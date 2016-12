Machtspolitiek kijkt met vergrootglas naar NMBS, maar ontwaart men ook de reiziger?

Ondanks de lippendienst aan burgerparticipatie en inspraak komt de stem van de treinreiziger amper aan bod.

Door Bram Verschuere, professor overheidsmanagement aan de UGent

De NMBS moet zowat het meest gepolitiseerde overheidsbedrijf in ons land zijn. Het spoorbedrijf is voor bijna 100 procent in handen van de overheid. Een overheid die de facto geleid wordt door politieke partijen die samen een meerderheid vormen. Die politieke partijen benoemen uiteindelijk ook de bestuurders van bedrijven die eigendom zijn van die overheid. Niet voor niets wordt onze democratie soms een particratie genoemd.

Er is wat commotie ontstaan over de aanstelling van Sophie Dutordoir als CEO, en de benoemingscarrousel in het bestuur die daarbij is in gang gezet. Je zou nog kunnen argumenteren dat het eigenlijk normaal is dat de hoofdaandeelhouder toezicht wil houden op de werking van haar bedrijf. En dat de regering rechtmatig het bestuur van het bedrijf aanstelt.

Als alle partijen rond de tafel even hard aan het laken trekken, dan beweegt het laken niet.

Maar er blijft vaagheid over de criteria op basis waarvan bestuurders worden aangesteld, en welke rol die bestuurders spelen. Wellicht zullen politieke partijen wel verantwoordelijk handelen, en mensen met expertise en kennis van zaken aanduiden. Het blijft echter wel vaag op welke manier politiek benoemde bestuurders het algemeen belang vertegenwoordigen. Want dat is hun rol als vertegenwoordigers van de overheid, die participeert in een vervoersbedrijf net omdat zij openbaar vervoer als iets van publiek belang acht. Wat de overheid verwacht van de NMBS, en wat die politieke bestuurders moeten helpen bewaken, staat in een beheersovereenkomst. Maar die is sedert 2012 niet meer vernieuwd.

Machtsspel

Het valt ook op dat in het hele verhaal die andere belangrijke stakeholder, de treinreiziger, bijna afwezig is. Waar is zijn stem in het beleid en het bestuur van de NMBS? Heeft hij een zitje? En bij gebrek aan voldoende zitjes voor gebruikers: welke politieke partij die momenteel de NMBS bestuurt, heeft een duidelijk programma voor de gebruiker van het openbaar vervoer? De reiziger moet dus hopen dat de dienst wordt uitgemaakt door partijen die willen investeren in de kwaliteit van het openbaar vervoer. In het machtsspel om invloed over waar het met de NMBS naartoe moet, klinkt de stem van de gebruiker momenteel dus zeer stil. De reizigers hebben hun belangenverdedigers, zoals TreinTramBus (de beweging voor beter openbaar vervoer), maar zij wegen helaas te licht in de debatten. En dat in tijden waarin verschillende overheden de mond vol hebben van burgerparticipatie en inspraak.

We moeten ook erkennen dat de NMBS een bedrijf is met een gigantisch politiek belang en een grote zichtbaarheid. Wellicht meer dan eender welk ander overheidsbedrijf. Omdat er veel overheidsgeld naar de NMBS vloeit, omdat grote groepen kiezers de diensten afnemen, en omdat er veel personeel door invloedrijke vakbonden wordt vertegenwoordigd. Dat verklaart voor een stuk waar ik hierboven naar verwijs. Bij een overheidsbedrijf als Belgocontrol, dat een levensbelangrijke taak uitvoert, namelijk het regelen van luchtverkeer boven ons land, is die zichtbaarheid en dus de frequentie van de commotie heel wat minder. Of het moest al om een collectieve staking van de luchtverkeersleiders gaan, zoals afgelopen zomer.

Micro-management

Niet verwonderlijk dat politieke partijen met een vergrootglas zitten te kijken naar de NMBS. De macht die de politiek momenteel heeft over het bedrijf, zal met andere woorden wellicht niet snel worden afgestaan. Noch aan de (nieuwe) CEO, noch aan andere ‘belanghebbenden’ zoals de reizigers. Die machtspositie staat een beetje haaks op de redenen die altijd worden aangehaald waarom de overheid überhaupt ‘bedrijven’ zoals Bpost of de NMBS nodig heeft om publieke diensten te leveren: dit soort taken moeten bedrijfsmatig kunnen worden uitgevoerd, managers moeten kunnen doen wat nodig is om het bedrijf te laten functioneren. Maar dat wordt zeer lastig in een situatie van politiek micro-management, waarbij de overheid constant over de schouder meekijkt wanneer het management een beslissing moet of wil nemen.

De machtspositie van de politiek staat een beetje haaks op de redenen die altijd worden aangehaald waarom de overheid überhaupt ‘bedrijven’ zoals Bpost of de NMBS nodig heeft om publieke diensten te leveren

Op die manier wordt het zelfs voor topmanagers die van wanten weten en hun strepen al hebben verdiend bijzonder lastig om beweging te krijgen in het bedrijf. Temeer daar het management niet enkel met een sterk sturende overheid, maar ook met sterke vakbonden te maken krijgt. Dit kleurt voor een groot deel hoe dit soort bedrijven bestuurd worden: als alle partijen rond de tafel even hard aan het laken trekken, dan beweegt het laken niet. En dat is voor de meeste partijen rond de tafel nog niet eens zo erg. In de logica van politieke partijen en ook vakbonden is het status quo wellicht altijd beter dan opschuiven in een richting die men niet wil.