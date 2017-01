Laat 2017 voor de komende generaties het jaar van de schuldenrem zijn

'Als we lezen hoe erg er in de regeringsbanken gezweet wordt om een paar honderd miljoen te vinden, laat staan een paar miljard, dan is het evident dat 16 miljard vinden geen klein bier is'. © BELGA

Een wettelijk verankerde schuldenrem kan komaf maken met het budgettaire laisser-faire. Dat is een begin om de belangen van de komende generaties te vrijwaren, want zij zullen de enorme schuldenberg torsen. Geen schuldenrem invoeren is schuldig verzuim.

Door Wim Soons, nationaal voorzitter JONGCD&V

Het bericht ging bijna verloren tussen de kerstkalkoen en de kroketten: de kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de Belgische kredietwaardigheid van AA naar AA- wegens ‘budgettaire ontsporingen’. Wie denkt dat dat vooral technisch voer is voor begrotingsexperts vergist zich. De kans is reëel dat u en ik de impact binnenkort voelen in onze portemonnee.

België torst een torenhoge staatsschuld van zo’n 107 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld van de federale overheid alleen al is goed voor dik 408 miljard euro. Kreeg je morgen de gezamenlijke Belgische overheidsschuld als cadeautje, dan zou je daarmee 75.000 scholen kunnen bouwen.

Je moet geen genie zijn om te beseffen dat de overheid op die schuld een pak rente betaalt. Alleen waren de rentebetalingen in het verleden veel hoger dan nu. In 2000, met een ongeveer even hoge schuldgraad als nu maar een veel hogere rente, spendeerde de overheid 7 procent van het bbp aan schuldaflossingen. Mochten we door een stijgende rente terug naar dat niveau evolueren, zou dat de overheid 16 miljard euro per jaar kosten.

Gezweet

Als we lezen hoe erg er in de regeringsbanken gezweet wordt om een paar honderd miljoen te vinden, laat staan een paar miljard, dan is het evident dat 16 miljard vinden geen klein bier is. De volledige Vlaamse onderwijsbegroting bijvoorbeeld is goed voor 11 miljard euro. Idem voor de Vlaamse begroting Welzijn.

De staatsschuld hangt dus als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Toch is deze regering er de voorbije jaren niet in geslaagd om de overheidskas structureel op orde te krijgen. Om de belangen van de komende generaties te vrijwaren, want hun schouders zullen deze schuldenberg torsen, is het dan ook essentieel om hier iets concreets aan te doen.

Waarom niet het voorbeeld volgen van Zwitserland, Duitsland, Spanje en Polen? Voer een schuldenrem in, bij voorkeur grondwettelijk verankerd. Daarin wordt bepaald hoeveel bijkomende schuld een overheid jaarlijks mag aangaan, en kan er ook een pad naar een begroting in evenwicht worden gebetonneerd. De begrotingsdiscussie wordt dan een stuk losgekoppeld van de politieke waan van de dag, en er komt een duidelijk budgettair langetermijnpad dat gezonde overheidsfinanciën garandeert.

Daarbij moet wel rekening gehouden worden met de economische situatie: in moeilijke tijden moet een regering iets meer in het rood kunnen gaan, in economisch goede tijden net iets minder. Dat kan door een conjunctuurcorrectie in te bouwen.

Zwitserland

Zwitserland keurde al in 1999 een schuldenrem goed voor de federale uitgaven, die in 2003 in werking trad. Uit onderzoek blijkt dat het Zwitserse model succesvol is sinds zijn invoering: over de periode 2005-2010 is het Alpenland erin geslaagd zijn staatsschuld te doen dalen met 13 procent. De meeste andere Europese lidstaten en de eurozone in haar geheel (+15%) keken aan tegen een forse stijging.

Een (grond)wettelijk verankerde schuldenrem is niet alleen een zeer groot moreel engagement met een belangrijke symbolische waarde, het is ook een concreet beleidsinstrument

Een (grond)wettelijk verankerde schuldenrem is niet alleen een zeer groot moreel engagement met een belangrijke symbolische waarde, het is ook een concreet beleidsinstrument waar - zo leert de ervaring - de financiële markten waarde aan hechten.

Waarom nog wachten dus? Op het CD&V-congres in november nam onze partij het voorstel van JONGCD&V op in haar teksten, en CD&V-senator Peter Van Rompuy diende al een uitgewerkt wetsvoorstel in. Laten we dat voorstel goedkeuren en een einde maken aan het budgettaire laisser-faire. Dat niet doen komt neer op schuldig verzuim.