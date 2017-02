Het bbp kan niet de maatstaf blijven voor economisch succes

Het bruto binnenlands product (bbp) is voor economen en beleidsmakers nog steeds dé maatstaf om het succes van economisch beleid wereldwijd te vergelijken. Door de vergrijzing wordt dat meer en meer achterhaald en misleidend.

Door Anne Richards, CEO van M&G Investments

Het sentiment op de kapitaalmarkten is de afgelopen paar maanden gekanteld. De vrees voor seculiere stagnatie en deflatie is weg en de beleggers durven weer meer risico te nemen.

Veel economen hebben hun ramingen voor de wereldwijde economische groei naar boven bijgesteld. Te beginnen bij de VS, waar men de budgettaire teugels zou kunnen laten vieren om tegemoet te komen aan sommige verkiezingsbeloften van president Trump.

Er spelen ook seculaire thema’s op de lange termijn, die beleggers niet over het hoofd mogen zien.

Op korte termijn winnen de Amerikaanse en de Britse economie aan dynamiek. In de VS en Groot-Brittannië is de werkloosheid laag en zijn de consumentenbestedingen robuust te noemen.

Toch spelen er ook seculaire thema’s op de lange termijn, die beleggers niet over het hoofd mogen zien. Eén daarvan is de verschuiving van de focus in het economisch beleid. Dit wordt gedreven door demografische ontwikkelingen. In tegenstelling tot economische variabelen zijn demografische trends voorspelbaar en van invloed op ons allemaal.

Kantelpunt

De wereldeconomie heeft immers een belangrijk kantelpunt bereikt. Voor het eerst sinds mensenheugenis zijn er meer 65-plussers dan 5-jarigen. We bevinden ons in het zogenoemde tijdperk van het ‘piek-kind’.

De wereldbevolking vergrijst in hoog tempo. Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2050 ruim 15 procent van de wereldbevolking ouder zijn dan 65. Economen wijzen dikwijls op de uitdagingen van een verouderde bevolking voor Japan. Maar in 2050 zullen de meeste G7-landen hetzelfde demografische profiel hebben als het land van de rijzende zon nu. Ook China, Rusland en Brazilië ontkomen hier niet aan.

Dat we steeds langer leven dan verwacht zou een enorme druk kunnen leggen op ons huidige pensioenstelsel. Uit onderzoek van de Merrill Lynch Bank of America blijkt dat van alle overheidsuitgaven in ontwikkelde landen 40% naar de vergrijzing gaat. In de VS is dat zelfs opgelopen tot 55%. Als overheden hun beleid niet aanpassen zullen de almaar stijgende zorgkosten er over ruim 30 jaar toe leiden dat 60% van de staatsobligaties gezakt zijn onder investment grade-niveau.

Om in te kunnen spelen op de vergrijzing zullen we langer moeten werken en nadenken over beleidsmaatregelen en initiatieven die de bevolking aanzetten om langer te werken. Zoniet zal de vergrijzing een zeer grote impact hebben op de overheidsfinanciën, de productiviteit en de ongelijkheid.

BBP

Bovendien moeten we ons bezinnen over de definitie van ‘economisch succes’. De vergrijzende bevolking is voor de wetenschap een groot succesverhaal. Het is immers aan de medische vooruitgang te danken dat onze levensverwachting met decennia is toegenomen. Maar de vergrijzing is ook een enorme kopzorg voor de beleidsmakers. En het economisch model moét zich aanpassen aan de wijzigende demografie.

Economen en beleidsmakers gebruiken het bruto binnenlands product (bbp) nog steeds volop als maatstaf om het succes van economisch beleid wereldwijd te vergelijken. Dat is echter achterhaald en misleidend.

Als we kijken naar het bbp in verhouding tot de werkende bevolking (15-64 jaar) levert Japan de derde beste economische prestatie van de G7 sinds 1990. Japan presteert dus economisch een stuk sterker dan velen denken.

Japan is een goed voorbeeld: het land heeft een hoge verhouding tussen overheidsschuld en bbp, de bedrijven en particulieren lossen hun leningen massaal af, het land ondergaat een deflatoire druk en zit met een verouderende bevolking. Het bbp van Japan suggereert dus dat het land economisch achterblijft bij de rest van de G7.

Maar als we kijken naar het bbp in verhouding tot de werkende bevolking (15-64 jaar), dan levert Japan de derde beste economische prestatie van de G7 sinds 1990. Japan presteert dus economisch een stuk sterker dan velen denken. In plaats van te worstelen met ‘verloren decennia’ door een gebrek aan groei heeft de Japanse economie stabiele prijzen, een lage werkloosheid en een lage rente. De levensstandaard van de gemiddelde Japanner is niet verslechterd maar integendeel verbeterd.

Immigratie

In een wereld waar het immigratiebeleid in toenemende mate de politieke agenda’s domineert, zouden beleidsmakers zich moeten realiseren dat het bbp voornamelijk een demografisch profiel weerspiegelt van een groeiende beroepsbevolking, die (als alles volgens plan verloopt) per kwartaal meer produceert, meer verdient en ook meer uitgeeft.

Beleidsmakers moeten beseffen dat het bbp voornamelijk een demografisch profiel weerspiegelt van een groeiende beroepsbevolking. Als de beroepsbevolking krimpt door de vergrijzing, gebeurt natuurlijk net het omgekeerde. Dat betekent niet per se dat de economie achterblijft.

Als de beroepsbevolking krimpt door de vergrijzing, gebeurt natuurlijk net het omgekeerde. Dat betekent niet per se dat de economie achterblijft als het trendmatige groeipercentage afzwakt door het slinken van de beroepsbevolking. De wijzigende demografische trend in de ontwikkelde landen en een deel van de groeilanden zal het wereldwijde bbp meer en meer afremmen. Vooral China, dat na de crisis de wereldwijde groei aangejaagd heeft, krijgt waarschijnlijk de volgende jaren af te rekenen met een aanzienlijke vertraging van het historische groeitempo.

Beleidsmakers zullen in de toekomst verder moeten kijken dan het bbp als maatstaf voor economisch succes en eerder moeten kijken naar alternatieven die economisch welzijn in kaart brengen.

In de toekomst zou de nadruk wel eens meer dan vroeger kunnen liggen op intergenerationele rechtvaardigheid en levensstandaard.