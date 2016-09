Het netwerk wint altijd, ook bij de inspectiediensten

Welke ultieme hervorming van de inspectiediensten de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude ook voor ogen heeft, zonder centraal aansturingspunt wordt ze een maat voor niets.

Door Frank Van Massenhove, voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

Maandag manifesteerden de sociaal inspecteurs van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid voor de Financietoren. Ze waren ongerust over wat eerder was uitgelekt over de plannen van staatssecretaris Philippe De Backer voor de inspectiediensten.

De inspecteurs voelen zich nu plastic soldaatjes in handen van politici die vrolijk leerlingtovenaar spelen.

Als u opkijkt van die meervoudsvorm, zult u helemaal schrikken als ik zeg dat er - alleen al in het federale België - acht inspectiediensten zijn. En, belastingbetaler, het wordt nog erger: ze zitten verspreid in andere federale overheidsdiensten en andere sociale parastatalen. De inspecties worden dus aangestuurd door acht leidende ambtenaren, die elk hun eigen politiek voeren.

Toen ik in 2002 voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid werd, heb ik me vanaf dag één ingezet voor de fusie van alle inspectiediensten. Maar ik moest meteen vaststellen dat ik eenzaam roepende was in de administratieve woestijn vol leidende ambtenaren die mordicus vasthielden aan hun inspectiedienst.

Bij nogal wat topambtenaren leeft de illusie dat je belangrijker bent als je veel diensten en veel mensen hebt. Ze geloven niet dat je de burgers en de bedrijven beter dient door diensten met dezelfde doelstellingen, hetzelfde doelpubliek en dezelfde noden aan datamining en digitale dataverzameling samen te brengen onder één krachtige topambtenaar. Een topambtenaar die rechtstreeks wordt aangestuurd door het regeringslid dat de strijd tegen de sociale fraude, de schijnzelfstandigheid, de grensoverschrijdende sociale misdrijven en de uitkeringsfraude mag coördineren.

Vroeger werd gedacht dat je via afspraken tussen de leidende ambtenaren van alle betrokken diensten eenheid kon creëren in de aansturing van de inspectiediensten. Maar verder dan het afplassen van de eigen weide - en dus het impliciete verbod voor andere inspectiediensten om daar te komen grazen - is het nooit gekomen. Het gevolg was dat werkgevers ongecoördineerd bezoek kregen van inspecteurs van verschillende inspectiediensten.

Sociale inspectie

De oplossing is natuurlijk niet om het aantal inspectiediensten terug te brengen van acht naar zeven, zoals in de eerste plannen was voorzien. En dat was nog niet eens het meest absurde: de eerste plannen voorzagen ook in een opdeling van onze sociale inspectie, die - daar zijn het Rekenhof, externe auditoren en alle arbeidsauditoren van dit land het over eens - de beste werking en de beste resultaten kan voorleggen. Vooral daartegen kwamen onze mensen in opstand.

Welke ultieme hervorming van de inspectiediensten De Backer ook voor ogen heeft, zonder centrale aansturing wordt ze een maat voor niets. Daarvoor is niet eens een fusie nodig. Sinds een aantal jaren bestaat een Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst (Siod), waar de acties tegen sociale fraude gecoördineerd zouden moeten worden. Siod is nu een reus op lemen voeten, omdat hij wordt geleid door elkaar in een rotatiesysteem opvolgende directeurs-generaal van de verschillende inspectiediensten.

De Backer kan de architect worden van het eerste overheidsinitiatief dat zich niet meer op 20ste-eeuwse wijze bezighoudt met structuren en het verschuiven van mensjes, maar een overheid bouwt die haar burgers en bedrijven via een netwerkstructuur de 21ste eeuw binnenloodst.

Als de staatssecretaris een stevige topambtenaar (M/V) aan het hoofd zet met echte bevoegdheden die de inspectiediensten direct aanstuurt, dan kunnen de inspectiediensten perfect ingebed blijven in de huidige organisaties. Alleen hebben de leidende ambtenaren aldaar dan geen inspraak meer over de doelstellingen en hoe ze te bereiken. Ze hebben de mooie plicht ervoor te zorgen dat de inspecteurs in goede omstandigheden (informatica, logistiek, personeelszaken…) kunnen werken. Zo komt ook de rust terug bij de inspecteurs. Want die voelen zich nu plastic soldaatjes in handen van politici die vrolijk leerling-tovenaar spelen.

Mocht De Backer daarin slagen, dan is hij de architect van het eerste overheidsinitiatief in ons land dat zich niet meer op 20ste-eeuwse wijze bezighoudt met structuren en het verschuiven van mensjes, maar een overheid bouwt die haar burgers en bedrijven via een netwerkstructuur de 21ste eeuw binnenloodst.

Ter inspiratie kan ik de staatssecretaris het wonderbaarlijke boek ‘The Netwerk Always Wins’ van Peter Hinssen aanbevelen.