Maak van onze jongeren Marsreizigers

Het educatief aanbod voor onze jongeren evolueert veel trager dan de technologie. Daarom roepen we op om vanaf 1 september 2018 digitale opleidingen op een speelse manier te integreren in het leerpakket.

Door Jeroen Van Godtsenhoven, Thierry Geerts en Bob Vanstraelen, managing director SAS Belux, country manager Google België en area vice president Benelux SalesForce

Volgens recente berichten komen er in België het volgende decennium 1 miljoen extra jobs voor hoogopgeleiden bij. Liefst 40 procent van die jobs zijn bovendien nieuwe banen. Volgens arbeidsmarktspecialisten zullen we genoodzaakt zijn een groot deel van die arbeidskrachten in het buitenland te zoeken.

Neem technologische sessies op in het leerplan. De nodige hardware en software zijn spotgoedkoop.

Blijkbaar slaagt België er niet in voldoende lokaal talent klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Leren onze jongeren de vaardigheden die nodig zijn om robots te programmeren, zelfrijdende auto’s te ontwikkelen of een expeditie naar Mars voor te bereiden? Om die uitdagingen aan te kunnen, volstaat het niet een mail te kunnen versturen of een tekstverwerker te kunnen gebruiken.

Toch ontbreekt het niet aan goede bedoelingen, zowel bij de leerkrachten, de scholen, de vrijwilligersorganisaties en het bedrijfsleven. Een hele resem initiatieven zagen de afgelopen jaren het licht. CoderDojo leert jongeren programmeren. Het online SCRATCH-platform maakt eenvoudig en creatief programmeren mogelijk voor kinderen en jongeren. Sommige bedrijven stellen zelfs werknemers ter beschikking om opleidingen te geven.

Ondanks alle goede bedoelingen en voluntarisme is het hoog tijd voor een geïntegreerde aanpak. Het educatief aanbod evolueert immers veel trager dan de technologie, laat staan dan de verwachtingen voor morgen. Softwarepakket A, B of C of technologie X, Y of Z is allicht al binnen enkele jaren achterhaald.

Leerlingen hebben niet alleen nood aan technische kennis maar ook aan creativiteit, mentale wendbaarheid en kritisch denken. Niet alleen zijn die vaardigheden hoognodig in de razendsnel evoluerende wereld die op ons afkomt - het zijn vaardigheden die ontwikkeld worden door interactie met technologie.

Er is bovendien ook een belangrijk sociaal argument. Iedereen die met technologie vertrouwd is, verhoogt drastisch zijn kansen op de arbeidsmarkt. Door technologische sessies in het leerplan op te nemen, garanderen we dat geen enkele leerling de boot mist. De nodige hardware en software zijn spotgoedkoop. Dat kan geen showstopper zijn.

Bouwstenen

De digitale wereld heeft vooral nood aan creativiteit en skills. Het aantrekken van buitenlands talent heeft zeker en vast een meerwaarde. Toch moeten we volop inzetten op het jonge talent op onze schoolbanken. De bouwstenen zijn allemaal voorhanden: de digitale knowhow, de stevige talenkennis én het kwalitatieve onderwijs.

Het ontbreekt ons niet aan een visie en wil, maar aan een duidelijke beslissing en een gestructureerd kader om elk kind volop te laten proeven van technologie om zijn passie aan te wakkeren.

Vandaar onze oproep: integreer digitale opleidingen op een speelse manier in het leerpakket vanaf 1 september 2018, ondersteun scholen en leerkrachten die nu al inspanningen leveren, overkoepel de verschillende initiatieven van vrijwilligers en gebruik de technologische en digitale expertise die in België al aanwezig is.

We zijn bereid de handschoen op te nemen en onze expertise op de schoolbanken te delen. Laten we niet langer talmen, want daarvoor is de opleiding van onze kinderen veel te belangrijk. Laat ons België helpen de 1 miljoen toekomstige vacatures in te vullen met hoogopgeleid talent van hier. Maak van het jong talent op onze schoolbanken de Marsreizigers van morgen.