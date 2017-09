Klimaatbeleid zonder mattheuseffect is keuzekwestie

Econoom Geert Noels is tegen fiscale stimuli voor elektrische wagens: ‘Nonsens vanuit klimaatoogpunt en daarbij ook een geweldig mattheuseffect’ (De Tijd, 2 september). Over dat laatste heeft Noels gelijk: de Vlaamse stimuli geven meest voordeel aan wie al (geld) heeft. Dit is echter geen wetmatigheid maar een bewuste keuze van een beleid met meer oog voor cadeaus aan de achterban dan voor een efficiënt en rechtvaardig energiebeleid.

Door Hendrik De Corte, diensthoofd grondgebiedszaken bij het stadsbestuur van Damme. Hij volgt onder meer de uitvoering van het laadpalenplan op

Het mattheuseffect bij overheidsmaatregelen die aansporen tot rationeel energiegebruik is niet nieuw. Jarenlang kregen duizenden gezinnen belastingverminderingen voor energiebesparende maatregelen in hun woning. Maar als je geen inkomstenbelasting moest betalen - door een laag inkomen of veel personen ten laste - kon je er geen aanspraak op maken. De oplossing lag nochtans voor de hand: een terugbetaalbaar belastingkrediet. Een Belgisch politiek compromis voerde dat pas jaren later tijdelijk in voor investeringen in sommige energiebesparende maatregelen.

Woningen

Doet Vlaanderen het anders? De belastingkortingen voor energiebesparende maatregelen bestaan niet meer. Er zijn wel nog premies via de netbeheerders. Voor energiezuinige nieuwbouwwoningen heeft de Vlaamse overheid iets extra in petto. Wie in Vlaanderen bouwt moet voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is in standaardomstandigheden. Een woning met bouwaanvraag in 2017 mag maximaal E50 halen, in 2018 nog E40. We eindigen in 2021 met maximaal E30.

Wie met zijn nieuwbouwwoning vooruitloopt op de toekomstige energieprestatienorm krijgt daarvoor een korting op de onroerende voorheffing. Vijf jaar lang de helft korting als de woning E30 haalt en vijf jaar lang het hele bedrag bij E20. Die onroerende voorheffing wordt berekend op het kadastraal inkomen. Welke woning heeft het hoogste kadastraal inkomen? De grootste en meest luxueuze gelegen op de meest exclusieve plaatsen. De rijkste Vlamingen krijgen dus de grootste korting. Het kon ook anders. Voor bouwaanvragen tot eind 2016 geven de netbeheerders een premie als het E-peil E20 of minder bedraagt. Voor iedereen gelijk. De Vlaamse regering heeft die premie afgeschaft en de korting op de onroerende voorheffing behouden.

Bedrijfswagen

Wat met de aankoop van een elektrische auto? Wagens met een catalogusprijs beneden 31.000 euro krijgen dit jaar 4.000 euro premie. De premie bedraagt nog 3.500 euro als de auto tussen 31.000 en 41.000 kost. Voor een auto tussen 41.000 en 61.000 euro zou je 2.500 euro kunnen krijgen, maar in die prijsvork is er voorlopig geen aanbod op de Belgische markt. Kost je elektrische auto meer dan 61.000 euro dan rijd je met een Tesla. Wel blijkt dat er dit jaar nog maar 6 particulieren met een nieuwe Tesla rijden, ze krijgen 2.000 euro premie. Een Tesla is bijna altijd een bedrijfswagen.

Bedrijfswagen of particulier: voor een elektrische auto betaal je geen jaarlijkse verkeersbelasting. Hoeveel voordeel doe je daarmee? Dat hangt af van je autokeuze als je niet met een elektrische wagen zou rijden. Je kunt er donder op zeggen dat de Teslarijder zou kiezen voor een groot, zwaar en duur model. Dus voor een auto met een hoge jaarlijkse verkeersbelasting. Het belang van de aankooppremie verdwijnt in het niets in vergelijking met het jaarlijkse voordeel dankzij de vrijstelling van verkeersbelasting voor een dure auto. De aankooppremie vermindert bovendien elk jaar en dooft uit na 2019. De vrijstelling van verkeersbelasting loopt door.

Minst baat

De Vlaamse regering beloont de aankoop van de duurste elektrische wagens en stimuleert daarmee de auto’s waar het klimaat minst baat bij heeft. ‘De productie van batterijen zuigt energie’ schrijft Noels. Het klopt dat voor de productie van batterijen vrij veel energie nodig is en dat dit CO2 veroorzaakt als de energie niet uit hernieuwbare bronnen komt. De energie die nodig is voor de batterij win je wel meer dan helemaal terug bij het rijden, maar een Tesla met een 100 kWh batterij moet daarvoor wel 3 keer zoveel kilometers afleggen dan een doorsnee elektrische auto met een batterij tussen 30 en 35 kWh.

Dit is zelfs een onderschatting. Een grote auto met een fors batterijenpakket zet meer dan 2 ton op de weegschaal. Het spreekt vanzelf dat die wagen niet zuinig is. Een auto gaat vooruit omdat de motor energie produceert om de rolweerstand en de luchtweerstand te overwinnen. De rolweerstand neemt toe met het gewicht van de auto.

Natuurlijk zijn het klimaat én de luchtkwaliteit het meest gebaat met elektrische auto’s die op hernieuwbare energie rijden. Je kunt daar zelf voor zorgen als je dak geschikt is voor zonnepanelen en je thuis kunt opladen. Daarvoor zijn geen fiscale gunsten meer nodig.

Stimuleren moet

Een elektrische motor zet bijna alle stroom om in beweging. De aandrijflijn van een elektrische auto kan een rendement hebben van meer dan 90 procent. Dat is veel hoger dan bij een conventionele auto. Een auto met verbrandingsmotor zet maar een klein deel van de energie in de brandstof om in beweging, het grootste deel gaat verloren als restwarmte. Het rendement van een klassieke auto bedraagt gemiddeld nog geen 30 procent. Een gewone hybride haalt hoogstens 40 procent.

Een overheid kan een efficiënt klimaatbeleid voeren door voordelen toe te kennen aan elektrische auto’s met een bescheiden accupakket. Die moeten onderweg in een half uurtje kunnen bijladen voor een verre verplaatsing. De nog te schaarse bestaande snelladers zijn er gekomen dankzij Europese subsidies. Dat geld is goed besteed.

Is de eerste actie tegen klimaatopwarming de drastische geboortebeperking in Afrika waar Geert Noels voor pleit? De koolstofvoetafdruk van de gemiddelde Afrikaan is zoveel kleiner dan de onze.

Voor mij staat het vast: het einde van de auto op fossiele brandstof is een noodzakelijk en dringend onderdeel van de energietransitie.