Met luchthavenjobs speel je geen stratego

De politieke spelletjes van cdH en PS rond de luchthaven van Zaventem komen almaar duidelijker op de voorgrond en dreigen duizenden jobs te vernietigen. De Franstalige politici handelen onverantwoordelijk. Blijkbaar willen ze koste wat het kost Zaventem slachtofferen in de hoop er de Waalse luchthavens groter mee te maken.

Door Inez De Coninck en Bert Wollants, Kamerleden N-VA

Als meesterstrategen trachten cdH en PS in Brussel en Wallonië de luchthaven van Zaventem schaakmat te zetten. Ondanks het feit dat ze op de tribunes en voor de camera dwepen met een aandoenlijke belgitude, is het voor hen toch moeilijk te verkroppen dat de nationale luchthaven in Vlaanderen ligt.

Sinds decennia spelen politici van cdH en PS hoog spel met de 60.000 directe en indirecte jobs van de luchthaven. Meer en meer trachten ze de strop te sluiten rond Zaventem om op die manier Charleroi en Luik te kunnen uitspelen als groeipolen die de rol van Zaventem kunnen overnemen en voor zover dat niet lukt in elk geval alle hinder te verschuiven naar de Vlaamse rand.

Zaventem moet krimpen, fel krimpen, dat is de wens die sinds jaar en dag wordt uitgedrukt in cdH-kringen en die onomwonden wordt uitgedragen. Elke mogelijkheid om de luchthaven klein te krijgen wordt aangegrepen, in het belang uiteraard van de Waalse regionale luchthavens.

Milquet

Zo stuurde voormalig minister Joëlle Milquet in 2014 in volle verkiezingscampagne de visie van het cdH per brief aan potentiële kiezers. Belangrijke eis voor het nieuwe regeerakkoord? De verhuis van low cost en chartervluchten, zoals alle touroperators, naar Charleroi en de verhuis van luchtvracht naar Luik. Niet meer, niet minder.

Als dan na de verkiezingen blijkt dat regeringsdeelname niet direct in het verschiet ligt, denkt Catherine Fonck (huidig fractieleider cdH) haar kans te grijpen. Ze mag gedurende bijna 3 maanden staatssecretaris van Mobiliteit spelen en tracht bijna onmiddellijk haar stempel te drukken op het luchthavendossier. De oplossing die zij uit haar hoed toverde om de routes bij te sturen hield toevallig ook een reductie van de capaciteit van de luchthaven van Zaventem in van 50 procent. Toeval?

Dallemagne

Begin 2016 zet George Dallemagne, kamerlid voor cdH, in een resolutie nog eens extra in de verf dat Zaventem bedoeld is als ‘stadsluchthaven’ en dat geen enkel deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag overvlogen worden. Céline Fremault (cdH) en Rudi Vervoort (PS) leiden vervolgens een nieuwe aanval, ditmaal vanuit Brussel, om met een ferme aanscherping van de toepassing van de geluidsnormen hun doel stelselmatig te kunnen bereiken.

Terwijl zo aanval na aanval wordt gelanceerd om het Zaventem moeilijker te maken, te doen afkalven, te doen krimpen, verschijnen dezelfde partijen op het toneel om de luchthavens van Luik en Charleroi uit te bouwen. Waar de luchthaven van Luik kan rekenen op de bijstand van oud-ministers Marie-Dominique Simonet (cdH) en José Hapart (PS) als voorzitter en eerste ondervoorzitter, kan de luchthaven van Charleroi beroep doen op Laurent Levêque (oud-kabinetsmedewerker van Paul Magnette) en Michaël Van den Kerkhove (oud-kabinetsmedewerker van Marie-Dominique Simonet) in dezelfde functies.

Geluidshinder

De voorbije week lonkte Luik alvast naar de klanten van Brussels Airport, als ‘oplossing’ voor de geluidshinder rond Zaventem, in de voorbije jaren deed Charleroi dat soort communicatie hen al geregeld voor. Het spel kan niet doorzichtiger worden dan dat. Stap voor stap een luchthaven als schietschijf gebruiken om er twee andere groot mee te maken is een verwerpelijke strategie.

Stap voor stap een luchthaven als schietschijf gebruiken om er twee andere groot mee te maken is een verwerpelijke strategie. Een strategie die bovendien ook niet werkt.

Een strategie die bovendien ook niet werkt, want de vrachtvluchten die in het verleden op Brussels Airport verdwenen bleken uiteindelijk te verhuizen naar Maastricht en niet naar Luik. Passagiers die verdwijnen op Zaventem, zullen wellicht in belangrijke mate voortaan Eindhoven of zelfs Schiphol opzoeken. Bovendien, indien de luchtconnectiviteit uit Brussel verdwijnt zullen ook de vele farmabedrijven uit onze hoofdstad verdwijnen.

Maar niet alleen Vlaanderen dreigt hiervan het slachtoffer te worden, vooral ook de Brusselaars zelf. Meer dan 5.000 Brusselaars zijn rechtstreeks tewerkgesteld op de luchthaven, ongeveer 25,3% van de totale directe tewerkstelling op Zaventem. Op een moment dat 1 op 4 van de Brusselse jongeren werkloos is en de algemene werkloosheidsgraad 17,5% bedraagt, wil je die jobs absoluut houden.

Met jobs speel je geen stratego, Brusselse en Vlaamse werknemers proberen in te ruilen voor Waalse werkgelegenheid is hoog spel waar we uiteindelijk allemaal aan verliezen.