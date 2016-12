Ja, regering en werkgevers zijn gefixeerd op de loonkosten, en gelukkig maar

'De eerste positieve effecten van het beleid van de regering-Michel zijn merkbaar: aantrekkende uitvoergroei, een handelsbalans die voor het eerst in 8 jaar positief is en 72.500 bijkomende jobs in de privésector.'Foto: Het Delwaidedok in de Antwerpse haven) © BELGA

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw zijn de regering en de werkgevers te veel gefixeerd op de loonkosten en dat zou contraproductief zijn voor onze economie (De Tijd, 7 december). Niets is minder waar.

Door Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO

Eerst enkele feiten. België is (samen met Luxemburg) het enige land in Europa waar er nog een systeem bestaat van automatische aanpassing van de lonen aan de levensduurte. In Denemarken, Nederland, Frankrijk en Italië werden die systemen al in de jaren 80 en 90 afgeschaft wegens contraproductief voor groei en jobs. Waar vakbonden in andere landen dus eerst moeten onderhandelen over voldoende loonstijging om de koopkracht in stand te houden, wordt die in België op een schoteltje geserveerd en vinden de Belgische vakbonden dat evident.

Hoe graag Rudy De Leeuw het anders zou zien, innovatie alleen volstaat in een geglobaliseerde wereld niet om groei en jobs te creëren. Een gematigde loonkostenontwikkeling blijft onvoorstelbaar belangrijk.

Enkel wanneer het competitiviteitsprobleem voor de bedrijven té groot wordt, wordt het indexeringsmechanisme al eens stilgelegd. Dat gebeurde tussen mei 2015 en april 2016. Sindsdien is de indexering echter weer van kracht. De komende jaren worden werknemers dus opnieuw automatisch gecompenseerd voor de levensduurte, of dat nu haalbaar is of niet voor bedrijven die werken onder zware internationale concurrentiedruk.

Daarnaast kent België nog andere systemen van automatische loonsverhogingen, zoals de baremieke verhogingen (in functie van leeftijd en anciënniteit). Aan automatische loonsverhogingen hier dus geen gebrek.

Een sterke stijging van de arbeidsproductiviteit kwam er niet zozeer door meer productie, wel door minder (industriële) tewerkstelling.

En die leidden er al in 1996 toe dat België voor uurloonkosten zowat 10 procent duurder was geworden dan het gemiddelde van onze drie buurlanden. Om concurrentieel te blijven hadden de bedrijven geen andere optie dan volop in te zetten op arbeidsbesparende investeringen. Dat leidde inderdaad tot een sterke stijging van de arbeidsproductiviteit, maar niet zozeer door meer productie, wel door minder (industriële) tewerkstelling. Willen de vakbonden in de komende jaren opnieuw naar zo’n situatie evolueren met minder groei en meer werklozen dan is dit hun keuze, maar niet die van het VBO.

Ook in 1996 vond de regering die loonkostenhandicap al onhoudbaar. Als tegengewicht voor de automatismen werd in dat jaar de loonnormeringswet van 1996 ingevoerd. Een tiental jaren kon die wet (samen met lastenverlagingen) verdere ontsporingen voorkomen. Tussen 2005 en 2008 kon de wet echter een nieuwe ontsporing door te optimistische vooruitzichten over de loonkosten in de buurlanden en een voorthollende indexering in 2007-2008 niet verhinderen. Vandaar de nood aan een ingrijpende verbetering van die wet.

Jobs

Daardoor lagen de Belgische loonkosten per uur in 2008-2013 14 à 15 procent hoger dan in onze drie buurlanden, met opnieuw zware gevolgen voor onze buitenlandse marktaandelen (van 2,2% in 2005 naar 1,7% in 2013), inwaartse directe buitenlandse investeringen, en jobcreatie in de private sector (27.000 banen minder tussen eind 2008 en eind 2013). De permanente stijging van de innovatie-inspanningen van de bedrijven van 1,3 procent van het bbp in 2008 tot 1,8 procent in 2014 kon die negatieve effecten deels counteren, maar niet teniet doen. Hoe graag Rudy De Leeuw het anders zou zien, innovatie alleen volstaat in een geglobaliseerde wereld niet om groei en jobs te creëren. Een gematigde loonkostenontwikkeling blijft onvoorstelbaar belangrijk.

De regering-Michel voerde een indexsprong en een taxshift door en bekrachtigde een gematigd loonakkoord voor 2015-2016. Een akkoord waar het ABVV zijn neus voor ophaalde.

Onze regeringen hebben de voorbije jaren ook ingezien dat het zo niet verder kon. De regering-Di Rupo legde in 2013-2014 een reële loonblokkering op. De regering-Michel voerde een indexsprong en een taxshift door en bekrachtigde een gematigd loonakkoord voor 2015-2016. Een akkoord waar het ABVV zijn neus voor ophaalde. Door die maatregelen zijn we bijna terug bij de loonkostenhandicap van 1996, wat betekent dat we nog ongeveer 10 procent duurder zijn dan onze buurlanden.

De eerste positieve effecten van dit beleid zijn merkbaar: aantrekkende uitvoergroei (+6,2% in het derde kwartaal van 2016), een handelsbalans die voor het eerst in 8 jaar positief is en 72.500 bijkomende jobs in de privésector sinds het aantreden van deze regering.

Terreur

Ja, het Belgische groeiritme en de jobcreatie lagen in 2016 inderdaad wat lager dan het Europese gemiddelde. Maar we moeten ook rekening houden met de impact van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel op een aantal belangrijke sectoren (toerisme, horeca, handel, evenementen, luchtvaart). Zonder die negatieve impact op de Belgische economie (0,5 à 0,6 procentpunt van het bbp) had onze groei boven het Europees gemiddelde gelegen. Zonder die aanslagen hadden we ook om en bij de 9.500 extra jobs kunnen creëren, wat ook de private jobcreatie boven dat gemiddelde had getild.

Onze bedrijven worden elke dag geconfronteerd met het feit dat een arbeidsuur in België, na aftrek van alle lastenverlagingen en fiscale subsidies, nog 4 euro duurder is dan in onze buurlanden.

En neen, natuurlijk is het werk nog niet af. Onze loonkostenhandicap blijft te hoog. Onze bedrijven worden elke dag geconfronteerd met het feit dat een arbeidsuur in België, na aftrek van alle lastenverlagingen en fiscale subsidies, nog 4 euro duurder is dan in onze buurlanden (43 euro tegenover 39 euro). Bedrijven moeten dus al uiterst innovatief zijn, kwalitatief hoogstaande nicheproducten hebben met sterk geautomatiseerde productieprocessen om te kunnen meespelen op de wereldmarkt.

Het licht van de zon ontkennen, is de beste garantie op nieuwe jobdestructie zoals het verleden meermaals aangetoond heeft. Die fout mogen we niet opnieuw maken.

Vanuit macro-economisch oogpunt leidt dat laatste dan inderdaad tot een iets hogere arbeidsproductiviteit, maar dit voordeel bedroeg volgens de meest recente berekeningen van de CRB nog slechts 6 à 7 procent in 2013-2014 en compenseert de resterende loonkostenhandicap dus niet afdoende. Bovendien heeft zo’n macro-economisch productiviteitsvoordeel geen enkele relevantie voor een buitenlandse investeerder. Die weet dat eenzelfde investering in machines en technologieën in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland ongeveer dezelfde productiviteit zal opleveren.

Het licht van de zon ontkennen, is de beste garantie op nieuwe jobdestructie zoals het verleden meermaals aangetoond heeft. Die fout mogen we niet opnieuw maken.