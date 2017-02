Het moet voor Zaventem van twee kanten komen

Om uit de patstelling rond de luchthaven van Zaventem te geraken moet het van beide kanten komen. Aan Vlaamse zijde kan dat de verlenging van de startbaan zijn en/of toelaten dat de Brusselse tram en metro doorgetrokken worden tot aan Brussels Airport. Aan Brusselse zijde moet redelijkheid worden opgebracht inzake de geluidsnormen.

Door Guy Vanhengel, begrotingsminister in het Brussels Gewest (Open VLD)

In Brussel ligt de tewerkstelling ons zeer na aan hart. We geven er dagelijks werk aan liefst 700.000 mensen. We hebben ons uiterste best gedaan om in moeilijke omstandigheden Audi Vorst bij ons te houden. Renault in Vilvoorde sloot. Opel in Antwerpen sloot. Ford in Genk sloot. In Vorst wordt vanaf 2020 een gloednieuwe volledig elektrische nieuwe wagen gebouwd. De tewerkstelling, ook voor meer dan 80 procent uit Vlaanderen, blijft behouden. Zeer wel.

Van zodra één Vlaamse inspanning wordt gevraagd krijgen we meteen een ‘njet’. Kijk maar naar wat ik over het hoofd kreeg toen ik de verlenging van de startbaan opperde.

Ook Brussels Airport willen we alle groeikansen geven. Ook wij hebben daar belang bij. We moeten dit kunnen verzoenen met een leefbare stad. Ook daar proberen we volop in te investeren. Onze bevolking blijft immers maar toenemen. Toen ik in Brussel in de politiek stapte, waren we met 900.000 Brusselaars, nu zijn we met 1.200.000.

Wij zetten in op de verdere uitbouw van de metro. We zijn gestart met een grootscheepse operatie om de tunnels te renoveren. De Montgomery-tunnel is inmiddels af. De Louiza-tunnel ook. Aan de Hallepoort beginnen we deze maand. De Leopold II-tunnel wordt voor het einde van het jaar opgestart. We bouwen het tramnet verder uit. Het aanbod buslijnen neemt toe. De nieuwe bussen die we bestellen zijn eerst hybride-bussen en worden later ook volledig elektrisch

Een federale vliegwet, beloofd door de federale regering, kan soelaas brengen. Een onafhankelijk controleorgaan ook. We praten er al een tiental jaren over, maar vliegwet en controleur komen er maar niet. Vlaanderen blokkeert.

Tegelijkertijd bouwen we tal van nieuwe scholen en vergroten en renoveren we de bestaande. We hebben 10 zones waar we aan de toekomst bouwen, zoals Reyers, Heizel, Josaphat, Delta, de Kanaalzone en de Ninoofsepoort. Op Delta openen we eind dit jaar een groots gloednieuw hypermodern ziekenhuis. Terloops, meer dan 30% van de patiënten in onze Brusselse ziekenhuizen komen van buiten Brussel. Ze zijn welkom. Onze gezondheidszorgen zijn top.

Maar ter zake. Over de luchthaven en de tewerkstelling. Het debat draait om groei, spreiding en bevolkingsdichtheid.

Zowel in Vlaanderen als in Brussel verwijten de enen de anderen dat het geheel niet evenwichtig is. Dat gaat in de twee richtingen, maar de argumenten zijn dezelfde. Een federale vliegwet, beloofd door de federale regering, kan soelaas brengen. Een onafhankelijk controleorgaan ook. We praten er al een tiental jaren over, maar vliegwet en controleur komen er maar niet. Vlaanderen blokkeert.

Er zullen aan beide zijden inspanningen moeten worden geleverd. Aan Vlaamse zijde kan dat de verlenging van de startbaan zijn en/of toelaten dat de Brusselse tram en metro niet aan de NAVO moeten stoppen, maar doorgetrokken worden tot aan Brussels Airport. Aan Brusselse zijde moet redelijkheid worden opgebracht inzake de geluidsnormen.

Door de Brusselaars systematisch af te schilderen als ‘malloten’ zullen we er niet geraken

Tja, door de Brusselaars systematisch af te schilderen als ‘malloten’ zullen we er niet geraken. Men heeft absoluut Brussel-Halle-Vilvoorde willen splitsen om met de Brusselaars in Vlaanderen geen rekening meer te moeten houden. Veel bonter moet men het nu niet meer maken...