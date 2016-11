Laat ook personenwagens betalen voor het gebruik van de weg

De noodkreet van de Vlaamse transportsector over het fileleed is terecht: vrachtwagens betalen belastingen voor het gebruik van de weg, maar hun fileleed wordt alleen erger. Hoog tijd om alle weggebruikers mee te laten betalen. Maar dan wel in functie van het tijdstip en de plaats.

Door Stef Proost, Bruno De Borger en Lotte Ovaere, transporteconomen aan respectievelijk de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen en het UC Leuven-Limburg & KU Leuven

Vrachtwagens betalen sinds april 2016 belastingen bij gebruik van de Belgische wegen - de kilometerheffing - maar de files worden er niet korter op. Dat is duidelijk een oneerlijke deal. De belangrijkste motivatie van de overheid voor die belasting was dan ook het compenseren van misgelopen dieselaccijnzen op buitenlandse vrachtwagens. Die tanken namelijk niet in België, maar in onze buurlanden, waar het goedkoper is.

In plaats van de buurlanden te beconcurreren met steeds lagere dieselaccijnzen, gebruikt België nu de kilometerheffing om de kosten van milieuvervuiling (luchtverontreiniging en lawaaihinder) en infrastructuur (slijtage van de wegen) door te rekenen aan de vrachtwagens.

Na aftrek van de kosten van het systeem kan men de opbrengsten gebruiken voor een vermindering van de belastingen die het meest verstorend werken in onze economie: de belastingen op arbeid.

Een kilometerheffing op vrachtwagens alleen, die bovendien niet varieert in de tijd, leidt echter niet tot een vermindering van de files. Zo’n kilometerheffing levert een (kleine) vermindering op van het volume vrachtwagens op de wegen. Een vrachtwagen minder op de baan leidt echter tot extra plaats op de weg, waardoor men vlotter kan rijden. Dat trekt opnieuw extra verkeer aan - zeker het verkeer dat niet moet betalen voor het gebruik van de weg. En zo blijven de files bestaan.

Bij de aanpak van de fileproblematiek wordt dikwijls gerekend op een betere beladingsgraad van vrachtwagens of op een verschuiving naar vrachtvervoer via binnenvaart en spoorwegen. Die vervoerswijzen hebben echter een beperkte aantrekkingskracht: ze zijn trager, en bij internationaal vervoer brengen ze extra kosten met zich mee. Er is bovendien al veel geïnvesteerd in de Belgische water- en spoorwegen. Hun potentieel is dus grotendeels opgebruikt.

Technologie

De enige manier om de files aan te pakken is het invoeren van een tijds- en plaatsafhankelijke tolheffing voor alle voertuigen die gebruikmaken van de weg: vracht- én personenwagens. De technologie voor gedifferentieerde tolheffing bestaat en wordt in verschillende varianten gebruikt in Europese grootsteden zoals Londen, Stockholm, Göteborg en Milaan. Uit die praktijkvoorbeelden blijkt dat met een heffing in de spits tussen 2 euro (Stockholm) en 14 euro (Londen) de files grotendeels opgelost geraken. Op tijdstippen en plaatsen met veel files zijn er 10 tot 20 procent minder voertuigen op de weg na de invoer van de tolheffing.

De grootste fileproblemen in België vind je rond de grote agglomeraties: Brussel en Antwerpen. Dat zijn dus bij uitstek de zones waar rekeningrijden kan worden verantwoord (tijdens de spits), omdat de baten (tijdswinst) groter zijn dan de kosten (installatie en onderhoud registratiesysteem, controle). Op plaatsen met kleiner fileleed zal de tijdswinst amper opwegen tegen de kosten en heeft een tolheffing geen zin.

De transportsector zal zeker wel varen bij een gedifferentieerde tolheffing, want hogere snelheid en betere voorspelbaarheid resulteren in lagere operationele kosten. De hogere snelheid (tijdswinst) compenseert gemakkelijk het hogere spitstarief. Ook mensen die niet zonder auto kunnen (bijvoorbeeld gespecialiseerde dienstverleners aan huis) zullen veel tijd besparen.

En verder zullen ook alle werknemers die de tolheffing gemakkelijk kunnen vermijden (via overschakeling naar een ander vervoermiddel of via telewerken) er voordeel bij hebben, door het verstandig gebruik van de opbrengsten.

Er is namelijk maar één goed criterium bij de besteding van de tolopbrengsten: die moet zo nuttig mogelijk zijn. Na aftrek van de kosten van het systeem kan men de opbrengsten dus gebruiken voor een vermindering van de belastingen die het meest verstorend werken in onze economie: de belastingen op arbeid.

Openbaar vervoer

Vaak wordt gewezen op de nood aan een uitgebreid, goedkoop en kwalitatief openbaarvervoernet, als alternatief voor autogebruik. Dat is juist, maar we hebben dat al: Vlaanderen hoort bij de koplopers voor goedkoop openbaar vervoer en heeft een zeer uitgebreid busnet.

Bovendien toont de praktijk aan dat in regio’s die een gedifferentieerde tolheffing hebben ingevoerd maar een beperkt deel van de groep die de auto niet langer gebruikt in de spits, overstapt op het openbaar vervoer. De meerderheid schakelt wellicht over naar carpooling of telewerk.

In regio’s die een gedifferentieerde tolheffing hebben ingevoerd stapt maar een beperkt deel van de groep die de auto niet langer gebruikt in de spits over op het openbaar vervoer. De meerderheid schakelt wellicht over naar carpooling of telewerk.

Wij vragen politieke moed van de gewesten (Brussel en Vlaanderen) of van de centrumsteden (Brussel en Antwerpen). De ervaring leert dat er drie bepalende succesfactoren zijn bij het invoeren van tolheffing: een minister of burgemeester die er echt in gelooft, een goed uitgewerkt transportplan, en correcte communicatie.

Met de gemeentelijke verkiezingen van 2018 in aantocht kunnen de politici die in Brussel en Antwerpen meedingen naar de burgermeesterssjerp misschien het verschil maken. De transportsector en al wie zich ergert aan de files zullen hen dankbaar zijn.