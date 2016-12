In Nederland en België ligt de weg voor een gedachtenpolitie open

Het wordt 'bon ton' te vervolgen voor onwenselijke meningen en ze te verbieden. Dat is onbegrijpelijk.

Door Leo Neels, emeritus professor media- en communicatierecht KU Leuven en UAntwerpen en algemeen directeur Itinera

Meningsvrijheid wordt vandaag minder verdedigd dan vroeger. Er is meer vraag naar meningsverbod door rechters of instanties. Onwenselijke meningen moeten nu vervolgd en bestraft worden, terwijl men vroeger oordeelde dat ze weerlegd moesten worden.

Populisten van allerlei slag, net niet strafbare racisten, nestelen zich in de niche van vulgaire praat en slecht burgerschap.

Uitingsvrijheid beschermt meningen die verontrusten, beledigen of storen. Juist de verdraagzaamheid voor waar we het niet mee eens zijn, toont de ruimdenkendheid en de tolerantie, kenmerkend voor een democratische samenleving. Dat is de echte voltairiaanse uitingsvrijheid: de verdediging van het recht om een verwerpelijke mening te uiten, terwijl men ze inhoudelijk bestrijdt.

Racisme en discriminatie zijn verwerpelijk. Oproepen tot haat of geweld op basis van raciale of herkomstmotieven zijn strafbaar, net zoals gedragingen die mensen of groepen ongelijk behandelen. De kreten ‘racisme!’ of ‘discriminatie!’ zijn dé conversatiestoppers geworden. Zodra men iets suggereert in verband met personen van een andere origine, wordt men racist genoemd, of krijgt men het verwijt te discrimineren of te stigmatiseren. Einde van het debat.

Argumenten

Uitingsvrijheid beschermt ook grove, onfatsoenlijke en respectloze uitingen, ook als die personen viseren omwille van herkomst of raciale kenmerken. Men noemt zulke uitingen radicaal of extreem. Vanuit goed burgerschap zijn ze onbehoorlijk, maar niet strafbaar. Men moet ze met argumenten weerleggen: méér uitingen zijn het beste wapen tegen verkeerde uitingen.

In die niche van vulgaire praat en slecht burgerschap nestelen zich de populisten van allerlei slag, net niet strafbare racisten die aanvoeren dat de maatschappelijke vraagstukken opgelost zouden zijn met minder ‘vreemdelingen’. Ze zaaien haat en worden er populair mee. Een ordentelijk debat over vraagstukken met personen van een andere origine is er niet; het fatsoenlijk argument faalt. Nochtans is dat de kern van uitingsvrijheid: een vrij en vrank debat over alles, niet met een dictaat van publieke gevoeligheden, maar met de rede en argumenten.

In Nederland heeft de Hoge Raad de aanzetting tot haat of geweld omwille van ras en dergelijke uitgebreid tot aanzetting tot onverdraagzaamheid. Daarmee is - zonder geldige wettelijke basis - de ruimte voor uitingsverboden drastisch vergroot. Het Belgische Hof van Cassatie deed hetzelfde door het discriminatieverbod dat enkel slaat op gedragingen uit te breiden tot uitingen. Nochtans verzet de grondwettelijke status van uitingsvrijheid zich daartegen. Door rechterlijke fouten ligt in beide landen plots de weg open voor verbod, censuur en een gedachtenpolitie.