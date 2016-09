Het beleid blijft de Chinezen onderschatten.

Het Eandis-dossier loopt al anderhalf jaar, maar tot voor kort kraaide er geen haan naar. Nu krijgt het eindelijk de aandacht die het verdient. Dat geldt ook voor de vier tekortkomingen van het Vlaamse leiderschap in dit dossier.

Door Astrid Pepermans, onderzoekster aan de VUB, specialiste handelsbetrekkingen tussen Europa en China.

Waar de Chinezen strategische meesters zijn, is er een duidelijk gebrek aan Vlaams strategisch denkvermogen. De Chinezen weten precies op welke Europese targets ze moeten mikken. Dat was zo bij de Chinese overname van Volvo Cars, bij de aankoop van de Italiaanse bandenproducent Pirelli, bij de historische verkoop van het Zwitserse chemiebedrijf Syngenta aan Chemchina en dat is nu zo bij de potentiële participatie van het Chinese State Grid Corporation in Eandis.

Bij de twee laatstgenoemde transacties moet een cruciaal aspect benadrukt worden. Syngenta en Eandis verkopen geen banden of auto’s. Eandis is eigenaar van 80 procent van het Vlaamse distributienet voor aardgas en elektriciteit. Het netwerk van buizen en leidingen dat onder alle Vlaamse huizen loopt, is de letterlijke drager van ons dagelijks comfort. Willen we deze essentiële sector echt openstellen voor een van de grootste Chinese staatsbedrijven?

De manier waarop enkele Vlaamse beleidsmakers de brief van de Staatsveiligheid over het Eandis-dossier hebben ontvangen, is ronduit schrijnend.

Een tweede probleem is de afwezigheid van een langetermijnvisie. 830 miljoen euro, dat is de som die State Grid wil neertellen voor een belang van 14 procent in Eandis Assets. Met dat bedrag, ver boven de marktwaarde van dat belang in Eandis en 40 procent meer dan wat Nederlandse en Australische concurrenten bieden, koopt State Grid ook drie zitjes in de raad van bestuur, onder wie een ondervoorzitter en een lid én een waarnemer in het auditcomité, het strategisch comité en het hr-comité.

Bovendien garandeert Eandis het Chinese bedrijf een jaarlijks rendement van minstens 4 procent. Het akkoord bevat daarnaast deadlockclausules die in het voordeel zijn van de Chinezen. Als een bepaalde beslissing hen niet aanstaat, is State Grid volledig vrij om zijn biezen te pakken. De 230 gemeentelijke eigenaars van Eandis krijgen in ruil een kortstondige monetaire injectie. Ik laat het aan u over om te concluderen wie hier als beste onderhandelaar uitkomt.

Creativiteit

Ten derde legt het dossier bloot hoe weinig flexibiliteit en creativiteit bepaalde politici aan de dag kunnen leggen. Het idee om de miljarden aan spaarcenten die staan te beschimmelen op Vlaamse spaarboekjes nuttig te maken en de burger te laten participeren in Eandis in de plaats van een Chinees overheidsbedrijf, veegden onze beleidsmakers al snel van tafel. De kans om het Vlaamse energiebeleid - of wat ervan overblijft - te democratiseren werd de kop ingedrukt nog voor ze zich voordeed.

De manier waarop de brief van de Staatsveiligheid - die opriep tot terughoudendheid en behoedzaamheid in het Eandis-dossier - door enkele Vlaamse beleidsmakers werd ontvangen, is ronduit schrijnend. Het toppunt is dat ze zelfs geen geheim maken van hoe onverschillig ze staan tegenover zaken die de kern van het algemeen belang raken. Eandis-ondervoorzitter Louis Tobback (sp.a) lachte de brief weg en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) bestempelde de brief als een onbelangrijk ‘papiertje’. Bourgeois koppelde er meteen de bedenking aan dat het misschien tijd is om na te denken over een inkrimping van de dienst Staatsveiligheid.

Postvakje

In plaats van de politici wakker te schudden, leidde het ‘papiertje’ van de Staatsveiligheid tot een zoveelste gemediatiseerde kibbelkwestie over wanneer het nu precies in het postvak van onze ministers belandde.

Ondertussen tikt de klok voort. Maandag volgt de doorslaggevende algemene vergadering over het Eandis-dossier. De kans is klein, maar zeker niet onbestaande dat voldoende gemeenten tegenstemmen om de deal tegen te houden. Bovendien is de deal presenteren als ‘al beklonken’ even onberedeneerd als burgerparticipatie in de energiesector te beschouwen als onhaalbaar en ongewild. Geen enkele deal is immers beklonken zolang er geen ‘papiertje’ werd ondertekend.