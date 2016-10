Maak van ING het voorbeeld van een nieuwe cultuur van herstructureren.

Banken en verzekeraars zijn geen staalfabrieken of steenkoolmijnen. Ze zijn een testcase. Ze kunnen het voorbeeld worden van hoe we moeten omgaan met een tewerkstellingsverschuiving in de kenniseconomie, zoals we die vroeger al in industriële sectoren hebben meegemaakt.

In deze prille herfst regent het herstructureringen. ING staat sinds gisteren symbool voor een bankensector die in België niet alleen de lange erfenis van de bankencrisis moet verteren - waaronder een rentebeleid dat ook het klassieke bankieren onder druk zet - maar ook de switch van stenen bankkantoren naar digitale bankdiensten moet versnellen.

De banken en verzekeraars zijn een belangrijke sector waar de digitale transformatie een breed middensegment van dienstenjobs wegzapt. Dat treft duizenden gezinnen. Hoe gaan we de transformatie opvangen? Hoe gaan we de getroffen gezinnen helpen?

Als we proberen te leren uit het verleden, weten we vooral wat we niet moeten doen. We mogen niet vervallen in de aloude gewoontes om onvrede af te kopen met dure afschrijvingspraktijken, al dan niet onder de noemer ‘brugpensioen’. Door de vergrijzing zit de hele arbeidsmarkt tektonisch op een structurele talentenschaarste. We mogen geen talent meer verkwisten. Ervaren kenniswerkers uit de banksector zijn geen nutteloze wegwerpproducten.

We mogen evenmin maandenlang tijd verliezen met gepalaver over ontslagintenties. De wet-Renault, ooit gemaakt om bedrijven te dwingen over de opportuniteit van een herstructurering met de vakbonden te onderhandelen, leidt tot grote vertraging in de afwikkeling van collectieve ontslagen. Iedereen heeft er alle belang bij dat snel wordt geschakeld, zodat mensen snel kunnen overstappen naar nieuwe tewerkstelling. Elke dag telt.

Duidelijkheid en zekerheid zijn cruciaal. Onderzoek leert dat de transitie van ontslag naar nieuw werk het best wordt voorbereid nog voor het ontslag effectief valt. Hoe vroeger de knop wordt omgedraaid, hoe groter het toekomst-potentieel voor de getroffenen.

Transitiefonds

De wet-Renault is daarvoor een objectief obstakel. Al te vaak wordt de open procedure van de wet-Renault gebruikt als een onderhandelingswapen om de kostprijs van een herstructurering op te drijven. Ook dat moet veranderen. We mogen niet vervallen in een opbod voor het zoveelste sociaal plan dat vooral dient om eenmalig de bankrekening te spijzen op weg naar de exit.

Veel beter is te onderhandelen over een transitiefonds, dat meer kan doen voor wie het meeste hulp nodig heeft op weg naar de volgende baan. Outplacement staat in de wetgeving. Maak er de overheersende prioriteit van.

ING is geen bedrijf in staat van faillissement. Het management neemt de strategische beslissing om het spreekwoordelijke dak te vernieuwen alvorens de storm woedt. Dat betekent dat het bedrijf de marge heeft om genereus te zijn. Het getuigt van goed werkgeverschap, zeker voor een bedrijf van die omvang, te demonstreren dat afvloeien kan gelijkstaan met doorgroeien.

Met de juiste instelling bij alle partners kan ING een modeldossier zijn dat definitief breekt met de oude herstructureringscultuur uit ons industriële verleden.

Elke herstructurering is een sociaal drama dat gezinnen tot in het diepste van hun bestaan raakt. Maar dit drama speelt zich af niet op een economisch kerkhof. Algemeen gaat de jobcreatie op de arbeidsmarkt de goede richting uit. Ook de private diensteneconomie zit in de lift. Dezelfde digitalisering die de banken tot reconversie dwingt, schept vele nieuwe opportuniteiten en nieuwe commerciële diensten.

We weten dat grote herstructureringen geconcentreerde arbeidsmarkttrauma’s zijn. Er zijn geen toverformules om die instant te verwerken. Maar zowel de betrokken bedrijven, de diverse overheden als de sociale partners zijn voldoende gewapend.

De knowhow is er. Het budget is er. De mogelijkheden zijn er. Nu nog de wil. Als die collectief aanwezig is, kunnen we de ambitie koesteren om alle ontslagen werknemers nieuwe perspectieven te bieden.

Als het bedrijf, de vakbond en de overheden nu eens samen die ambitie zouden uitspreken?