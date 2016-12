Italië staat aan de poorten van de hel.

‘Inferno’ is het eerste deel van het epische gedicht ‘De goddelijke komedie’ van Dante. De Italiaanse dichter beschrijft zijn reis door de drie rijken van het hiernamaals: de hel, het vagevuur en de hemel. De vraag is waar Italië zit.

Andy Langenkamp is politiek analist bij ECR

De financiële markten vrezen voor hel en verdoemenis vanuit Italië. Weliswaar niet de bloedige soort van Dante, maar wel een economisch pijnlijke. Zondag vindt een referendum over de hervorming van de grondwet plaats. De volksraadpleging is mede door zijn eigen toedoen uitgegroeid tot een stem over de Italiaanse premier Matteo Renzi. Hij geldt als hervormingsgezind. Electorale veranderingen zouden het pad effenen voor structurele hervormingen die de zwakke Italiaanse economie een boost moeten geven. Het referendum wordt ook beschouwd als de eerste meting van de Europese populistische temperatuur na Trumps victorie.

Met enig gevoel voor drama en theater zijn er duidelijke overeenkomsten tussen Dantes Firenze en Renzi’s Italië. De ‘Komedie’ is mede een pamflet waarin Dante de Florentijnse elite een plek in de hel geeft vanwege morele decadentie, hoogmoed en afgunst. Vandaag zou Dante weer op pad kunnen. Het Italiaanse volk is het beu, getuige de grote aanhang van de populistische, eurosceptische Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo. Dante zou de juiste persoon zijn geweest om de onvrede van ‘de gewone burgers’ te verwoorden: hij schreef in de volkstaal, het Florentijnse dialect, en plaatste corrupte politici en ambtenaren in kokend pek. Zo ver wil Grillo niet gaan, maar hij overgiet de gevestigde orde wel met scherpe spreekwoordelijke pek en veren.

Rotte structuren

Dante had zijn hoop gevestigd op de Duitse keizer om het Roomse rijk weer tot leven te wekken. De Italianen en de financiële markten hadden hun hoop gevestigd op Renzi om de Italiaanse rotte structuren te doorbreken en een economische heropleving te bewerkstelligen.

De problemen van Italië de baas worden zal langer duren dan de zeven dagen die Dante kwijt was aan zijn tocht.

Het is weliswaar geen tocht door hel en vagevuur, maar de uitdagingen zijn legio. Ze de baas worden zal veel langer duren dan de zeven dagen die Dante kwijt was aan zijn tocht. Italië is een van de slechtst presterende geïndustrialiseerde landen. Corruptie, georganiseerde misdaad, overheidsuitgaven en de arbeidsmarkt zijn de grootse punten van bezorgdheid.

De kiezers verwelkomden Renzi als de vernieuwer die het politieke systeem op de schop zou nemen, maar hij wordt nu meer gezien als een onderdeel van hetzelfde systeem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in 33 opiniepeilingen Renzi’s hervormingen 32 keer het onderspit delven.

De peilingen zitten er recentelijk natuurlijk wel vaker naast, maar vaak de andere kant op: ze wezen op winst voor het ‘establishment’ en vervolgens ging de zege naar de andere zijde. In het geval van het Italiaanse referendum wijzen de peilingen de populistische kant op, in de zin dat tegen de zittende macht wordt gestemd.

Voor de internationale kranten en de markten lijkt het een uitgemaakte zaak: de hervormingen waarover het referendum gaat, zijn een goede zaak. Een ‘ja’ houdt Renzi in het zadel en bezorgt hem een hervormingsmandaat. Maar zo simpel is het niet. Er bestaat geen consensus over de wenselijkheid van de hervormingen. Zelfs Renzi’s partijgenoten en voormalige premiers Massimo D’Alema en Mario Monti bevinden zich in het nee-kamp, maar ook andere experts verschillen flink van mening.

Ten eerste wordt het dieperliggende probleem niet aangepakt. Renzi wil dat de politiek makkelijker besluiten kan doordrukken, maar het Italiaanse parlement neemt jaarlijks gemiddeld meer wetten aan dan de volksvertegenwoordigingen van de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland. Haperende implementatie is een van de grootste Italiaanse problemen.

Verder zouden in de nieuwe constellatie tot tien verschillende wetgevingsprocedures zijn. Dat kan leiden tot langlopende rechtszaken over de precieze zeggenschap van de senaat.

Fort

Bovendien wordt de senaat straks niet meer rechtstreeks gekozen, maar wordt 95 procent benoemd vanuit de leden van de regionale raden. Daardoor is de directe band met de kiezer weg. Bovendien worden de regionale politici nog minder vertrouwd dan de landelijke. De directe link tussen de kiezersvoorkeuren en de samenstelling van het parlement wordt verder ondermijnd omdat in de kamer de winnende partij automatisch 54 procent van de zetels krijgt. De Italiaanse politiek wordt zo een fort waar kiezers eens in de vijf jaar even door de poort mogen gluren.

En er zijn nog obstakels: de lage consumptie door de snel vergrijzende bevolking, het wankele banksysteem, de cultuur van risicoaversie waardoor ondernemerschap afgeremd wordt en een traditie van familiefinanciering van eigen ondernemingen waardoor bedrijven klein blijven.

In het licht van het voorgaande zijn de markten te positief over de kansen voor een Italiaanse groeiboost bij een positieve referendumuitslag. Echter, de kans is groter dat de Italianen ‘nee’ zeggen.

Bij een nee komt er waarschijnlijk een technocratische overgangsregering of een interim-regering onder Renzi die een nieuwe kieswet moet opstellen. In dat geval volgt waarschijnlijk later in 2017 een stembusgang met een aanzienlijke kans op wederom een grote, zwakke coalitie. Dat scenario zal direct na het referendum tot negatieve marktreacties leiden, maar al snel zal herstel optreden als de ergste vrees - de Vijfsterrenbeweging aan de macht en een euroreferendum - ongegrond blijkt. Toch zal het herstel relatief zijn, aangezien het referendum de bevestiging zal zijn dat de populistische bui pal boven Europa hangt en dat de ergste regen nog kan vallen als Nederland en Frankrijk naar de stembus gaan.

Voor Dante was Beatrice het schoonheidsideaal, de perfecte vrouw. Soms ontstaat de indruk dat electorale hervormingen een wondermedicijn zijn dat de Italiaanse economie erbovenop helpt. Dat is ongegrond. Ten eerste zijn de voorgestelde veranderingen alleen bij lange na niet voldoende. Ten tweede kunnen ze zelfs het tegenovergestelde bereiken van wat ze beogen. Ten derde is de kans groot dat de kiezer niet instemt met de electorale hervormingen.

Een inferno ingegeven door Grillo’s ‘koppige barbaren’ ligt niet in het verschiet, maar het goede einde van de goddelijke komedie is ook niet in zicht. Voorlopig ploetert Italië voort in het economische vagevuur.