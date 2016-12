Het déjà vu van de Franse presidentsverkiezingen

2016 was een zeer bewogen jaar. Een roetjsbaan van aanslagen, van brexit en van Trump. Wat brengen 2017 en de nabije toekomst ons? We vroegen tien opiniemakers om in hun glazen bol te kijken, en dat telkens voor een aspect dat het afgelopen jaar mee heeft bepaald. Vandaag buigt Jean Vanempten zich over de Franse presidentsverkiezingen.

Op 23 april en 7 mei 2017 kiest Frankrijk een nieuwe president. Zoals gebruikelijk in de Vijfde Republiek wordt de strijd in twee stemrondes uitgevochten, waarbij de twee kandidaten die de meeste stemmen halen in de eerste ronde het twee weken later tegen elkaar opnemen in de finale. Opmerkelijk is dat de huidige Franse president François Hollande niet meedoet. En in het vooraf geschreven scenario staat dat Marine Le Pen, de lijsttrekster van het extreemrechtse Front National (FN), vrijwel zeker in de tweede ronde zal belanden. Maar net als elders heeft de Franse kiezer lak aan vooraf op de basis van peilingen geschreven scenario’s. Daarom is de vraag wie de volgende Franse president wordt zo moeilijk te beantwoorden.

Vijftien jaar geleden leidde de Franse presidentsverkiezing al tot een grote verrassing. Alle peilingen voorspelden een tweestrijd tussen aftredend president Jacques Chirac, van de rechtse gaullistische partij, en diens socialistische premier Lionel Jospin. Beide heren hadden er een ‘cohabitation’ - het samenwerken van een rechtse president en linkse premier - van vijf jaar opzitten.

Verrassing

De verrassing bij de uitslag van de eerste ronde op zondag 21 april 2002 was groot. Chirac won nipt de eerste ronde met 19,80 procent van de stemmen, het laagste percentage dat een president ooit gehaald had in een eerste ronde. Maar de tweede was Jean-Marie Le Pen, de toenmalige voorzitter van het FN en vader van Marine, die op 16,86 procent uitkwam. Jospin strandde op de derde plaats met 16,18 procent. De verbijstering was zo groot dat in het land een spontane beweging op gang kwam om desnoods ‘met handschoenen aan en een wasknijper op de neus’ te stemmen voor Chirac. Die republikeinse reflex werkte perfect. Op 5 mei haalde Chirac het met 81,21 procent van Jean-Marie Le Pen, die slechts 17,79 procent haalde.

Er zijn boekenkasten vol geschreven over wat er in 2002 fout liep, maar uiteindelijk was het een overaanbod van linkse kandidaten dat Jospin de das om deed. Chirac was niet echt populair en hij moest afrekenen met schandalen. Maar hij kon rekenen op een zekere eenheid aan de rechterzijde. Jospin werd geconfronteerd met een schare concurrenten, gaande van uiterst links, over communistisch links, radicaal-links en de groenen tot onafhankelijk links. De versnippering was zo groot dat Jospin het onderspit dolf tegen Le Pen. De uitslag dwong de linkse kiezer voor een onpopulaire rechtse president te stemmen om Le Pen uit het Elysée te houden.

Jean-Marie Le Pen was toen net als nu een politieke paria en in de peilingen haalde hij nooit meer dan 14,5 procent van de stemmen. Maar de kiezer besliste anders.

Voor de verkiezingen van 2017 zijn er zo veel onzekerheden dat 2002 weer in beeld komt. Op de rechterzijde is het vrij duidelijk. Marine Le Pen, die 17,90 procent haalde bij de vorige presidentsverkiezingen in 2012, werkt al vijf jaar naar deze confrontatie toe. Het FN is afgeborsteld. Het keert zich tegen de islam en de immigratie, maar het heeft een sociaal-economisch programma met een sterke nationalistische inslag. Voor klassiek rechts is François Fillon (premier van 2005 tot 2012) de onverwachte kandidaat. Fillon heeft een heel liberaal economisch programma en is maatschappelijk conservatief.

De linkerzijde is net als 15 jaar geleden hopeloos verdeeld. Bij de PS nemen zeven kandidaten het in januari tegen elkaar op in een voorverkiezing. Ex-premier Manuel Valls moet het onder meer opnemen tegen de gewezen collega-ministers Arnaud Montebourg en Benoît Hamon, die linkser staan dan Valls. Bij radicaal-links is Jean-Luc Mélenchon de grote kandidaat.

In een normaal scenario nemen Fillon en Le Pen het tegen elkaar op in de tweede ronde. Maar er zijn obstakels voor dat ‘normale’ scenario.

Het eerste obstakel heet Emmanuel Macron. De gewezen minister van Economie wil zich links noch rechts opstellen. Met zijn beweging En Marche! wil hij de Franse starheid doorbreken. Macron appelleert aan een jong en dynamisch Frankrijk. Zijn keuze voor het politieke midden is ongewoon. Zijn ster blijft rijzen in de peilingen. De grootste handicap van Macron is dat hij geen partij heeft, maar hij kan wel veel mensen mobiliseren. Hij zal in ieder geval veel stemmen afsnoepen van de klassieke linkse én rechtse kandidaat en op die manier grondig de uitslag van de eerste ronde beïnvloeden.

Linkse kiezer

Hoelang blijft de linkse kiezer ‘met handschoenen aan en een wasknijper op de neus’ de republiek helpen en zijn eigen stroming uithollen?

Dan is er de linkse kiezer. Die is in Frankrijk sinds 2002 herhaaldelijk aangemaand op een rechtse kandidaat te stemmen om het FN tegen te houden, onlangs nog bij de regionale verkiezingen van vorig jaar. Hoelang blijft hij ‘met handschoenen aan en een wasknijper op de neus’ de republiek helpen en zijn eigen stroming uithollen? Wat als de linkse kiezer massaal wegblijft in de tweede ronde? Is Fillon dan nog zo zegezeker? Le Pen zou wel eens kiezers kunnen lokken die het neoliberale recept van Fillon niet lusten.

De belangrijkste vraag blijft of links erin slaagt een kandidaat naar voren te schuiven die genoeg stemmen kan verzamelen om in de tweede ronde te geraken. Dat is gezien de grote impopulariteit van de huidige president en regering onwaarschijnlijk, maar niet helemaal uitgesloten. Dan verandert het plaatje opnieuw volledig. Wordt het dan een klassieke strijd tussen links en rechts of zit Marine Le Pen nog steeds in de tweede ronde?

De verrassing van 2002 kan in 2017 overgedaan worden. Sinds de overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen lijkt politiek veel mogelijk, en worden vooral gevestigde tradities overboord gegooid. Wie de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei 2017 wint, is niet te voorspellen. Maar wel dat de strijd boeiend zal zijn. De volgende bewoner van het Elysée zal een hoog Trump-gehalte hebben, of net niet.

Jean Vanempten Senior writer van De Tijd