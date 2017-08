Het Belgisch toekomstpad is digitaal

België heeft teveel watervrees voor de digitalisering. De digitale snelweg ligt er, we moeten hem nu gebruiken.

Twee Antwerpse taxibedrijven kondigen aan dat 40 van hun taxi’s worden uitgerust met tablets. Daarop kunnen passagiers een beperkt aantal websites raadplegen, het weerbericht, wisselkoersen en hotels en restaurants in de buurt opzoeken. De hemel zij geprezen, met de tablet wordt het leven van de chauffeur, dat van de passagier én het taxibedrijf beter. Bovendien plannen ze uit te breiden met een applicatie waarop de klant het traject van de taxirit kan volgen. ‘Taxibedrijven vinden weg naar digitale snelweg’, kopt een persartikel.

Dit nieuwsfeit zou niet misstaan in het jaar 2010, toen Apple met de iPad tablets bij het brede publiek hip maakte. Maar vergis u niet: het artikel verscheen op 11 augustus 2017, in tijden waar digitale innovaties als Uber, Waze en zelfs Taxi.eu reeds lang hun intrede deden. De vraag die ik me hierbij stel is: waarom evolueren Belgische bedrijven zo traag om tegemoet te komen aan technologische voordelen die de digitale revolutie met zich meebrengt?

Vandaag zijn 3 miljard mensen met elkaar verbonden op het internet, in 2020 groeit dit aantal tot 5 miljard. Die zullen op hun beurt verbonden zijn met minstens 50 miljard toestellen. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid, stonden we zo makkelijk met elkaar in contact. Een menselijk experiment zonder precedent op wereldschaal. Dit heeft een gigantische invloed op onze samenleving. Toegang tot het web betekent toegang tot informatie, scholing, medische informatie en cultuur. Iedereen die beschikt over een smartphone heeft toegang tot méér informatie dan de president van de Verenigde Staten 10 jaar geleden.

Al onze sociale systemen zijn bedacht tijdens de vorige industriële revolutie en niet meer aangepast aan onze huidige samenleving of inefficiënt geworden. Dit alles maakt dat we toe zijn aan de vierde Industriële Revolutie: de digitale revolutie. Deze ‘revolutie’ zal impact hebben op de voedingsindustrie, ons onderwijs, de gezondheidszorg, cultuur, businessmodellen en op politieke structuren.

Hoe digitale goesting kan leiden tot geluk en economische groei

België leidde de Industriële Revolutie een eeuw geleden, en daarmee hebben we ons huidige welzijn gebouwd. Daarentegen de huidige digitale revolutie lijkt haar oorsprong te hebben in de Verenigde Staten en Azië, niet uit Europa. Het is tijd om terug het voortouw te nemen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw geloofden we dat we de wereld konden heruitvinden. België was toen het epicentrum van de wereld met de wereldtentoonstelling ‘Expo 58’ in Brussel. Dat verklaart ook de enorme groei van ons land in de jaren ’60. Vlaanderen deed het opnieuw met “Flanders Technology” in de jaren ‘80. Daar danken we onze zeer performante en innovatieve industrie aan, alsook pareltjes als Telenet of IMEC. We hebben opnieuw nood aan zo’n ambitieuze aanpak.

De digitalisering biedt enorme kansen voor België, onze bedrijven, de burgers en onze samenleving. We beginnen uit een zeer sterke positie en kunnen met vertrouwen en optimisme naar de digitale mogelijkheden kijken: we beschikken over kapitaal, zijn goed opgeleid, kennen onze talen en hebben een gigantisch know-how opgebouwd. De tijd voor actie is nu, want de trein is vertrokken. En als je denkt dat het te snel gaat, onthoud dan: vandaag is de traagste dag van de toekomst.

Typisch Belgisch

We staan voor de grootste uitdaging ooit: we moeten niet minder dan de hele wereld heruitvinden op basis van deze nieuwe technische mogelijkheden. Typisch Belgisch is dat we vaak niet verder komen dan de vragen die met deze digitale revolutie te maken hebben. Wat gaat dat kosten? Hoe leg ik dit uit? Wat met de veiligheid? Alvorens aan de slag te gaan, willen we alle vragen beantwoord zien. Helaas hebben we de tijd niet om eerst de antwoorden te zoeken. We leven in een wereld van ‘al doende leren’, van ‘vallen en opstaan’, van ‘launch and iterate’. Dat is de aanpak van succesvolle Amerikaanse en Aziatische technologische ondernemingen. Als we in België niet mee zijn, worden we overspoeld in plaats van zelf te bedenken of mee te bouwen, volgend op onze normen en waarden.

De oplossing ligt daarom bij het zélf in handen nemen van de digitale toekomst. Ons streefdoel is het worden van een digitale koploper en de opportuniteiten van de digitale revolutie omarmen. Ons toekomstpad is digitaal en om vooruit te blijven moeten we sneller investeren in digitale vaardigheden voor de toekomst. De randvoorwaarden hiervoor zijn reeds in ons bezit: immens talent, een sterk uitgebouwd internet en veel geld op spaarboekjes.

Digitalisering maakt onze hele economie efficiënter en dus competitiever, waardoor er in een heleboel sectoren jobs kunnen bijkomen.

Boston Consulting Group berekende in 2016 in het rapport ‘Digitizing Belgium’ dat er tegen 2020 in België netto 300.000 jobs kunnen bijkomen als we de digitalisering volledig omarmen. En dat zijn niet enkel ‘digitale jobs’ in nerdy start-ups. Digitalisering maakt onze hele economie efficiënter en dus competitiever, waardoor er in een heleboel sectoren jobs kunnen bijkomen. Belangrijk daarbij is dat werknemers vandaag al de nodige scholing krijgen om om te gaan met het digitale. En er is dringend nood aan aangepaste opleidingen in ons onderwijssysteem, van lagere school tot volwassen bijscholing.

Is het misschien te laat? Hebben we de trein gemist? Helemaal niet, we zitten nog maar aan het begin van deze (r)evolutie. Het is dus nog vroeg in de ochtend van het internet, en zeker niet te laat om op de kar te springen. Kleine stappen brengen bedrijven al ver. Online vindbaar zijn, zeker mobiel, is bijvoorbeeld een must om 3 miljard consumenten te bereiken die op één klik van Belgische bedrijven verwijderd zijn. En ja, iedere Belgische KMO heeft toegang, voor weinig geld, tot ongelofelijke rekenkracht, opslagcapaciteit en artificiële intelligentie. Dus laten we springen op die kar en de vlucht vooruit nemen. Met visie en met ‘goesting’.