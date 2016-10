Na vijftien jaar egelstelling wordt het wel tijd voor een energievisie

We zullen de klimaatdoelstellingen van Parijs moeten halen zonder kernenergie. Nog langer treuzelen om een brede energievisie te ontwikkelen is onvergeeflijk.

Door Ronnie Belmans, CEO van EnergyVille, KU Leuven

Chris Peeters, de CEO van de hoogspanningsnetbeheerder Elia, dringt erop aan dat de politiek snel een federaal energiepact uitwerkt (De Tijd, 5 oktober). Het is een initiatief dat zijn voorganger bij Elia al een aantal jaren geleden lanceerde.

De discussie over de financiering van Eandis is extreem contraproductief: de visie op distributienet beheer kan niet langer gemeentelijk zijn, ze moet verbreden.

Het is typisch: iedereen is ervan overtuigd dat het meer dan nodig is, maar niemand durft zijn egelstelling te verlaten, en dat nu al 15 jaar lang. Toch zal België, en daarvan afgeleid Vlaanderen, zijn bijdrage moeten leveren aan de klimaatafspraken van Parijs die deze week in het Europees Parlement geratificeerd worden.

Bouwtijd

Tegen 2025 gaan de kerncentrales in België dicht, en zelfs al zou men de optie van kernenergie weer lichten - wat op dit ogenblik politiek uitgesloten wordt - dan nog is het onmogelijk om tegen dan een nieuwe kerncentrale klaar te hebben. Dat ligt aan de nodige vergunningen en aan de bouwtijd. Zo startte de bouw van de Finse kerncentrale in Olkiluoto in 2005, maar nog steeds is niet bekend wanneer ze in dienst wordt genomen. Met de huidige wetgeving zullen wij dus de klimaatdoelstellingen van Parijs tegen 2030 moeten halen zonder kernenergie.

De taak van de federale wetgever is duidelijk: hij zorgt voor de netten van Fluxys (aardgas) en Elia (elektriciteit) en zo ook voor het beheer van de koppeling van België met het buitenland, inclusief de Noordzee. Ook de offshorewind en opslag in waterkracht vallen binnen zijn bevoegdheid. Die bevoegdheden zijn beperkt en zijn sterk verbonden met de keuzes die de ons omringende landen maken. De federale energiepolitiek is dan ook niet langer Belgisch georiënteerd. Ze maakt integraal deel uit, zeker voor elektriciteit, van de energiepolitiek van onze buren.

De uitbouw van sterke verbindingen met het buitenland is primordiaal. België moet zeer snel aanknopen met het zich ontwikkelende Noordzeenet. Langer treuzelen is onvergeeflijk. Men kan gebruikmaken van het wegvallen van de centrales in Doel en het Noordzeenet, via een kabel door de Schelde, op die plaats aansluiten, zodat de Antwerpse haven kan worden bevoorraad met duurzame energie.

Elektriciteitsprijs

Door het uitbouwen van een sterk net zal de elektriciteitsprijs egaler zijn in vergelijking met die van de ons omringende landen en verdwijnt de discussie over de energienorm. Dat streven naar een afspraak dat de energiekosten op het niveau van de buurlanden moeten komen, is immers een lapmiddel bij gebrek aan visie.

Door een dergelijke brede aanpak kan een betere prijs bedongen worden en dalen de uitgaven voor de bouw van offshore windmolenparken.

Het lokale energiegebeuren komt los te staan van een globaal Europees platform

Het lokale energiegebeuren komt los te staan van dit globaal Europees platform. Door het streven naar doorgedreven isolatie verlaagt het aardgasgebruik stelselmatig en worden die netten ook minder gebruikt. Intelligente warmtenetten die toelaten warmteoverschotten lokaal te verhandelen nemen de taak over. Elektriciteit met warmtepompen gevoed door hernieuwbare bronnen vormt een tweede piste voor verwarming en koeling.

Ons elektriciteitsverbruik neemt stelselmatig toe. Een intelligente sturing via apps en andere geautomatiseerde systemen past de vraag aan het aanbod aan. Lokale opslag in de vorm van batterijen en warmte is het sluitstuk. De elektrische energie wordt geleverd door zonnepanelen en onshorewindparken. De elektriciteitsnetten zijn een cruciaal element in dit systeem. De discussie over de financiering van Eandis is dan ook erg contraproductief: de visie op distributienetbeheer kan niet langer gemeentelijk zijn, ze moet verbreden.

Kritische factor

We evolueren snel naar een elektriciteitssysteem waarin de exploitatiekosten verwaarloosbaar worden en de infrastructuurkosten met bijbehorende vergoeding voor kapitaal de kern van de tarieven zullen zijn. De energie (kWh) als basis voor facturatie wordt vrijwel irrelevant. Investeringen die de gebruiker, de leverancier en de netbeheerder doen, moeten adequaat vergoed worden. Voor kmo’s, kantoren en andere nutsgebouwen en residentiële klanten wordt de vergoeding voor geleverde energiediensten de norm, en de kwaliteit van de dienstverlening een kritische factor.

Zo maken we de energietransitie mogelijk: meer comfort en een betere service vanuit een duurzaam energiesysteem.

De tariefstructuur voor het netbeheer wordt dynamisch in de tijd en in het soort gebruik. Als de zon volop schijnt, is het tarief voor een bezitter van zonnepanelen anders dan ’s nachts, en voor iemand zonder panelen is dat niet het geval. Een andere inputparameter is of je een warmtepomp of een elektrisch voertuig bezit. Dat staat los van de locatie, maar iemand met eenzelfde profiel, waar dan ook, krijgt eenzelfde tarief. Een tarief dat dus wel kan verschillen van het tarief voor zijn buurman, als die een ander profiel heeft.

Daar moet het energiepact in Vlaanderen zich op richten, daar moet het een kader voor scheppen. Ga voor een grondige aanpak met visie. Zo maken we de energietransitie mogelijk: meer comfort en een betere service vanuit een duurzaam energiesysteem. Brussel en Wallonië kunnen een verschillende visie ontwikkelen, en het Belgische niveau schrijft zich via een sterk net in het Europese in.