Laat de Chinezen toe in Eandis

Het is weinig opportuun om de beslissing over de komst van een Chinese aandeelhouder bij Eandis terug te draaien.

Door Geert Roelens, ex-CEO Beaulieu International Group, ex-vicevoorzitter Bekaert en ex-directeur staalkoordafdeling Azië, onafhankelijk consultant, auteur van ‘Hoe succesvol kan je zijn in China? Een recept voor succes’ (2013).

In het stripverhaal ‘De ark van Nero’ (1952) verwijst onze held als hij hoort dat er een hoop Chinezen voor zijn deur staat te wachten naar ‘het gele gevaar’. Blijkbaar is die strip bij sommige Eandis-aandeelhouders de jongste tijd weer populair.

De komende decennia hebben we baanbrekend werk nodig op vlak van energieopmaak en -distributie. Dan is het toch verstandiger een topspeler aan je zijde te hebben?

Op de bijzondere algemene vergadering van Eandis op 3 oktober wordt beslist of we ‘het gele gevaar’ - dit keer State Grid Europe Limited genaamd (SGEL, een dochter van State Grid Corporation of China) - zullen toelaten onze dorpels te overschrijden. Mogen we dan een zondvloed aan rampen in ons land verwachten?

Natuurlijk kan je heel wat argumenten bedenken om de bevolking schrik aan te jagen. Worden onze elektriciteitsmeters binnenkort afgelezen in het Xicheng District in Beijing? Zal de Chinese aandeelhouder zijn participatie van 14 procent misbruiken om onze energiefactuur op te drijven? Komt die factuur straks in twee talen toe?

Het ene argument is onzinniger dan het andere. Veel kritieken en zorgen lijken ongefundeerd.

Het lijkt hoe dan ook weinig opportuun de beslissing terug te draaien. Voor elke Chinees is het concept van gezichtsverlies een persoonlijk drama. Met het grootste nutsbedrijf in de wereld, dat op de zevende plaats van de Fortune Global 500 bedrijven prijkt, spring je niet ongestraft plots van het ene been op het andere.

Als je vraagtekens plaatst bij de gevaarlijke bedoelingen van de Chinese reus, blijf je steken in ons beperkte gezichtsveld op de wereldeconomie.

Standvastigheid in de besluitvorming geldt voor elke Chinese bedrijfsleider als een gouden kracht. Als je vraagtekens plaatst bij de gevaarlijke bedoelingen van de Chinese reus, blijf je steken in ons beperkte gezichtsveld op de wereldeconomie. China is een opkomende economische wereldmacht. De mogelijkheden worden ons nu geboden om kennis te delen en te vergaren via de grootste speler in de wereld, zodat we de technologische uitdagingen die op ons afkomen op het vlak van energiebevoorrading beter kunnen oplossen.

Twijfelt er vandaag nog iemand om een Volvo te kopen, omdat Geely-uit-China een betrokken partij is?

Verstandiger

Daarenboven, mijn Chinese contacten hebben me altijd voorgehouden dat wij, westerlingen, vijf jaar vooruitkijken, maar dat zij, de Chinezen, doorheen de geschiedenis 50 jaar ver naar de toekomst kijken.

Niemand mag eraan twijfelen dat we de komende decennia baanbrekend werk nodig hebben op het vlak van energie-opmaak en -distributie. Dan is het toch strategisch verstandiger een topspeler aan je zijde te hebben?

Laat SGEL toetreden tot Eandis, maar biedt ook de mogelijkheid aan gebruikers in Vlaanderen om via aangepaste structuren te participeren.

Tenslotte lijkt het nu het meest opportuun om een andere, veel gebruikte Chinese cultuurgebonden karakteristiek boven te halen: de win-win oplossing. Laat SGEL toetreden tot Eandis, maar biedt ook de mogelijkheid aan gebruikers in Vlaanderen om via aangepaste structuren te participeren.

Zo vermijden we dat de Chinese reus struikelt bij het binnentreden van ons huis, maar tonen we terzelfdertijd onze gastvrijheid aan allen die willen bijdragen aan duurzame oplossingen voor onze energienoden.