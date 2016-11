Liberale politici zijn eerder stoorzender bij postovername

Dat uitgerekend liberale politici zich zo kritisch uitlaten over het bod van Bpost op PostNL is opmerkelijk.

Door Martin Visser, nieuwscoördinator en columnist van De Financiële Telegraaf

Willen de Belgen Nederland overtuigen van het nut van de overname van PostNL door Bpost? Dan is minister van Post Alexander De Croo (Open VLD) eerder een stoorzender dan een behulpzame kracht. Want met zijn opmerkingen jaagt hij moeiteloos de Nederlanders in de gordijnen.

Over de bemoeienis van de Belgische overheid zei De Croo doodleuk: ‘Met een belang van 40 procent zal geen enkele beslissing in de raad van bestuur passeren waar de Belgische staat het niet mee eens is.’ Dus als Bpost met succes PostNL overneemt, gaat de Belgische overheid dan over het aantal brievenbussen en de postbezorging in Nederland?

De reacties in België over het overnamebod zijn beduidend enthousiaster dan in Nederland. Maandagochtend hing meteen de redactie van de Vlaamse zender Radio 1 aan de lijn met de vraag waarom wij Nederlanders zo kritisch zijn over de mogelijke postdeal. Of wij Hollanders het niet kunnen hebben dat bij de post de Belgen de bovenliggende partij zijn?

Met onderlinge animositeit heeft het weinig te maken. Natuurlijk maken grensoverschrijdende fusies en overnames (Fortis-ABN AMRO, Ahold-Delhaize, De Persgroep-PCM) gevoelens los. Maar veel verder dan grappig bedoeld kinnesinne van beide zijden van de grens gaat dat niet echt.

Angst

Bij de potentiële overname van het Nederlandse postbedrijf door de Belgen speelt de gecultiveerde competitie tussen buurlanden geen enkele rol. De angst zit dieper. Tegenover de opmerkingen van minister De Croo dat de Belgische staat altijd zeggenschap blijft houden over het postbedrijf, staat de afhoudende reactie van de Nederlandse minister van Economische Zaken Henk Kamp die de overname ‘een stap terug’ noemde. Daarbij verwees hij nadrukkelijk naar dat Belgische overheidsbelang.

In Nederland is het op meer terreinen een doorn in het oog dat de staat zich heeft teruggetrokken uit infrastructurele bedrijven (naast PostNL ook bij het telecombedrijf KPN en het spoorbedrijf NS), terwijl in andere landen de overheidsinmenging nog altijd groot is. Dat maakt het Europese concurrentieveld oneerlijk in Nederlandse ogen.

Hoe logisch is het in dat licht dat het Nederlandse postbedrijf zich eerst met veel moeite heeft ontwikkeld tot een zelfstandig concern, om vervolgens overgenomen te worden door een staatsbedrijf? Dat klinkt inderdaad als een stap terug. Zelfs premier Mark Rutte reageerde op dat nieuws: ‘Een overname waarbij het bedrijf toch weer een overheid als grootaandeelhouder krijgt, zou in onze ogen een stap in de verkeerde richting zijn.’

Dat uitgerekend deze twee politici zich zo kritisch uitlaten, is opmerkelijk. Kamp en Rutte zijn van de liberale VVD en staan normaliter op het standpunt dat de politiek zich niet moet bemoeien met bedrijfsbeslissingen. Minister Kamp vond dat overigens ook toen eerder dit jaar al een overnamepoging door Bpost werd gedaan. Tussen toen en nu is hij plots strenger in de leer geworden.

Eigen bedrijfsleven

Voor het Belgische begrip is het goed te beseffen dat er in maart 2017 parlementsverkiezingen zijn in Nederland. Dat zal als stimulans werken voor veel politici om in een overnamestrijd als deze pal te staan voor het eigen bedrijfsleven. Dat bleek ook wel uit de reacties in de Tweede Kamer. Flink wat politieke fracties zijn ook kritisch over de postovername.

Er zijn verkiezingen in aantocht, maar ook structureel is er een beweging gaande in politiek Den Haag. In de jaren 90 waaide een privatiseringswind, nu wint het tegengeluid aan kracht.

In de Tweede Kamer ligt het nu eenmaal heel gevoelig als dorpen hun brievenbus kwijtraken of als de postzegelprijs stijgt. Misschien net zo gevoelig als treinvertragingen of een nieuwe dienstregeling. Wat dat betreft zijn deze Nederlandse bedrijven weliswaar geprivatiseerd, maar geven PostNL of NS nog altijd genoeg aanleiding voor politieke opwinding.

De verkiezingen zijn een tijdelijke factor, maar ook structureel is er een beweging gaande in politiek Den Haag. Terwijl in de jaren 90 een privatiseringswind door Nederland (en Europa) waaide, wint nu het tegengeluid aan kracht. Er is geruime tijd ervaring opgedaan met verzelfstandigingen en privatiseringen. De overheid kwam steeds meer op afstand te staan, naast de telecom en het spoor ook bij de woningmarkt, de zorgsector en in de sociale zekerheid.

De politiek is lang niet altijd tevreden over de manier waarop publieke voorzieningen in dat proces zijn gewaarborgd. Die toenemende onvrede maakt dat een postovername bij de politiek veel gevoeliger ligt dan enkele jaren geleden het geval zou zijn geweest.