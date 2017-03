De kans dat het witboek van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, een historisch belangrijke impuls aan de EU geeft is klein. Integendeel, Juncker speelt een gevaarlijk spel door meerdere opties voor de toekomstige Europese samenwerking op tafel te leggen.

Door Jan Van Hove, hoofdeconoom KBC Groep

We weten al langer dat in de praktijk de belangrijke Europese beslissingen worden genomen in de nationale hoofdsteden. Het lijkt dan ook wijs dat Commissievoorzitter Juncker rekening houdt met de verlangens en gevoelens die leven bij de nationale politici. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij moet toegeven aan grillen van het moment.

Laten doorschemeren dat een minimale Europese integratie combineerbaar is met een sterke en stabiele eurozone is een blunder van formaat.

Junckers witboek biedt een keuzemenu voor de toekomst van de EU, gaande van een minimaal Europa, de facto louter een vrijhandelszone, tot een verregaande Europese integratie. Het is een volwaardig à la carte menu, aangezien er ook vele opt-out-mogelijkheden worden aangeboden. Niet iedereen moet meedoen dus: Europa mag voor hem iets vrijblijvends worden.

Junckers strategie is duidelijk: hij biedt een menu aan waarin ook de nationalisten en populisten, die in vele EU-lidstaten politiek sterk wegen, hun gading vinden. Dit klinkt als: het maakt niet uit welk soort Europa we in de toekomst hebben, zolang de EU maar in een of andere vorm blijft bestaan.

Niet vrijblijvend

Maar is die keuze wel zo vrijblijvend? Absoluut niet. Laat me drie redenen aanhalen waarom dit witboek geen goed initiatief is. Een eerste probleem met het Juncker-witboek is de inconsistentie van het verhaal. Laten doorschemeren dat een minimale Europese integratie combineerbaar is met een sterke en stabiele eurozone is een blunder van formaat.

Toegegeven, het rapport bevat wel een regel die wijst op mogelijke problemen, maar dit moet veel sterker worden geformuleerd. Zelfs de huidige vorm en intensiteit van economische integratie tussen de Europese partners volstaat niet om de eurozone een lang leven te garanderen.

De afgelopen crisisjaren hebben duidelijk aangegeven dat verdere Europese integratie de enige optie is om de eurozone blijvend te versterken. Met andere woorden, als minimale integratie een optie is, moet de Commissie ook duidelijk stellen dat dit het einde van de eurozone betekent en bovendien elke vorm van monetaire integratie in de toekomst uitsluit.

Inspiratie

Een tweede probleem is een gebrek aan nieuwe ideeën voor de toekomstige Europese Unie. Het witboek biedt weinig inspiratie, hoewel de mogelijkheden oneindig zijn. Initiatieven rond milieu, mobiliteit, energie of arbeidsmarkten zouden Europa zelfs dichter bij de burger brengen. De twijfelende Europeaan kan op die manier Europa opnieuw als een opportuniteit zien.

Junckers pleidooi voor meer efficiëntie in de Europese besluitvorming en beleidsimplementatie is een heel waardevolle intentie, maar hiervoor heb je geen witboek nodig.

In het rapport wordt wel veel aandacht besteed aan Junckers pleidooi voor meer efficiëntie in de Europese besluitvorming en beleidsimplementatie. Dat is uiteraard een heel waardevolle intentie, maar hiervoor heb je geen witboek nodig. Dit leidt de aandacht af van het fundamentele inhoudelijke debat, waarvoor dit witboek weinig inspiratie aanreikt.

Efficiënt beleid moet het uitgangspunt zijn in de dagdagelijkse werking van de Europese Commissie en andere Europese instellingen. Met andere woorden, geen woorden maar daden. Dergelijk pleidooi hoort niet in een witboek thuis. Die goede intenties moeten gewoon worden uitgevoerd.

Bespreekbaar

Het derde en allicht grootste probleem is dat door dit witboek een minimale Europese integratie een bespreekbare optie wordt voor de toekomst. De schijn wordt gecreëerd dat het nationalistisch discours met een beperkte rol voor de Europese Unie een geloofwaardige optie is. Maar economisch is het dat absoluut niet.

Als de Europese Commissie haar taak correct vervult, moet zij dit ook expliciet stellen. Zij moet het idee van een sterke, en liefst toenemende, Europese integratie als de enige realistische optie naar voor schuiven.

Een witboek moet visie en ambitie uitstralen. Hopelijk lanceert Juncker snel een Deel II dat wel aan deze eigenschappen voldoet.

In plaats van het debat op te schuiven in de richting van onrealistische, populistische argumenten moet zij het echte debat leiden over welke gezamenlijke economische koers de Europese Unie in de toekomst zal volgen. En indien de soevereine lidstaten beslissen om slechts in beperkte mate een gemeenschappelijke koers te varen, moet de Europese Commissie zoeken naar en pleiten voor maatregelen die eventuele asymmetrische schokken in de Europese economie - ongetwijfeld het gevolg van een beperktere Europese economische integratie - kunnen compenseren.

Dit staat niet in het nieuwe witboek. Een witboek moet visie en ambitie uitstralen. Hopelijk lanceert Juncker snel een Deel II dat wel aan deze eigenschappen voldoet.