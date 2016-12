Het sociaal overleg staat voor het jaar van de waarheid.

In 2017 staat het sociaal overleg voor het jaar van de waarheid. Als het model zijn legitimiteit wil behouden, dan zal het radicaal anders aangepakt moeten worden.

Marc De Vos Fellow bij de denktank Itinera

Zoals een mindervalide die met een handicap leert te leven, hebben de Belgische beleidsvoerders leren leven met de handicap van een comateus interprofessioneel sociaal overleg. Al meer dan dertig jaar zijn de vakbonds- en de werkgeverstop niet in staat om de loonkosten duurzaam te combineren met concurrentiekracht. Al meer dan twintig jaar kunnen ze geen gemeenschappelijke visie over aanvullende pensioenen vinden. Al meer dan tien jaar zitten ze in tegenovergestelde loopgraven over langer werken. Telkens als een grote crisis opduikt, haakt het sociaal overleg compleet af. Dat was zo in de jaren 80, maar ook in de recente crisisjaren.

Dat kan niet blijven duren. Onze gewenning aan een permanente overlegcrisis verbergt een systeemcrisis. België is het nirwana voor de deelnemers aan het sociaal overleg. Nergens hebben vakbonden en werkgevers een betere positie van waaruit ze de arbeidsmarkt kunnen meebesturen. Maar zonder bestuurder zwalpt de wagen. Opeenvolgende regeringen voelen zich genoodzaakt het overleg te helpen - lees te subsidiëren. Het interprofessioneel overleg is zo een driehoeksdiplomatie geworden, met de belastingbetaler als onderpand.

De leiders en stakeholders van het falend sociaal overleg ondermijnen de legitimiteit van de structuren en van een machtsdeling die ze voor het algemeen belang horen te gebruiken. De professionals van het overleg zijn zo geconditioneerd door permanent falen dat ze het kleinste compromis als het grootste succes aanvoelen. In werkelijkheid rommelen ze in de marge. Voor 2017 is mijn oproep aan elke organisatie en elke afgevaardigde: toon leiderschap, verlaat de marge en ga voor de echte doorbraak. De grote dossiers liggen voor het rapen.

1. De eeuwige twistappel van de loonkosten blijft de gevangene van een centralistische loonnorm die de loonevolutie in alle sectoren wil coördineren. Dat keurslijf is opgedrongen omdat dwang een loonkostenontsporing vermijdt, maar het staat haaks op de onderliggende diversiteit van onze economie. Het reduceert een veel breder debat over jobcreatie, competitiviteit en ondernemerschap tot een pure en zure loonkostenkwestie. Ga voor het bredere debat en verlos ons van het perverse kostenreductionisme.

2. Het is economisch noodzakelijk en menselijk wenselijk om van langere gezonde levens langere actieve levens te maken. De slogan ‘werkbaar en wendbaar werk’ die de regering-Michel eraan verbindt, vergt een constructieve toepassing in de unieke context van elk bedrijf. Dat zal met overleg zijn, of niet zijn. Verlaat dus de permanente oppositie over langer werken.

3. Deze regering is de allereerste die de houdbaarheid van de uitgaven voor gezondheidszorg op tafel legt. We zullen keihard moeten knokken om die te kunnen blijven betalen, terwijl de levensverwachting en de vooruitgang in de gezondheidssector toenemen. Die vooruitgang is al zover gevorderd dat een belangrijk deel van het budget naar chronische ziekten gaat, die menselijk gedrag mee veroorzaken. De preventie van schadelijk gedrag wordt dus een grote maatschappelijke opdracht. Daarin kan het sociaal overleg een voorbeeldfunctie vervullen: de werkvloer is een uitstekende preventiebiotoop.

Belgische sociale partners hebben veel macht. Als ze daar afstand van doen, zitten grote uitdagingen opgesloten in een machtsvacuüm.

De Belgische sociale partners hebben veel macht. Als ze daar feitelijk afstand van doen, zitten grote maatschappelijke uitdagingen opgesloten in een machtsvacuüm. We kunnen dat niet langer tolereren. Er zijn geen excuses meer. We zien rondom ons wat gebeurt als doorsnee burgers zich niet langer gediend achten door de machtselite.

Verlaat de egelstellingen en stop de wederzijdse verwijten. Ga oprecht voor een gedeelde onderhandelde visie. Wie geen deel van de oplossing is, is echt een deel van het probleem.