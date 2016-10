Liever nieuwe verkiezingen dan nog jaren aanmodderen

Dat geen enkel regeringslid er was voor uitleg bij de vastgelopen begrotingsgesprekken, stootte gisteren op een chaotische Kamerzitting op onbegrip. De zitting werd geschorst en een half uur later weer gestart, nadat minister van Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus (MR, onderaan) was opgedaagd. © Photo News

De discussie over de meerwaardebelasting en het uitstel van de beleidsverklaring onderstrepen dat de fut uit de federale regering is. De beste uitweg uit de impasse? Nieuwe verkiezingen.

Door Bart Maddens, politicoloog aan de KU Leuven

In België wordt het politieke jaar plechtig geopend op de tweede dinsdag van oktober met de beleidsverklaring van de premier. Toen ex-premier Jean-Luc Dehaene in 1993 de state of the union invoerde, spiegelde hij zich aan illustere buitenlandse voorbeelden: de state of the union in de Verenigde Staten, uiteraard, maar ook de jaarlijkse troonrede in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Dat die twee monarchieën hem bijzonder inspireerden, blijkt uit de allerlaatste zin van de allereerste beleidsverklaring in het parlement: ‘Met koning Albert II nodigt de regering u dan ook uit om ambitie te hebben voor ons land en voor Europa.’

Zelfs al bereiken de ministers te elfder ure een compromis over de begroting, dan nog lijkt de veerkracht gebroken.

Helaas, wat de beleidsverklaring betreft kon België de ambitie van Dehaene niet waarmaken. Dit is nu al de vijfde keer dat de beleidsverklaring wordt uitgesteld. En in 2007, 2010 en 2011 was er helemaal geen, wegens het ontbreken van een federale regering. In de hoger genoemde landen is het volstrekt ondenkbaar dat die plechtige redevoering wordt verdaagd. In België daarentegen kan er naar hartenlust mee worden gesold. Hoe symptomatisch voor het verregaande politieke amateurisme in dit land.

In normale landen is de begroting al vóór het zomerreces grotendeels in kannen en kruiken. Op die manier is de regering er zeker van dat ze de sacrosancte afspraak bij het begin van het parlementaire jaar niet mist. In België is dat niet zo. In juli zagen de ministers ertegen op om de lastige begrotingsknopen door te hakken. Niet dat het toen te heet was om te werken. Maar ach, de vakantie wenkte, en vanaf half augustus was er nog tijd zat. Misschien moeten de ministers eens te rade gaan bij de studiebegeleiders aan de universiteiten. Die weten alles over uitstelgedrag, en wat ertegen te doen.

Wilmès

Het lijkt erop dat CD&V dat uitstel ten top heeft gedreven door pas op het allerlaatste moment een onvoldragen voorstel over een meerwaardebelasting op tafel te leggen. Maar als we de minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) mogen geloven - inderdaad, zij bestaat ook nog - dan was het in augustus al te laat om nog te beslissen over grondige fiscale hervormingen die moesten ingaan in 2017. Wilmès had het toen specifiek over de hervorming van de vennootschapsbelasting (Le Soir, 31 augustus). De regering had die hervormingen moeten trancheren vóór het reces.

Daarover zullen de toekomstige historici zich het meest verbazen: dat over de grote fiscale hervormingen die deze regering ambieerde zo weinig concreets staat in het regeerakkoord.

Nog beter was het geweest als ze het ijzer had gesmeed op het moment dat het gloeiend heet was, tijdens de regeringsonderhandelingen. Daarover zullen de toekomstige historici zich het meest verbazen: dat over de grote fiscale hervormingen die deze regering ambieerde zo weinig concreets staat in het regeerakkoord.

Water te diep

Dat komt natuurlijk omdat het water tussen de coalitiepartners in 2014 al te diep was. Hoe erg dat zelfs een ideologisch homogene regering geen daadkrachtig beleid kan voeren, jammeren sommigen ter rechterzijde. Maar zij draaien zich natuurlijk een rad voor de ogen. Deze regering is helemaal niet zo homogeen. Met CD&V zit ook Beweging.net (het ACV inbegrepen) mee aan tafel. Al tijdens de verkiezingscampagne van 2014 hadden de christendemocraten zich vrij links geprofileerd ten opzichte van de als asociaal afgeschilderde N-VA.

Vraag is dus of er in Vlaanderen wel een democratisch draagvlak bestaat voor het rechtse economische beleid dat de N-VA en Open VLD willen voeren. Misschien wel. Uiteindelijk haalden die twee partijen samen 47,9% van de stemmen. Als je daar de rechtervleugel van CD&V aan toevoegt, lijkt er zelfs een ruime meerderheid te zijn. Alleen, bestaat die rechtervleugel nog wel? Sinds de regeringsvorming zijn de christendemocraten in elk geval nog verder naar links opgeschoven. Want in hun campagne van 2014 was nog geen sprake van een vermogenswinstbelasting.

Kiezer

Misschien kan het geen kwaad om eens de proef op de som nemen. En nee, daarmee bedoel ik niet dat we naar de peilingen moeten kijken. Want dan kunnen we evengoed een vogel opensnijden om uit de ingewanden af te leiden of er vandaag een rechtse meerderheid is in Vlaanderen. Het is verstandiger om nu even de kiezer zelf aan het woord te laten.

De korte pijn valt te verkiezen boven nog twee en een half jaar aanmodderen met deze regering. Want je voelt dat de fut eruit is. Zelfs al bereiken de ministers te elfder ure een compromis, dan nog lijkt de veerkracht gebroken. Als die er al ooit is geweest.

Weet je het nog? Je zou eens wat zien als een regering vijf jaar lang kon besturen, niet gehinderd door verkiezingen. Helaas, ook die belofte is een leugen gebleken. Hoe ver de verkiezingen ook verwijderd zijn, de politici blijven onderhevig aan acute en verlammende verkiezingskoorts. Ze blijven in de lichtbak van de peilingen staren. Ze blijven permanent in campagnemodus. Welnu, als er toch al verkiezingskoorts is en een campagne aan de gang is, dan kun je maar beter ook echt verkiezingen houden.