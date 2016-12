Het jaar van het ‘bakske'.

2016 was een zeer bewogen jaar. Een roetjsbaan van aanslagen, van brexit en van Trump. Wat brengen 2017 en de nabije toekomst ons? We vroegen tien opiniemakers om in hun glazen bol te kijken. Vandaag buigt Peter Hinssen zich over de technologische ontwikkelingen in 2017.

Niemand heeft een glazen bol, en al zeker wij technologen niet. Voor het wereldrecord ‘de bal misslaan over de toekomst’ worden gegarandeerd drie technologen op het podium gehesen. Maar er gebeurt dan ook zoveel in die wereld, dat het soms moeilijk kiezen is.

Het is me nogal een jaar geweest. Het eerste kippenvelmoment is zonder twijfel de overwinning van Googles DeepMind-computer in het bordspel Go. Het meest performant lerende neurale netwerk ter wereld versloeg in maart ’s werelds beste Go-speler, Lee Sedol, met 4-1. Go is exponentieel moeilijker dan schaken. De fans die de matchen volgden, hadden het bij DeepMind over ‘the beauty of non-human moves’. Well done, DeepMind.

Het tweede kippenvelmoment was de introductie van de zelfrijdende Ubers. Uber kocht in 2016 een rist toponderzoekers van de Carnegie Mellon Universiteit van Pittsburgh op die met de toekomst van self-driving bezig waren. In september stuurden die de eerste zelfrijdende Ubers door de straten van Pittsburgh, weliswaar nog met een menselijke chauffeur erbij ter controle. Toen ze een paar weken geleden ook in San Francisco de weg op mochten, reed de eerste dag al één auto door het rood en werd de test even stilgelegd. Een tijdelijke tegenslag.

Het gaat razendsnel vooruit in de wereld van artificiële intelligentie (AI). En als ik dan een voorspelling voor 2017 mag doen, dan is het dat alles in die wereld alleen nog maar meer onzichtbaar zal worden. Zelfrijdende auto’s en zelfrijdende trucks zullen we volgend jaar op Vlaamse wegen helaas nog niet tegenkomen. We zullen al content mogen zijn als we al deftige wifi op de trein krijgen. Jo Cornu is het niet gelukt. Maar Sophie, maak jij daar eindelijk eens werk van?

Koning Boudewijn

AI komt snel onze kant uit. In de Verenigde Staten slagen producten als Google Home en Amazon Alexa er al op een heel natuurlijke manier in de toegang tot informatie ‘onzichtbaar’ te maken. Ik kan niet wachten tot die producten ook in ons land gemakkelijk beschikbaar zijn. Google Home werd al in 2016 geïntroduceerd, maar zal pas in de loop van 2017 mainstream worden.

Eigenlijk is het gewoon het nieuwe ‘bakske’. Toen ik opgroeide, was het belangrijkste ‘bakske’ de afstandsbediening van de televisie. Wie daar controle over had, was de baas. En als je het ‘bakske’ kwijt was op het tijdstip dat je favoriete programma op tv was, barstte de hel los. Vandaag kijken we minder en minder echt naar televisie. En als mijn kinderen het televisiescherm nog willen aanzetten, gebruiken ze gewoon hun smartphone.

2017 wordt het jaar van artificiële intelligentie, en van het nieuwe ‘bakske’. Maar de absolute hype wordt de blockchain.

De Google Home of de Amazon Alexa wordt hét ‘bakske’ van 2017. Je zet het in de living of in de keuken en het connecteert met het internet. En je kan er gewoon tegen praten. Jij vraagt wat voor weer het morgen wordt, het ‘bakske’ antwoordt. Frank Deboosere - Disrupted. Discussies met ‘neem je smartphone en zoek het op’-tussenkomsten zijn voorgoed verleden tijd. Je vraagt gewoon: ‘Alexa, wat was de verjaardag van koning Boudewijn?’ Kunt u zich voorstellen hoe dat ‘bakske’ tijdens het huiswerk maken van dienst kan zijn?

De Amerikaanse disruptiespecialist Clayton Christensen heeft het altijd voorspeld: ‘Disruptie komt niet van boven, maar van beneden.’ We zullen de invloed niet meteen zien in grote toepassingen als zelfrijdende auto’s, maar in basale zaken die ons leven eenvoudiger maken. En dat gaat het ‘bakske’ zeker doen.

Niet gelachen

Mijn voorspelling is duidelijk: 2017 wordt het jaar van AI, en vooral het jaar van het nieuwe ‘bakske’. En nu ik toch bezig ben: de absolute hype wordt zonder twijfel de blockchain.

Wie de blockchain nog niet kent, raad ik aan wat bij te lezen in de kerstvakantie. U kunt in 2017 echt niet opnieuw gaan werken zonder dat u over de blockchain kunt meespreken. Nee, ik lach er niet mee. Ik geloof écht dat de blockchain de grootste technologische revolutie wordt sinds we in 1995 het World Wide Web hebben ontdekt.

Blockchain is de technologie die aan de basis van cryptovaluta als de bitcoin ligt. En waar de bitcoin gewoon een betaalmiddel is zoals de euro of de yen, laat de blockchain toe op een briljante manier transacties, afspraken en contracten te sluiten op het net, maar dan op de veiligst en transparantst mogelijke manier.

De invloed die het wereldwijde web heeft gehad op hoe wij nu als consument het internet gebruiken, is vergelijkbaar met hoe de blockchain effect zal hebben op hoe organisaties en bedrijven handel drijven.