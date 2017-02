Minister van Werk of van Werkloosheid?

Met zijn uitspraken over de slechte resultaten van oudere werklozen op de arbeidsmarkt tackelt Vlaams Minister Philippe Muyters meteen niet alleen het stelsel van SWT, het vroegere brugpensioen, maar ook de oudere werklozen zelf.

Door Philippe Diepvents, hoofd studiedienst Vlaams ABVV

Het is de schuld van het systeem, zo luidt het, waarmee meteen de suggestie wordt gewekt dat de mensen in dat systeem niet genoeg hun best zouden doen om een job te zoeken.

Dat de bedroevend lagen kansen van ouderen op onze arbeidsmarkt al vaak zijn aangetoond, en dat SWT niet eens tot de bevoegdheid van minister Muyters behoort, houdt hem daarbij niet tegen.

De bevoegdheid om deze mensen aan een passende baan te helpen, zit immers wel in zijn portefeuille, en daar knelt voor een stuk het schoentje

Nochtans zou de minister beter voor eigen deur vegen. De bevoegdheid om deze mensen aan een passende baan te helpen, zit immers wel in zijn portefeuille, en daar knelt voor een stuk het schoentje.

Toen de sociale partners enkele jaren geleden op federaal niveau een akkoord sloten over de beschikbaarheidsregels voor mensen in SWT, werd hierop ingebroken door de federale regering. De politiek vond de verstrenging van de regels niet verregaand genoeg, en introduceerde een nieuw begrip: de aangepaste beschikbaarheid.

Dat niemand precies begreep wat dit nu inhield werd niet belangrijk geacht, het punt was vooral dat het strenger klonk dan de passieve beschikbaarheid of de vrijstellingen die tot dan voor een deel van de werklozen bestonden. Het operationaliseren van het begrip werd overgelaten aan de Gewesten.

Chaos

Wat volgde was één grote chaos. De informatie-uitwisseling tussen de VDAB en de RVA bleek vooreerst zo stroef te verlopen dat men lange tijd zelfs niet kon zeggen of iemand aangepast dan wel actief beschikbaar moest zijn. Een kafkaesk limbo voor de werkloze was het gevolg.

Het heeft vele maanden tijd gekost om dit uit te klaren, en daarna kwam de vraag wat die aangepaste beschikbaarheid nu precies inhield. De regelgeving zegt: niet zelf actief naar werk zoeken, maar wel meewerken aan begeleiding en ingaan op vacatures die op maat werden gezocht en voorgesteld. De geest hierachter is duidelijk: net omdat deze groep moeilijker aan de bak komt, is het billijk om te werken met zeer gerichte, goed uitgezochte vacatures op maat en niet met grote mappen vol sollicitatiebewijzen.

Steeds vaker krijgen onze consulenten signalen van SWT’ers, die suggereren dat er in de praktijk soms nog weinig onderscheid bestaat tussen het aanbod voor deze groep en de rest van de (actief beschikbare) werklozen.

Ook dit loopt in de praktijk echter moeizaam. De VDAB, waarop de minister al zwaar bespaarde de afgelopen jaren, heeft het moeilijk om de capaciteit vrij te maken voor zo’n persoonlijke aanpak. Steeds vaker krijgen onze consulenten signalen van SWT’ers, die suggereren dat er in de praktijk soms nog weinig onderscheid bestaat tussen het aanbod voor deze groep en de rest van de (actief beschikbare) werklozen.

Met andere woorden, is de hamvraag misschien wel of de minister er wel in slaagt om de door het federale kader voorgeschreven aparte aanpak ook in de praktijk waar te maken.

Hoe het ook zij, een aanval op het systeem en op de oudere werkloze zelf is ongepast. De minister zou zich beter bezig houden met het naar behoren uitvoeren van de eigen bevoegdheden. Op het vlak van de positie van ouderen op onze arbeidsmarkt is zijn palmares weinig indrukwekkend.

Afgeschaft

Integendeel zelfs, deze legislatuur werden heel wat maatregelen om ouderen langer aan de slag te houden afgeschaft en ingeperkt. Het ervaringsfonds, dat bedrijven stimuleert om aan retentie te doen, verdween. De aanmoedigingspremies voor landingsbanen werden sterk ingeperkt. De premie voor ouderen die willen overstappen van zwaar naar licht werk, werd nog vorige week geschrapt. Het gevolg: steeds meer oudere werklozen, wat de minister steevast afdoet als ‘een statistisch effect’. Mooi geprobeerd.

Nu wil de minister met de afschaffing van het SWT dus ook nog het ontslag van ouderen goedkoper maken. Is dit een minister van Werk, of een van Werkloosheid en meer oudere werklozen?