Hopelijk keren de zwijgers zich tegen Donald Trump

Donald Trump duldt geen kritische stemmen en daarom is hij een gevaar voor de wereldvrede. Dat hij nog altijd zo populair is, ligt aan de Amerikanen die niet willen toegeven dat ze hem fout inschatten en aan de mensen die (nu nog) zwijgen.

Door Herman Van den Broeck, professor leiderschap en organisatiegedrag aan de Vlerick Business School en de Universiteit Gent

In een van zijn vele schitterende sketches laat cabaretier Toon Hermans een zekere professor Zaliger op de vraag ‘wat met de seks in Nederland?’ het antwoord ‘poepoe’ geven. Die voegt er fijntjes aan toe dat ‘poe’ ook volstaat, want ‘een goede verstaander heeft maar een half woord nodig’.

Als je mij naar de figuur Donald Trump vraagt, volstaat het antwoord ‘poe’. Ingewikkelder wordt het als je me vraagt hoe het komt dat die macabere man nog Amerikanen bereid vindt voor hem te stemmen. Het antwoord moet ons, kiezers, meer aan het denken zetten dan Trumps uitspraken.

Ego

De vastgoedmagnaat heeft wat in het Engels zo mooi een ‘inflated ego’ heet. Zijn denken stamt uit de tijd van de totalitaire regimes en staat ver van enige vorm van rationele besluitvorming. Als een puber met een onvolgroeid en misleidend brein, waar emoties geen ingebouwde rem kennen, laat hij zich leiden door het momentum. Hij wil de anderen overtroeven, zich boven kerk en wet stellen, een gevoel van absolute macht rond zich spinnen en zich laven aan het kleineren van God en klein Pierke.

Ik hoop dat als wij straks naar de stembus trekken, we leren uit het Amerikaanse verhaal, dat al lang geen modelvoorbeeld meer is.

Dat soort denken - de geschiedenis levert tal van bewijzen - is zo simplistisch misleidend. Gevoed door de onzekerheid die de economische onstabiliteit creeërt en door regimes die het op onze westerse democratie hebben gemunt, is hij niet meer dan het negatief ervan. Maar elk negatief, leert het systeemdenken ons, draagt in zich dezelfde kenmerken en dus gevaren. We zouden even bang moeten zijn voor Trump als voor wie wil vernietigen in de plaats van aan de toekomst te bouwen.

Impact

Trump is het soort leider wiens visie beperkt is tot het bestrijden van iedereen die hem, de almacht zelve (dat denkt hij tenminste), in de weg staat. Bovendien ontbreekt het hem aan elk vermogen om te leren uit de impact van zijn denken, doen en laten. Elke leider die blind is voor het rimpeleffect dat hij veroorzaakt, is geen leider maar een demagoog. En demagogen veroorzaken tsunami’s.

De bovenstaande ingrediënten leiden tot rampzalige gevolgen. Welke kritische stem, noodzakelijk om onze maatschappij naar meer volwassenheid te sturen, tolereert Trump naast zich? Geen, en daarom is hij een gevaar voor elke individuele burger en voor de wereldvrede.

Laten we Trump voor wat hij is, en laten we ons de vraag stellen waarom zo’n man nog altijd aanhangers heeft. Want een ontspoord leider bestaat alleen door de gratie van een groep die hem tolereert.

Uiteraard zijn er mensen die in Trumps slipstream mee profiteren van de illusie van geluk. Ze verloochenen hun eigen kritische stem, uit schrik dat hun illusie doorprikt wordt en dat ze moeten toegeven dat ze ernaast zaten. Zouden ze hun status verliezen? Ze denken van wel, maar toegeven dat met Trump geen land te bezeilen valt, zou hen weer in hun waardigheid brengen.

Zwijgers

Een tweede groep bestaat uit mensen voor wie onze volatiele wereld te complex en dus te bedreigend is. Ja, onze maatschappij staat op het randje van een burn-out, en dan doen simplismen duidelijk deugd. Maar iedereen moet beseffen dat simplistische antwoorden alleen maar grotere brandhaarden aanwakkeren.

Een derde groep bevat de zwijgers. Die zijn voorlopig heel erg bezig met hun eigen wereldje. Trump denkt dat ze hem steunen, en dat is het grote risico. De zwijgers beïnvloeden de situatie, want ze laten het domme woord aan de gorilla met de luidste kreet.

Gelukkig zijn er de kritische stemmen. Die krijgen mijn volle appreciatie

Gelukkig zijn er de kritische stemmen. Die krijgen mijn volle appreciatie. Ik hoop twee dingen: dat de kritische stemmen en de zwijgers in Amerika zich voldoende laten horen, om wie in de slipstream meeheult op andere gedachten te brengen. En dat als wij straks naar de stembus trekken, we leren uit het Amerikaanse verhaal, dat al lang geen modelvoorbeeld meer is.

Ik hoop dat het trumperen* heel vlug in het ijle verdwijnt. Dan moet ik de moeilijke en terechte vragen van mijn kleinkinderen niet meer beantwoorden. En voor de rest zeg ik tegen Trump: ‘Poe’.

*trumperen: dwaasheden uitkramen, die mensen (hopelijk een minderheid) toch slikken