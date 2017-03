Maak komaf met dat kamperen voor de schoolpoort

Ouders die aan scholen kamperen om hun kinderen in te schrijven, het zijn middeleeuwse toestanden. Maar het Vlaamse niveau beweegt niet of nauwelijks, terwijl we in de steden en gemeenten met acute problemen blijven zitten.

Door Claude Marinower, schepen van Onderwijs Stad Antwerpen (Open VLD)

Kamperende ouders voor schoolpoorten is Vlaanderen anno 2017 onwaardig. Daarom besliste Antwerpen jaren geleden al om een elektronisch aanmeldsysteem op te zetten voor het basisonderwijs. Criteria voor de toekenning van onze beschikbare stoelen: voorkeur van ouders, nabijheid en al dan niet een ‘indicator’-kind. Zo verdelen we op de eerlijkste en meest transparante manier de beschikbare plaatsen.

Het voordeel van een Vlaams initiatief is tweeledig: een gemeenschappelijke inschrijfdatum en een uniek ticket per kind

Het resultaat is dat we geen kampeertoestanden meer kennen en tegelijk kan meer dan 80 procent van de ouders terecht in één van hun voorkeurscholen. Bij de instappertjes loopt dit percentage zelfs op tot 93 procent. Niet slecht, als u in rekening brengt dat in het Antwerpse basisonderwijs na de geboortegolf van 2005 nu meer dan 10.000 kinderen jaarlijks een plek moeten vinden. Uit bevragingen blijkt dat de ouders uiterst tevreden zijn met dit systeem.

Het tegen-intuïtieve is dat wachtrijen niet per se veroorzaakt worden door een capaciteitstekort, dan wel door de populariteit van sommige scholen. Wanneer er meer kinderen kandidaat zijn dan er in een bepaalde school plaats is, krijg je een wachtrij. Ook wanneer er in andere scholen nog plekken over zijn.

Ondertussen blijft het aantal leerlingen in Antwerpen groeien. Dit schooljaar, in oktober al, werd de kaap van de 100.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs overschreden. De geboortengolf uit 2005 bereikt stilaan ons secundair onderwijs. Aanstaand schooljaar 2017-2018 gaat het om meer dan 700 leerlingen extra die doorstromen naar het eerste jaar van ons secundair onderwijs. Meer dan 35 extra klassen dus. In het schooljaar 2018-2019 komen daar bovenop nog eens meer dan 900 leerlingen bij.

Voorkeurschool

U merkt ook de capaciteitsdruk. Ook bij secundaire scholen is populariteit een factor. Daarom hebben we ook in ons secundair onderwijs nood aan een aanmeldsysteem op basis van voorkeur. We waren klaar om zulk systeem dit jaar al in te voeren, maar het lokaal overlegplatform (LOP) besliste anders. De wachtrijen dit jaar in Antwerpen hadden dus perfect vermeden kunnen worden. In het schooljaar 2018-2019 moet het er nu echt van komen. Op die manier willen we blijven garanderen dat alle kinderen, net zoals in het basisonderwijs, een eerlijke kans krijgen op een plek in een voorkeurschool.

De discussie op Vlaams niveau gaat over het invoeren van een Vlaams aanmeldsysteem. De kampeertoestanden zijn namelijk geen louter Antwerps fenomeen meer. Het voordeel van een Vlaams initiatief is tweeledig: een gemeenschappelijke inschrijfdatum en een uniek ticket per kind. Dat voorkomt concurrentie tussen scholen om een vroegere inschrijvingsdatum - een bezorgdheid die ook minister Crevits (CD&V) in de commissie Onderwijs van oktober 2016 uitte - en het biedt een perfect zicht op de verhouding tussen vraag en aanbod.

Er is een brede consensus over de wenselijkheid van een aanmeldsysteem. Waarom is er dan nog geen Vlaams initiatief? De reden ligt bij de bezorgdheid om het bereiken van een sociale mix

Er is een brede consensus over de wenselijkheid van een aanmeldsysteem. Waarom is er dan nog geen Vlaams initiatief? De reden ligt bij de bezorgdheid om het bereiken van een sociale mix. De vrees voor segregatie. Dat is een vrees die ik deel. Ik ben een absolute voorstander van een sterke sociale mix. Alle mechanismes die toelaten dat scholen bepaalde groepen uitsluiten, moeten worden gebannen.

De beste manier om dit te bereiken is precies het invoeren van een centraal aanmeldsysteem. Op deze manier hebben alle ouders, ongeacht hun achtergrond, evenveel kans om zich in een bepaalde school in te schrijven. Geen selectie (meer) voor de schoolpoort.

Geen segregatie

De discussie over het invoeren van een dubbele contingentering, waarbij er stoeltjes worden gereserveerd voor bepaalde sociaaleconomische groepen, is daarbij niet echt relevant. Zoals de LOP-voorzitter in Antwerpen stelt, heeft dit een minimaal effect op de verdeling. Slecht 3 procent van de kinderen in Antwerpen zou in een andere school terechtkomen bij gebruik van dat systeem. Weinig kans op segregatie dus. Daarnaast is die dubbele contingentering erg complex voor scholen en voelen ouders het aan als onrechtvaardig.

Geef daarom steden en gemeenten de vrijheid om zelf maatregelen te nemen om die sociale mix te garanderen. Organiseer desnoods een Vlaams controlesysteem zodat segregatie niet op een slinkse manier toch ingang vindt, maar maak een akkoord dat steden en gemeenten nu vooruit helpt. Neem een voorbeeld aan uw collega’s van Mobiliteit: doe uw job en rond de (te lange) gesprekken af.