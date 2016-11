Maak de stad productiever.

Bij de stadsvernieuwing de afgelopen jaren is men de productieve economie volledig uit het oog verloren.

Kristiaan Borret is bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest en professor stadsontwerp aan de UGent.

De afgelopen twintig jaar zijn onze steden veel aantrekkelijker geworden. Er is een grote inspanning gebeurd om de stad opnieuw in de markt te zetten als voorkeurslocatie en dat zowel voor wonen als werken, cultuur en recreatie. Talrijke wastelands van het postindustriële tijdperk zijn met succes aangepakt. Inmiddels is bij manier van spreken elk brownfield omgetoverd in een woonwijk, elk karaktervol fabrieksgebouw is met lofts ingevuld, elke hangar van enige waarde heeft een nieuwe roeping gevonden. Het stedenbouwkundige motto daarbij was de zogeheten typische stedelijke menging van functies. Maar hoe gemengd is die nieuwe stad eigenlijk?

Uitsluitend woningen

Meestal ging het bijna uitsluitend om woningen. Wijs genoeg hebben we af en toe kantoren en publieke voorzieningen toegevoegd, maar we waren vooral uit op winkels, cafés en restaurants want elk nieuw project moest een ‘echte bruisende stadswijk’ worden.

De stadsvernieuwing die we het onder het motto van de gemengde stad hebben doorgevoerd, is minder gemengd dan we beweren.

Als we nu terugblikken op gebieden zoals het Eilandje in Antwerpen, de Vaartkom in Leuven of Turnova in Turnhout, stellen we vast dat we systematisch één functie uitgesloten hebben: productieve economie. De producerende bedrijvigheid heeft de stad verlaten voor de periferie, of het nu naar een bedrijventerrein is in de rand van dezelfde stad, dan wel naar een ander eind van de wereld. De stadsvernieuwing die we het onder het motto van de gemengde stad doorgevoerd hebben, is minder gemengd dan we beweren.

Natuurlijk wil dat niet zeggen dat we de zware industrie terug naar de stad moeten brengen. Daarentegen is het wel te gek dat de loodgieter die pakweg in hartje Molenbeek woont en de huizen in het stadscentrum herstelt, voor vervangstukken eerst naar een kmo-park in Drogenbos moet rijden omdat er geen plaats meer is voor dat soort opslag in de stad zelf. Moeten we in onze mentaliteit over wat werken in de stad is, niet alleen kantoren maar ook ‘vuile’ jobs opnemen? Hoort bij de consumptieve pret van shopping, bars en festivals ook niet een productieve achterzijde van distributie, constructie en recyclage-economie? Die evenzeer stedelijk te noemen is omdat de voorkant niet zonder een achterkant kan? En qua mobiliteit duurzamer kan zijn? En met meer waarschijnlijkheid lokale tewerkstelling biedt?

Producerende bedrijvigheid in de stad houden is goed om economische, ruimtelijke en sociale redenen.Ten eerste is een gediversifieerde economie altijd beter. De Brusselse monocultuur van kantoren of van toerisme is recentelijk al fragiel gebleken. Het risico dat een sector het plotseling slecht doet, is minder kwalijk als er veel verschillende sectoren in de stedelijke economie voorkomen. Daarom is het goed om niet alleen laaggeschoolden tewerk te stellen in het onderhoud van kantoren of in horeca-jobs maar ook in productieve activiteiten.

Op ruimtelijk vlak is het behoud van bedrijvigheid ook welkom. Het laat toe om het soms rauwe maar eigen karakter van postindustriële gebieden niet uit te vlakken en om vorm te geven aan een meer authentieke stadsvernieuwing. Uiteraard is er werk aan de winkel voor architecten, want de mogelijke overlast is ook niet zomaar te negeren en we hebben nood aan inventieve oplossingen om woningen en bedrijven te verzoenen in eenzelfde gebouw of weefsel.

En sociaal gezien is een hogere kans op lokale tewerkstelling ook een troef. Is het bijvoorbeeld op termijn niet doelmatiger om voldoende jobs in Molenbeek te creëren dan repressief te blijven optreden?

De creatieve maakindustrie is vandaag hip. Ambachtelijke keramiek zowel als designfietsen, urban farming en bovenal de craft bierbrouwers zoals Brasserie de la Senne of Seefbier, ze zijn allen welkom in de stad - maar ze zijn niet alles. Er zijn ook ‘gewone’ beroepen die we een plaats moeten gunnen zoals de man die autobanden wisselt, de betoncentrale of de spreekwoordelijke loodgieter. Het komt er nu op aan om in onze stadsontwikkeling, die onder stoom staat door de demografische groei, in de stad toch fysieke ruimte te voorzien voor bedrijven zodat we dat later niet hoeven te betreuren. Natuurlijk zal alle werkloosheid daarmee niet opgelost zijn, maar in omgekeerde zin is het ook fout om alle lokale jobs op te offeren voor nog meer woningen.

Woontorens

Vandaag is de kwestie van woonverdichting alomtegenwoordig. Dat is nodig, maar het is vooral elders nog meer nodig dan in een stad zoals Brussel. Tot u spreekt iemand die elke dag verdicht. Meer zelfs, het mag al eens matigen, want ik ben de flippende architecten en gretige ontwikkelaars beu die het geloof belijden van de verdichting door vooral te willen dat net op hun perceel een hoge woontoren terechtkomt. De stad van de toekomst zal niet goed zijn als ze alleen maar verdicht is. Ze zal goed zijn als ze gemengd blijft, duurzaam is en levenskwaliteit biedt. Stedelijk staat niet gelijk met verdicht.