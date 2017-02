Marktstaat is groter probleem dan alleen intercommunales

De intercommunales waarover nu zoveel ophef is, maken deel uit van een quasi-markt of marktstaat, een grijze zone tussen markt en staat. Dat probleem is vele malen groter.

Door Luc Nijs, CEO van de investeringsmaatschappij The Talitha Group en practice professor international capital markets, banking & financial products aan de Universiteit Leiden

Heel veel van wat ooit overheidsmandaat was is niet terechtgekomen in de vrije markt met zijn bijhorende competitieve prijszetting. Het is in de spleten tussen overheid en markt beland en verworden tot een quasi-markt of marktstaat. Die markt wordt gekenmerkt door veel mistgordijnen en ondoorzichtigheid, zoals het een schaduwmarkt betaamt.

De quasi-markt biedt het beste van beide werelden: de voordelen van de marktconforme vergoedingen (en ruim daarboven), plus de zekerheden die een partijpolitieke invulling van de beheersstructuren biedt

Het gevolg is niet alleen dat uw nuts- en bijhorende infrastructuurvoorzieningen niet deftig competitief geprijsd geraken, maar ook dat de gezochte efficiëntie uitblijft.

Meer nog, daar komt nog een riante laag managementkosten bovenop. Een management dat zelf blijkbaar niet voorwerp is van het rendementsdenken dat het de maatschappij opdringt. Gisteren was het de beurt aan Eandis, met zijn behoorlijk vergoede managementclub. Verdere details wou de onderneming niet vrijgeven. Tot daar de transparantie. Een beursgenoteerd bedrijf zou daartoe wèl verplicht zijn.

Pretpark

Ik hou van simpelheid, in alles. Iets is een overheidsmandaat of is het niet. Dat is een politieke keuze. Daartussen is er alleen leegte en schaduw, die door niets verheven opgevuld kan worden. Het quasi-privatiseren heeft in vele industrieën geleid tot de grootst mogelijke misallocaties van kapitaal ooit gezien in de economische geschiedenis. En u weet wie de prijs daarvan oppikt. Of zoals Geert Noels het jaren geleden zei: ‘de kost van de overheid komt op vele verschillende manieren bij de burger’.

Het is allemaal wat te gezellig geworden in die quasi-markt, want hij biedt het beste van beide werelden: de voordelen van de marktconforme vergoedingen (en ruim daarboven, want men is toch aan niemand verantwoording verschuldigd en de vergoedingen zijn niet publiek beschikbaar), plus de zekerheden die een partijpolitieke invulling van de beheersstructuren biedt.

De quasi-markt is dan ook een pretpark geworden voor (ex)-politici van wie de houdbaarheidsdatum fors overschreden is, would-be ondernemers die geen risico willen dragen, vastgoedboertjes, bestuurders die het onderscheid niet kennen tussen een budget (van overheidsgeld) beheren en een bedrijfsplan uitrollen, en politici in privé-adviesraden die het mandaat dat de burger hun gaf om het algemeen belang te verdedigen, privé gaan verzilveren.

Bloemlezing

Je wordt niet vrolijk van hun reacties. Buiten het feit dat de beerput nu een beetje open ligt, overtuigen de toegezegde toegevingen niet echt. Want spijt nadat je betrapt bent, geeft alleen de diepte van het morele vacuüm aan. Een bloemlezing van voorstellen en uitspraken:

‘Volledige transparantie’: transparantie is nooit een doel op zich maar een methode van public governance om het alloceren van publieke middelen te legitimeren

‘Minder bestuurszitjes’: mooi, maar waarom nu pas, als ze toch niet nodig waren. Trouwens, alleen als je de partijpolitieke carrousel van postjes stopt kan je dit een halt toeroepen.

Moreel maakt het niet uit of het een al dan niet betaald zitje is, een zitje in een privé-adviesraad of dat het systeempje de private CVBA-structuur heeft.

‘Een commissie gaat principes en richtlijnen opstellen’: leuk, dat is een volgend pretpark in de maak.

‘Het is allemaal wettelijk’: dat kan zijn, wetgeving is soms verkeerd. Zeker wanneer ze gestemd wordt door degene die er nadien gebruik van gaat maken. En moreel maakt het niet uit of het een -al dan niet betaald- quasi-marktzitje is, een zitje in een privé-adviesraad of dat het systeempje de private CVBA-structuur heeft.

‘Wij werken er hard voor’: buiten het feit dat ‘hard’ een relatief begrip is dat zich niet enkel in uren laat vatten, kan je niet hard werken in overbodige postjes en zijn grote advies- en beheerraden de doodsteek voor efficiëntie, kwaliteit, en daadkracht.

De verloning bij Eandis is 'aanzienlijk’, rekening houdend met de omvang van de onderneming

‘Wij konden elders veel meer verdienen’: het omgekeerde lijkt me eerder waar. Neem nu Eandis met zijn 457.000 euro gemiddeld, waar de CEO natuurlijk ruim bovenuit steekt. Ik heb dit bedrag vergeleken met de vergoedingen van de afgelopen vijf jaar van de CEO’s van beursgenoteerde nuts- en infrastructuurbedrijven in Europa. Die bedrijven zijn gemiddeld 30 tot 150 keer groter dan Eandis, moeten verantwoording afleggen aan hun aandeelhouders en moeten winst realiseren.

In Europa is de vergoeding van de CEO gemiddeld 1,3 miljoen euro en de mediaan is 1,1 miljoen euro. In de VS is dat gemiddeld 3,3 miljoen dollar en is de mediaan 3,1 miljoen dollar. De verloning bij Eandis is dus 'aanzienlijk’, rekening houdend met de omvang van de onderneming, en dat met een pak minder loopbaanrisico. Dat staat in schril contrast met hun eigen beoordeling dat de vergoedingen ‘passend’ zijn. Men vergat overigens te zeggen waarom het passend was? Dat is de kracht van strategisch HR.

‘Voor 4.800 euro netto per maand krijg je alleen maar sukkels’: wereldvreemdheid kent geen grenzen, maar kwaliteit en salaris verhouden zich nooit recht evenredig, zo leren vele studies.

De heks moet écht van de bezem deze keer, maar welke politieke partij gaat zich aan haar schoenveters uit deze ellende trekken?