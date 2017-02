Laat Trump het internet niet weer klein maken terwijl hij Amerika weer groot maakt

Kan het world wide web weer krimpen? Zeker, als de Amerikaanse president onze onlineprivacy blijft te grabbel gooien en ons dwingt tot protectionisme jegens onze gegevens.

Door David Geens, managing partner van het cloudhostingbedrijf Nucleus

Europeanen hebben een veel strengere kijk op onlineprivacy dan de Verenigde Staten. Goed dus dat de twee een verdrag hebben onderhandeld dat de privacy van onlinegegevens garandeert. Alleen jammer dat een nieuw presidentieel decreet daar al meteen brandhout van maakt.

Als de VS onze onlineprivacy niet willen waarborgen, moet Europa overgaan tot het bewaren van eigen gegevens op eigen bodem.

Het verdrag Privacy Shield werd vorige week van kracht. Het omvat afspraken tussen de EU en de VS over de opslag en de verwerking van gegevens die Europeanen onderbrengen bij Amerikaanse providers.

Het gaat dan onder andere over gegevens bij Google, Gmail, Dropbox, Facebook, Twitter, LinkedIn, Evernote, iCloud, software-as-a-servicetoepassingen van Belgische softwareontwikkelaars die Amazon Web Services gebruiken, en bij uitbreiding alle data die onder controle is van Amerikaanse bedrijven.

Zonder Privacy Shield kunnen Europese bedrijven geen diensten aanbieden die steunen op Amerikaanse opslag en kunnen Amerikaanse bedrijven geen diensten aanbieden aan Europeanen zonder de Europese privacywetgeving te overtreden. Een goede zaak dus.

Helaas heeft Donald Trump, de nieuwe president van de VS, in een presidentieel decreet bepaald dat Amerikaanse overheidsdiensten ‘binnen de regels van de toepasbare wet rechten die toegekend zijn door de Privacy Act mogen afnemen van burgers die geen inwoners zijn van de VS of er niet legaal verblijven’. En het Umbrella Agreement tussen Europa en de VS stelt specifiek dat de rechten van de Privacy Act uitgebreid worden naar Europese burgers.

Met andere woorden: niets garandeert nog de privacy van al uw gegevens die op servers in Amerika staan of die onder controle zijn van een Amerikaans bedrijf.

Binnen de regels

Privacy-experts hopen dat het stukje ‘binnen de regels van de toepasbare wet’ uit het presidentieel decreet betekent dat Europeanen de dans ontspringen. Maar burgers en bedrijven hebben nood aan zekerheid, niet aan hoop. Als privacy-achterpoortjes worden voorzien voor de overheid, kunnen ook anderen die gebruiken.

Het is indrukwekkend en afschrikwekkend wat Facebook of Google vandaag al van u weet. Dus wat als u plots geen autoverzekering meer kunt krijgen omdat u het woord ‘epilepsie’ gegoogled hebt? Of als organisaties plots toegang hebben tot de medische gegevens die Apple over u verzamelt via al uw iPhone-apps?

Europa is zich erg bewust van alle privacyrisico’s en voert vanaf 2018 de General Data Protection Regulation (GDPR) in. Die verordening bepaalt hoe de EU-landen moeten omgaan met onlineprivacy.

We moeten die lijn doortrekken en van de VS dezelfde bescherming eisen voor Europese gegevens in handen van Amerikaanse bedrijven. Als de VS dat niet willen waarborgen, dan dwingt de nood aan zekerheid ons verbazingwekkend genoeg richting een eigen soort van protectionisme, namelijk het bewaren van eigen gegevens op eigen bodem.

En dan is het internet plots niet meer zo wereldomvattend als het nu is...