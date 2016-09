Matige communautaire honger Bart De Wever bevat serieuze portie realpolitik.

De kwestie-Vuye-Wouters is geen fraaie episode voor de N-VA, maar legt ook een fundamentelere vraag bloot: kan de partij wel een staatshervorming afleveren die goed genoeg is?

De veranderingstrein van de N-VA hapert. Ten eerste op het thema veiligheid. Met haar Niveau V-plan tracht de partij de kiezer te laten zien welk veiligheidsbeleid ze zou voeren als ze alleen kon regeren. Haar ideale veiligheidsscenario dus. Een veiligheidsplan met niet-gerealiseerde wensen onderstreept dat ook de N-VA de gewenste radicale verandering niet kan teweegbrengen, volgens de partij nochtans een van de grote voordelen van een stem voor de N-VA tegenover Vlaams Belang. De troepen van Tom Van Grieken zullen altijd langs de kant blijven staan, terwijl de Vlaams-nationalisten daadwerkelijk voor verandering zorgen, klonk het. Met haar veiligheidsplan doet de N-VA de hervormingen die de federale regering wel doorvoerde op het vlak van veiligheid, en dat zijn er wel wat, ook ondersneeuwen.

Het is voor de N-VA makkelijker om te regeren zonder dan met een onvoldragen staatshervorming.

Natuurlijk kan de N-VA zeggen dat de rest niet meewil, maar op het communautaire en sociaal-economische vlak heeft de partij ook zelf de veranderingsambities bijgeschaafd. Zo moet een begrotingsevenwicht tegen 2018 niet meer zo nodig. Die verlieslatende begroting was nochtans een van de belangrijkste elementen in de kritiek op de regering-Di Rupo. Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) zag dan ook de kans schoon om te benadrukken dat zijn partij wel nog een begrotingsevenwicht wil. Kwestie van te tonen wie ‘de echte liberalen’ zijn. De N-VA trachtte voor de verkiezingen van 2014 de liberale geloofwaardigheid op de sociaal-economische thema’s - zoals het begrotingsevenwicht en de belastingen - tot nul te herleiden. Nu is het duidelijk payback time.

In dat opzicht is het uitkijken naar het voorstel waarmee minister van Financiën Johan Van Overtveldt de vennootschapsbelasting naar 20 procent wil brengen. De N-VA’er mag de pluim van de taxshift op zijn hoed steken, maar de tegenvallende fiscale inkomsten doen wat van die glans af. Een hervorming van de vennootschapsbelasting zou dat kunnen keren, maar het is niet zeker of die betaalbaar is en of de overige regeringspartners het de N-VA gunnen.

Op het communautaire vlak mag de N-VA van haar regeringspartners nu geen verandering brengen, maar ze stelde die wel in het vooruitzicht voor 2019. Sinds vorige week staat echter ook dat onder druk omdat Bart De Wever zich in een interview (De Tijd, 14 september) liet ontvallen dat hij een voortzetting van de huidige regering (lees: zonder staatshervorming) verkiest boven een met de PS (lees: inclusief staatshervorming). Dat veroorzaakt veel onrust bij de Vlaams-nationalistische achterban en leidde zelfs tot de defenestratie van de parlementsleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters.

Geschoffeerd

Maar waarom voelt de Vlaamsgezinde achterban zich plots zo geschoffeerd? Zelfs al vindt men het nodige aantal zetels, dan nog lijkt het ondenkbaar dat in 2019 een staatshervorming volgt die voldoet aan de strenge eisen van de Vlaamse beweging. PS-kopstuk Paul Magnette liet al verstaan dat hij niet zal ingaan op de vraag naar confederalisme omdat dat een splitsing van de sociale zekerheid inhoudt. Een radicale hervorming zou het dus zeker niet worden. Ook al omdat de steun van de PS niet zal volstaan voor een staatshervorming. Ook het in Belgicistische zin vervelde cdH moet misschien mee aan tafel. En ook de MR zal niet onderdoen voor de rest.

Maar niet alleen de Franstaligen zijn over drie jaar wellicht ‘demandeur de rien’, ook aan Vlaamse zijde vindt de N-VA wellicht geen medestanders. Integendeel, ze zou wel eens kunnen stoten op vragen naar meer België. In Vlaanderen ontbreekt de goesting die er in de aanloop naar de zesde staatshervoming wel was. Zo schrijft CD&V-voorzitter Wouter Beke in zijn boekje ter voorbereiding van het Wij-congres dit najaar over alles en nog wat, maar rept hij met geen letter over communautaire hervormingen. En wat zal de N-VA antwoorden als bijvoorbeeld Open VLD op de proppen komt met de eis om zaken te herfederaliseren? Een eis die regelrecht lijkt in te gaan tegen de Baert-doctrine die de Vlaams-nationalisten hanteren: in een staatshervorming mogen geen beslissingen zitten die België versterken.

In de beperkte communautaire honger van Bart De Wever zit dus wellicht een serieuze portie realpolitik. Het is voor de N-VA makkelijker om te regeren zonder dan met een onvoldragen staatshervorming. Het zal vanuit flamingantisch oogpunt toch nooit genoeg zijn. Ondertussen moet de partij wel hopen dat Vuye en Wouters lid blijven, want als ze in de Kamer als onafhankelijken zetelen, kunnen ze ongegeneerd ook de toekomstige verandering ter discussie stellen.