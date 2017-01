'Holslags visie is economisch zinloos'

Repliek van Tomas Roggeman, voorzitter van Jong N-VA, op de 'economische zinloze' visie van historicus Jonathan Holslag.

Tomas Roggeman is econoom en historicus (UGent) en nationaal voorzitter Jong N-VA

Heeft Jonathan Holslag een gloedhekel aan de N-VA? Holslag is een respectabele maar onstuimige stem in het maatschappelijk debat. In de 'Terug naar Poupehan'-reeks van De Tijd en op zijn eigen sociale mediaprofielen neemt hij de N-VA zwaar onder vuur. Dat zijn economisch zinloze visie niet aanslaat bij het publiek of bij het beleid - gelukkig maar - wekt blijkbaar wat frustraties los.

Mijn repliek:

1. Holslag pleit openlijk voor handelsoorlogen, voor protectionisme en tegen vrijhandel.

Zijn visie is economische onzin, want in strijd met de fundamenten van de economische wetenschap. Bovendien is het kortzichtig: als historicus zou Holslag moeten weten dat Vlaanderen al sinds de twaalfde eeuw overleeft dankzij buitenlandse handel.

Een open handelsbeleid heeft Vlaanderen tot een van de rijkste regio's ter wereld gemaakt. Door de handel af te bouwen met nieuwe handelsbarrières en importheffingen, zouden we onszelf treffen in onze economische ziel. Minder handel betekent minder welvaart en meer armoede.

2. Holslags verhaal is er een van agressie en conflict.

Het buitenland is de vijand, handel dient om welvaart van die vijand af te nemen, en bedrijven zijn onze wapens. Deze pseudologica deelt hij met Trump: eigen rijkdom moet veroverd worden ten koste van een ander en bedrijven moeten gechanteerd in hun investeringen.

Maar ik houd mijn hart vast voor een handelsbeleid dat steunt op machopraat. Ik wil een Vlaanderen dat zich economisch openstelt voor de wereld en constructieve handelsrelaties nastreeft, met een win-win voor alle partners. Dit is het echte fundament voor onze welvaart.

3. Buitenlandse investeringen zijn een goede zaak.

Het is waanzin om investeringen te beschouwen als een instrument om hier welvaart weg te sluizen. Moesten we soms juichen om de sluiting van Ford Genk en Opel Antwerpen, omdat er minder winst uit Vlaanderen naar de VS en naar Duitsland gaat? Moeten we hopen dat BNP Paribas Fortis failliet gaat, nu de bank in Franse handen is?

Politici werken niet beter dan de markt. Neem het maar aan van een politicus

Buitenlandse investeringen betekenen per definitie dat er middelen het land binnen komen om hier economische activiteit en jobs te creëren. Laat ons dat aub aanmoedigen.

4. Het klopt dat Vlaanderen haar economische sterktes moet uitspelen met onze bestaande voorsprong als hefboom.

Omdat hersens onze enige grondstof zijn, moeten we inzetten op kennisintensieve goederen- én dienstensectoren. Proberen opboksen tegen Oost-Azië in kennisextensieve meubel- of textielproductie heeft geen enkele zin. Laat ons niet dezelfde fout maken als Wallonië, dat zich decennia vastklampte aan tanende industrieën.

De kracht van Vlaanderen ligt bij onze kennis, opleiding en het beste onderwijs ter wereld.

5. Vlaanderen moet investeren in strategische sectoren en beloftevolle starters.

Maar dan liefst met publieke fondsen. Het is geen aantrekkelijk idee dat de overheid haar eigen financiële sector gaat beconcurreren door spaargeld van de mensen op te halen en daarmee grote financiële risico’s te nemen. Een bank bestuurd door politici, daar zagen we al eerder de gevolgen van. Politici werken niet beter dan de markt. Neem het maar aan van een politicus ...

6. Ik geloof dat de samenleving wel verbeterbaar maar niet maakbaar is.

Het is een illusie dat we voor onze samenleving op de delete-knop kunnen drukken, morgen een compleet nieuwe sociale orde kunnen invoeren en verwachten dat het werkt. Dit is een belangrijke les uit het verleden: of je nu spreekt over de Franse Revolutie, het Britse puritanisme of het Russische bolsjewisme, elke poging om de realiteit te vervangen door de ideale samenleving, is ontspoord.

Onze gemeenschap is te waardevol om te onderwerpen aan sociale experimenten. Behoud wat goed is, stuur bij waar nodig.

7. Als Vlaams-nationalist geloof ik dat elke gemeenschap de vrijheid verdient om zelf haar toekomst te kiezen.

Dat geldt voor Catalonië, Schotland en Tibet, maar even goed voor Wallonië en Vlaanderen. Als Wallonië het foute protectionisme van Holslag en Magnette wil volgen, dan moet dit kunnen. Maar evengoed verdient ook Vlaanderen de democratische vrijheid om wél te kiezen voor welvaart door vrijhandel.

Daarom werken we best met Wallonië samen als gelijke buurlanden en handelspartners, zoals we doen met andere Europese landen. Dat biedt de grootste voordelen voor alle inwoners. Mijn Vlaanderen van de toekomst is zelfstandig, open en exportgericht.