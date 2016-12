Het project Eurostadion is waanzin

Toeschouwers keuren een maquette van het geplande Eurostadion, een nieuw nationaal voetbalstadion. Woensdag stelden de Europese Voetbalbond UEFA en het Brussels organisatiecomité voor Euro 2020 in het Brusselse stadhuis hun logo voor en 'trapten daarmee de aanloop naar Euro 2020 op gang'. © BELGA

Het project voor een nieuw nationaal voetbalstadion is een verkwisting van minstens 240 miljoen euro belastinggeld. In 2013 werd nog met de hand op het hart verklaard dat het er zou komen zonder overheidssubsidiëring.

Door Stefan Kesenne, emeritus professor sporteconomie Universiteit Antwerpen en KU Leuven

Tegen de oorspronkelijke plannen van Anderlechtmanager Michel Verscheuren uit 2004 om voor zijn club een nieuw en groter stadion te bouwen kan geen zinnig mens iets inbrengen, als de club zelf alle kosten draagt. Dat project is echter afgegleden naar plannen voor de bouw van een nieuw nationaal stadion op de Heizel met de inbreng van veel belastinggeld.

Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? De belastingbetaler natuurlijk.

Dat nationaal stadion zou naar verluidt vooral nodig zijn om enkele voetbalwedstrijden van het Europees kampioenschap voetbal Euro 2020 naar België te halen. Het bestaande Koning Boudewijnstadion zou daarvoor niet goed genoeg zijn en kon ook niet gemoderniseerd en uitgebreid worden. Het moet gewoon tegen de grond.

Daarenboven mag in het nieuwe nationaal stadion omwille van de sfeer en andere futiliteiten geen atletiekpiste worden aangelegd. Het publiek zou dan te ver van het terrein zitten. Jammer wel voor alle supporters die in het nieuwe stadion vanaf de tiende rij op meer dan 15 meter van het veld zullen zitten. Aan sfeer en enthousiasme heeft het in het Koning Boudewijnstadion trouwens nooit ontbroken.

Dat met die plannen ook de succesrijke Memorial Van Damme de nek wordt omgewrongen, nemen deze plannenmakers er blijkbaar graag bij. Men drijft de waanzin zelfs zover dat aan een tweede nieuw stadion gedacht wordt, speciaal voor de Memorial. Een waardevol stadion tegen de grond en twee nieuwe stadions voor één groot atletiektoernooi per jaar en hooguit een paar Europese wedstrijden om de vier jaar. De Wereldbeker voetbal naar België halen zal ook met het nieuwe stadion nog altijd niet lukken.

Courtois

Een belangrijke vraag is wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? De belastingbetaler natuurlijk. In 2013 verklaarde Alain Courtois, de Brusselse schepen van Sport, dat er geen overheidssubsidiëring aan te pas zou komen. Hij werd daarin bijgetreden door Guy Vanhengel, de Brusselse minister van Begroting, die met de hand op het hart verklaarde dat het nieuwe nationale stadion er zonder overheidssubsidies zou komen. Ondertussen wordt de vzw Euro Brussels 2020, waarin zowel de stad Brussel als het Brussels Gewest vertegenwoordigd is, al voor 1,5 miljoen euro gefinancierd door het Gewest.

De stad Brussel geeft voor één euro de grond van parking C van de Heizel voor 99 jaar in erfpacht aan bouwheer Ghelamco. Die zal ook 30 jaar lang elk jaar 5 miljoen euro betalen voor de exploitatie van het stadion. Dat is samen goed voor 150 miljoen euro.

Vaag businessplan

Oorspronkelijk werd eraan gedacht om voor een vriendenprijsje de thuiswedstrijden van Anderlecht in het nieuwe stadion te spelen. Toen daartegen, terecht, hevig protest rees bij andere Belgische topclubs als Club Brugge en Standard Luik wegens competitievervalsing, werd de huurprijs voor Anderlecht marktconform verhoogd. Waarna Anderlecht in 2015 besloot uit het Eurostadion-project te stappen. Om amper een maand later toch weer in te stappen. Tegen welke prijs weet niemand precies. Dat manifeste gebrek aan duidelijkheid en transparantie dient wellicht om allerlei financieel gekonkelfoes, stijl FIFA, te camoufleren.

Dit wordt zoals steeds weer het oude verhaal van de ‘privatisering van de winsten en de collectivisering van de verliezen’, zoals ook bij het ondertussen onverkwikkelijke Ghelamcostadionproject in Gent.

Maar daar houdt het niet op. De stad Brussel en het Gewest delen ook nog een factuur van 80 miljoen euro voor het nemen van een belang in een vennootschap die de geplande parking zal uitbaten. Volgens een vaag businessplan moet die vennootschap een rendabele onderneming zijn. Waar hebben we dat nog gehoord, tot de overheid moest tussenkomen om de verliezen te dekken?

Het Gewest komt ook nog tussenbeide voor het preventie- en veiligheidsbeleid op de Heizel, dat meer dan 1 miljoen euro per jaar zal kosten. En ondertussen loopt nog een rechtszaak over de aankoop van een buurtweg op het grondgebied van Grimbergen, die de stad Brussel minstens 400.000 euro zal kosten.

Geen openbare subsidiëring, nietwaar Courtois en Vanhengel? Dit wordt zoals steeds weer het oude verhaal van de ‘privatisering van de winsten en de collectivisering van de verliezen’, zoals ook bij het ondertussen onverkwikkelijke Ghelamcostadionproject in Gent.

Hoe moet het dan als we kans willen maken op Euro 2020-wedstrijden en op het behoud van de Memorial Van Damme? De oplossing ligt voor de hand: het Koning Boudewijnstadion moderniseren en de capaciteit ervan vergroten.

Bouwheer Ghelamco zal wel zorgen voor het binnenrijven van de opbrengsten van zijn investeringen in de bouw van het stadion, de parking en het park. Naast de huurprijs die Anderlecht moet betalen en de jaarlijkse toelage van de stad Brussel mag de bouwfirma op de site van het Eurostadion een complex bouwen met kantoren, hotels, restaurants en lofts, waarvan de huuropbrengst wordt geschat op meer dan 20 miljoen euro per jaar.

Hoe moet het dan in België als we kans willen maken op Euro 2020-wedstrijden en op het behoud van de Memorial Van Damme? De oplossing ligt voor de hand: het Koning Boudewijnstadion moderniseren en de capaciteit ervan vergroten.