Het jaar van de geopolitieke consequenties.

2016 was een erg bewogen jaar. Een roetsjbaan van aanslagen, van brexit en van Trump. Wat brengen 2017 en de nabije toekomst ons? We vroegen tien opiniemakers om in hun glazen bol te kijken. Vandaag buigt David Criekemans zich over de geopolitieke aardverschuiving die aan de gang is.

Ik draag dit stuk op aan mijn moeder. Omdat ze het afgelopen jaar stierf, en omdat de wereld waarin ze leefde in ontbinding lijkt te zijn. De bouwstenen die in de naoorlogse periode geopolitieke zekerheid en geo-economische welvaart brachten, worden vandaag openlijk ter discussie gesteld. 2016 bleek een disruptief jaar in de internationale politiek, met het brexitreferendum en de verkiezing van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump als grootste uitschieters. 2017 wordt het jaar van de consequenties, om voormalig Brits premier Winston Churchill te parafraseren. Wat kunnen we verwachten?

Ten eerste is het uitkijken naar het lot van de Europese samenwerking. Het Britse referendum van juni blijft schokgolven creëren. De les is dat de politieke elite een deel van het electoraat - dat onvoldoende kon profiteren van het economische herstel sinds 2008 - niet mee heeft. Het neoliberale paradigma sloeg diepe wonden, maar links heeft geen echt politiek antwoord. De negatieve gevolgen van de globalisering worden geassocieerd met het Europese integratieproces.

De brexit zal ook geopolitieke gevolgen hebben. De relatieve macht gaat weer naar Frankrijk en Duitsland. Parijs staat voor cruciale presidentsverkiezingen in april en mei 2017. Mocht Le Pen winnen, dan betekent dat het einde van het Europees integratieproces zoals we dat kennen. Wellicht rest ons dan alleen nog een unie rond Duitsland. Mogelijk heeft de conservatief François Fillon de beste kaarten. Hij staat voor een economisch beleid van Thatcherisme, aangevuld met een zoektocht naar een nieuwe identiteit voor Frankrijk in Europa.

Merkel

De Britse EU-exit is een kans voor Parijs om eindelijk weer een leidende rol te spelen in de Europese politiek, zeker nu de Duitse bondskanselier Angela Merkel verzwakt uit de migratiecrisis komt. Voor eind oktober 2017 is er een nieuwe Duitse kanselier. Opnieuw Merkel? Hoe groot wordt het extreemrechtse Alternative für Deutschland? Merkel creëerde met haar spaarzaamheidsbeleid de economische oorzaken van het electorale ongenoegen, de migratiecrisis deed de rest.

De Duitse buitenlandse politiek van Selbstbeschränkung, de zelfbeperking vanwege het oorlogsverleden, werkt ook niet meer. De andere Europese landen kijken naar Berlijn voor leiderschap. De houding van Merkel in de eurocrisis kost haar een stuk geloofwaardigheid in Zuid-Europa, dat zich in de steek gelaten voelt.

In de migratiecrisis is er dan weer een solidariteitsbreuk tussen West- en Centraal-Europa. De vrees bestaat dat de oude Europese demonen van wantrouwen en competitie opnieuw de bovenhand halen en dat populisten het migratiethema uitbuiten voor electoraal gewin. Dat zal vooral Rusland goed van pas komen. Slechts tegen het einde van het komende jaar wordt duidelijk of de Frans-Duitse as overeind blijft en zichzelf kan heruitvinden.

Trump

Ten tweede krijgen we te maken met de gevolgen van de verkiezing van Donald Trump en zijn buitenlandse politiek. Die vormen een lesje in bescheidenheid voor politicologen. Big data en de positivistische benadering waren niet in staat zijn opkomst te voorspellen. Ook falen onze verklaringsmodellen om iets zinnig te orakelen over zijn buitenlandpolitiek. We moeten het momenteel hebben van tegenstrijdige Twitter-feeds en regeringsbenoemingen.

Wat zich lijkt aan te dienen, is potentieel historisch. De Amerikaanse relaties met Rusland lijken hersteld te worden, waardoor de sanctiepolitiek van huidig president Obama in elkaar zal storten. Trump lijkt in het Midden-Oosten alleen interesse te hebben in de strijd tegen IS en Al Qaeda. De Syrisch-soennitische rebellen die jarenlang VS-steun kregen, kunnen wel eens het lot van Oost-Aleppo beschoren zijn. En er lijkt een volatiele crisis in de maak met China, waarin Trump nu al hoog spel speelt. Is de nieuwe president van plan om de Amerikaanse schuld deels af te wentelen op Peking door de dollar te devalueren tegenover de yuan?

Washington lijkt aan te geven dat het niet langer bereid is de rol van veiligheids garantiemacht in de wereld te spelen.

De rode draad is dat Washington lijkt aan te geven dat het niet langer bereid is de rol van veiligheidsgarantiemacht in de wereld te spelen. Regionale spelers in Europa en Azië moeten meer ‘eigen verantwoordelijkheid’ nemen. De aandacht van de nieuwe Amerikaanse regering gaat eerder naar het economische, waarbij ze met een protectionistische en mercantilistische bril naar de internationale economische realiteit kijkt.

‘America First’ gecombineerd met een visie op internationale handel als een zero- sum game, met alleen winnaars en verliezers. De vrijmaking van de wereldhandel leidde tot een implosie van de oude fossiele economie in de staten die Trump verkozen. Die ‘fossielen’ zijn nu aan de macht en zullen hun belangen verdedigen. De geschiedenis staat niet aan hun zijde, maar de VS kunnen zo vier tot acht jaar voorsprong verliezen aan landen als China en India, die volop investeren in hernieuwbare energie.

De keizer in Washington zal Brussel niet redden. Europa zal het integratieproces zelf moeten heruitvinden. De technocratische Europese Commissie wordt beter vervangen door een politieke Europese regering die rechtstreeks rekenschap moet afleggen aan de bevolking. Populisten suggereren dat de individuele staten het niveau bij uitstek zijn om de uitdagingen op het vlak van economie, energie, klimaat, migratie en terrorisme het hoofd te bieden. Dat laatste zal een illusie blijken. Tegelijk houdt het ‘quantitative easing’-beleid van de Europese Centrale Bank, waarbij ze geld drukt om obligaties op te kopen, businessmodellen staande die niet langer levensvatbaar zijn.

We beleven een systeemcrisis. De wereld waarin mijn moeder leefde, bestaat dan wel niet langer, vernieuwende economische en politieke modellen dienen zich aan. 2017 behoort toe aan wie de politieke en economische moed heeft om ons, door alle te verwachten verwarring heen, in die richting te leiden.

David Criekemans doceert buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen, internationale politiek en veiligheid aan het University College Roosevelt in Middelburg (Nederland) en geopolitiek aan het Geneva Institute of Geopolitical Studies.