek aan opvoeding (we zijn thuis heel goed opgevoed), late midlife?

Verlies

Neen, niets van dat alles: niet kunnen omgaan met verlies. Beide heren hebben in hun leven enkel succes gekend. Of toch niet helemaal. Ignace is in zijn Nederlandse Interbrew-periode eens overvallen en Herman kende zijn dipje in Afrika. Maar geen nood, Herman kon terugkeren en in het bedrijf starten omdat ik mijn plaats afstond. Ik werkte van mei 1979 tot midden juli 1980 in het bedrijf (toen nog de pvba Gebroeders Van de Velde). Het bedrijf was te klein voor drie zonen en ik zat er duidelijk niet op mijn plaats. Herman ook niet, in Afrika: dus wisselden we.

Omdat er nu een beetje storm opsteekt moet er ook nog een zwarte piet uitgedeeld worden

De rest is complexe geschiedenis en het verhaal van veel bekwame en hardwerkende mensen, niet in het minst mijn ouders. Er kwam ook veel ‘geluk’ aan te pas: alle sterren moeten juist staan. Het momentum komt langs of niet. Het kwam, begin jaren ‘80, en dan moet je het nog gebruiken ook.

CEO

Het verhaal reduceren tot het verhaal van Herman en/of Ignace is misplaatst maar de geschiedenis wordt nu eenmaal geschreven en herschreven door de overwinnaar. Ignace is een heel degelijk manager, heb ik altijd gehoord. Hij kwam om mijn broer Karel tijdelijk te vervangen en toen al snel duidelijk werd dat die nooit zou terugkeren, heeft hij de teugels heel goed overgenomen (maar niet elke galop was een succes).

Zwijgen is goud, en zwijgen moeten ze

Al was het mij als buitenstaander in de familie (ik heb de man nooit ontmoet) nooit duidelijk wie nu de echte CEO was. Is dat de kiem van hun wederzijdse frustratie?. En laat ons eerlijk zijn: er zat al goud in de pijplijnen - vergeet Karels verdienste niet - toen Ignace kwam.

Kijk, mijn grootvader heeft het bedrijf gesticht in 1919. Het mag duidelijk zijn dat hij na vier jaar IJzer nog moeilijk voor een baas kon werken. Maar ‘il faut le faire’, zou mijn vader zeggen (dus Ignace, waar wacht je op). Al snel groeide het bedrijf tot 50 man personeel. Onder de vleugels van mijn vader groeide het tot 300 man. Is mijn vader dan nog beter geweest voor het bedrijf? Nog harder gewerkt?

Omzet

In de derde generatie (Karel, Herman, Luc) komt de explosie. Hebben die dan nóg harder gewerkt, nóg bekwamer? En dan valt die generatie uiteen. Enkel Herman blijft over, en Ignace komt erbij. Maar op 10 jaar tijd verdubbelt de omzet. Dus waren Karel en Luc dan toch niet zo bekwaam, hebben ze toch niet hard genoeg gewerkt.

En nu zeggen die twee vaders van de overwinning: er is maar één en dat ben ik. En omdat er nu een beetje storm opsteekt moet er ook nog een zwartepiet uitgedeeld worden. ‘Ik stond aan het roer, neen jij stond aan het zeil’, enzovoort.

Over de kern van de zaak valt wel iets te zeggen. Werkende familiale aandeelhouders mogen geen privileges hebben en moeten bekwaam zijn

Zwijgen is goud, en zwijgen moeten ze. Dàt is pas hard werken. Laat de ene zich bezig houden met pralines en de andere met fietsen. Ze hebben er zelf voor gekozen.

En al die verhalen van ‘onderbetaald’ en ‘respect’. Op dat niveau. Was het niet om te huilen, dan kon je er nog mee lachen.

Over de kern van de zaak valt wel iets te zeggen. Werkende familiale aandeelhouders mogen geen privileges hebben en moeten bekwaam zijn.

Ik heb niets van dat alles en meestal zwijg ik.

Behalve nu.