Minder globalisering betekent ook minder groei

De enige manier om vandaag nog meer politieke spanningen te vermijden is oplossingen te zoeken die de tekortkomingen van de globalisering erkennen en die de buit eerlijker verdelen, zowel over als binnen de landsgrenzen.

Door Neil Dwane, global strategist bij de Duitse vermogensbeheerder Allianz Global Investors

Er lijkt een einde te komen aan ons seculiere westerse idee van een moderne, stabiele wereld van Pax Europae en Pax Americana. We lopen het risico terug te keren naar een versie van landen en staten van vóór de oplossingen uit het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog. Nog meer politieke spanningen kunnen alleen worden vermeden door oplossingen die de tekortkomingen van de globalisering erkennen en die de buit eerlijker verdelen, zowel over als binnen de landsgrenzen.

De Amerikaanse verkiezingsstrijd en de isolationistische retoriek van de verkozen president, maar ook de brexit en de onrust in de hele eurozone laten zien dat de vroegere mantra’s van globalisering en deregulering steeds meer tegengas krijgen

Lagere lonen, slechtere vooruitzichten voor de werkgelegenheid en toenemende ongelijkheid. Dat zijn voor veel kiezers in ontwikkelde landen de effecten die ze zien van de toenemende handel op internationale schaal. Dat vertaalt zich electoraal. De Amerikaanse verkiezingsstrijd en de isolationistische retoriek van de verkozen president, maar ook de brexit en de onrust in de hele eurozone laten zien dat de vroegere mantra’s van globalisering en deregulering steeds meer tegengas krijgen. De globalisering is daarmee nog niet gestopt, maar wel vertraagd. En dat heeft drie grote gevolgen voor burgers, overheden en beleggers.

Gruis

Ten eerste betekent minder wereldhandel automatisch minder wereldwijde groei. De vraagtekens bij een aantal belangrijke mondiale handelsovereenkomsten, zoals het Trans-Pacific Partnership (TPP) en het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP) brengen gruis in de mondiale versnellingsbak. Dat is op zich al genoeg om de al kwetsbare economische groei te vertragen. De wereldhandel is goed voor zo’n 40 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product. Was de wereldhandel een economie geweest, dan zou het de grootste ter wereld zijn, bijna twee keer zo groot als de Amerikaanse economie.

Ten tweede zullen de ‘wereldspelers’ onder de bedrijven hun rol en verantwoordelijkheid opnieuw moeten bepalen. Veel multinationals hebben tientallen jaren kunnen profiteren van de globalisering, vooral voor handel en financiering. Als de politiek nu steeds meer kiest voor lokale merken en als ze lokale belastingen wil heffen, kan dat flinke tegenwind opleveren. Conflicten zoals de recente zaak tussen Apple en de Europese Commissie kunnen een toename van interregionale spanningen teweegbrengen op belastinggebied. Met als gevolg dat investeringen worden belemmerd en het rendement voor aandeelhouders daalt.

Veel multinationals hebben tientallen jaren kunnen profiteren van de globalisering. Zij zullen hun rol en hun verantwoordelijkheid opnieuw moeten bepalen.

Ten derde is het onwaarschijnlijk dat de globalisering het probleem van de financiering van de welvaartsstaat gaat oplossen: politici in ontwikkelde landen moeten daar op korte termijn iets aan doen, tenzij ze willen aanzien hoe de millenniumgeneratie zich keert tegen de beloftes van en aan hun ouders.

Die noodzakelijke structurele hervormingen gaan voorlopig voorbij aan landen met demografische uitdagingen, zoals Japan en het grootste deel van Europa. Zelfs in de Verenigde Staten valt de huidige staatsschuld in procent van het bruto binnenlands product (bbp) in het niets bij de te verwachten kosten, die bij elkaar meer dan 130 biljoen dollar of liefst 500 procent van het Amerikaanse bbp omvatten. Hoe langer de maatregelen worden uitgesteld, hoe moeilijker het probleem op te lossen is.

Investeringen

Lagere wereldwijde economische groei leidt tot slot tot een toenemende roep om meer overheidsuitgaven en infrastructuurinvesteringen op lokaal niveau. Maar de betaalbaarheid daarvan is een grote zorg. Er zijn zeker investeringen nodig in de grote economieën van de toekomst, zoals India, om nog maar te zwijgen over het herstel en het onderhoud van de infrastructuur in de ontwikkelde wereld. Die overheidsinvesteringen mogen echter niet bekostigd worden met nog meer geleend geld, maar ze moeten de financieringskosten dekken en iets toevoegen aan de economische welvaart en productiviteit van de regio.

Zo niet, dan zijn het gewoonweg gevallen van Ponzifraude. Dat is, zoals bekend, een methode om mensen op te lichten door een belegging aan te bieden waarbij de uitbetaalde gelden (deels) worden gefinancierd uit de inleg van nieuwe klanten. Vaak biedt de oplichter daarbij een rendement aan dat erg hoog is bij een laag voorgespiegeld risico. Het fenomeen werd vernoemd naar Charles Ponzi, een Amerikaan van Italiaanse afkomst.