Hilde Crevits, het is tijd om u te profileren!

Het ultimatum dat de drie onderwijsbonden de Vlaamse regering hebben gesteld over de lerarenloopbaan loopt vandaag af. Onderwijsminister Hilde Crevits laat zich niet ‘chanteren’, maar misschien wil ze zich wel laten adviseren?

Door Marc Vandepitte, leerkracht in het secundair onderwijs

Het loopbaanpact van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits draait rond één punt: de job van leerkracht opnieuw aantrekkelijk maken. Terecht, want die aantrekkelijkheid heeft een dieptepunt bereikt en moet opgekrikt worden.

Koken kost geld. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst.

De voorbije decennia is het lesgeven aanzienlijk lastiger geworden door mondiger leerlingen, veeleisender ouders, meer zorgleerlingen, toegenomen diversiteit en taalachterstand, en een stijgende papierberg. Met een gemiddelde werkweek van rond 45 uur - met pieken die veel hoger liggen - heeft de werkdruk een alarmerend hoog peil bereikt.

Daarnaast wordt geen enkele sector zo zwaar getroffen door de pensioenhervormingen als het onderwijs. Leerkrachten moeten vijf tot zeven jaar langer werken en zullen minder pensioen ontvangen. De loopbaanonderbreking (eindeloopbaan) werd ook afgeschaft. In het onderwijs zijn de lonen een stuk lager dan in de privé en er zijn geen voordelen zoals een bedrijfswagen, aanvullend pensioen, hospitalisatieverzekering, computer of laptop. Dat werd gedeeltelijk gecompenseerd door een mooi pensioen en een gunstige uitstapregeling. Die voordelen zijn weggevallen. Dat is een mokerslag voor de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep.

De gevolgen zijn zichtbaar. Het aantal langdurig zieken swingt de pan uit, vooral bij de vijvenvijftigplussers. Liefst één op de acht leerkrachten loopt kans op een burn-out. Veel interims geraken niet meer ingevuld en voor een reeks vakken vindt men gewoon geen leraars meer. De ouderen zien het niet meer zitten en vluchten massaal in verlofstelsels, nu het nog kan. De jongeren houden het snel voor bekeken: één op de vier starters stopt binnen vijf jaar. Werken in het onderwijs wordt meer en meer tweede keuze. Dat is nu al het geval voor 40 procent van de studenten in de lerarenopleiding.

De komende periode moeten jaarlijks 6.000 nieuwe leerkrachten gevonden worden. Als we die willen vinden en als we willen dat ze zowel gekwalificeerd als gemotiveerd zijn, dan schieten de huidige voorstellen schromelijk tekort. Er moeten drastischer maatregelen op tafel komen. Ik geef minister Crevits graag vier tips.

Tip één. Neem de klachten van de leraars ernstig. Leerkrachten komen niet gauw op straat en leggen niet snel het werk neer. Ze zijn gewoon conflicten te vermijden en zijn getraind in herstelgesprekken. Als er nu toch acties dreigen, is dat een teken dat het hen hoog zit.

Tip twee. Ga een ernstige dialoog aan met de vertegenwoordigers van de leraars: de vakbonden. Die weten als geen ander wat de noden zijn op het veld en hoe de job opnieuw aantrekkelijker kan worden gemaakt. Bovendien vragen ze geen ‘speciallekes’, maar werkbaar werk voor alle leerkrachten. Dat is toch niet overdreven?

Tip drie. Koken kost geld. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. De Vlaamse overheid doet net het tegenovergestelde. Mocht de Vlaamse regering vandaag aan onderwijs een even groot aandeel van het bruto regionaal product besteden als in 2010, dan zou het budget 560 miljoen euro groter zijn. Dat is geen klein bedrag. Het is ongeveer vier keer wat de minister wil bezuinigen door leerkrachten meer uren te laten presteren. Die 560 miljoen is geld waar het onderwijs recht op heeft. Ondertussen pronkt uw collega van Mobiliteit Ben Weyts met 6 miljard euro aan geplande investeringen in mobiliteit. Dat brengt mij bij de laatste tip.

Tip vier. Laat u niet langer gijzelen door uw coalitiepartners. De onderwijshervormingen werden door hen al grotendeels gesaboteerd. Door het gebrek aan middelen zal het loopbaanpact ook op een mislukking uitdraaien. In de politiek moet je ongetwijfeld compromissen sluiten, maar er zijn grenzen. En die zijn bereikt. Het is tijd om u te profileren!