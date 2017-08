Maakt Wallonië een bocht naar links of een ruk naar het centrum?

PS-voorzitter Elio Di Rupo kiest voor een extreemlinkse koers. Vlaanderen heeft er alle belang bij dat de nieuwe Waalse centrumregering een goede start neemt.

Elio Di Rupo gaf maandag de nieuwe partijlijn van de PS aan en die kleurt donkerroder dan ooit. Daarmee hoopt de gewezen premier de PTB het gras voor de voeten te maaien. En met zijn aankondiging dat hij tot 2019 voorzitter blijft, geeft hij aan dat hij ervan uitgaat dat de PS ook deze keer de scandalitis wel zal overleven, net zoals onder meer ten tijde van het Agusta-schandaal. Maar deze keer is de situatie toch fundamenteel verschillend. Voor het eerst wordt de Parti Socialiste geconfronteerd met een concurrent op links. Daarenboven ging het Agusta-schandaal nog over de verrijking van de partijkas, terwijl het nu over de persoonlijke verrijking van mandatarissen gaat. De PS lijkt meer dan ooit aangeschoten wild.

Daarmee is Franstalig België een politiek ‘tweestromenland’ geworden. Aan de ene kant is er een scherpe ‘bocht naar links’ door de opkomst van de communistische PTB en de bocht naar links van de PS. Aan de andere kant is er een ‘ruk naar het centrum’ door de machtsovername door het cdH en de MR in de Waalse regering. De centrumpartijen MR en cdH hadden samen nog nooit zo strak de teugels van de Franstalige politiek in handen. Voor het eerst sedert vele jaren is de PS niet aan de macht in de federale regering én in het Waals Gewest.

De vraag is nu welke van beide stromingen - links of centrum - de komende jaren in de Franstalige politiek de bovenhand zal halen. Dat is ook belangrijk voor Vlaanderen. Onnodig te zeggen dat een volgende federale regeringsvorming vlotter zal verlopen als aan Franstalige kant centrumpartijen zitten en geen (extreem)links blok. Want door zijn scherpe bocht naar links heeft Di Rupo het voor de PS wel heel erg moeilijk gemaakt om nog te kunnen toetreden tot een volgende federale regering, zeker gelet op de grote budgettaire inspanning die daar nog geleverd moet worden. Omgekeerd heeft cdH-voorzitter Benoît Lutgen door zich los te wrikken van de PS de deur opnieuw geopend voor een toekomstige deelname van het cdH aan een volgende federale regering.

De bocht naar links van Di Rupo maakt het voor de PS moeilijker in een volgende federale regering te stappen.

Een ‘centrumblok’ MR-cdH is dan ook de beste garantie voor de Vlamingen om een volgende daadkrachtige federale regering op de been te brengen, zonder de PS. Het grote vraagteken daarbij is of sommige Vlaamse partijen dan nog het confederalisme op tafel zullen leggen, want dan zouden ze zelf de PS opnieuw aan de onderhandelingstafel uitnodigen, omdat daarvoor een tweederdemeerderheid vereist is.

Vlaanderen heeft er belang bij dat de nieuwe Waalse centrumregering van MR-cdH een sterke start neemt. De nieuwe Waalse regeringsploeg heeft van werkgelegenheid haar absolute topprioriteit gemaakt. Om haar een flinke duw in de rug te geven, moet een interfederaal groei- en jobpact worden afgesloten tussen het Waals Gewest, de federale regering en de Vlaamse regering. Dat zou ook de Vlaamse economie ten goede komen, want heel wat werkgevers krijgen vandaag hun vacatures amper of niet ingevuld, terwijl in Wallonië de werkloosheid nog altijd het probleem nummer één is.

Peter Van Rompuy Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V en auteur van 'Democratie zkt Vertrouwen'.