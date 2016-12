Niet zeker dat Merkel zichzelf opvolgt.

2016 was een zeer bewogen jaar. Een roetjsbaan van aanslagen, de brexit en Trump. Wat brengen 2017 en de nabije toekomst ons? We vroegen tien opiniemakers om in hun glazen bol te kijken. Vandaag buigt Carsten Brzeski zich over de toekomst van de Duitse kanselier Angela Merkel.

Een politiek jaar wordt het, 2017, niet alleen in Duitsland, maar in heel Europa. De economie lijkt minder spannend te worden. De Duitse economie draait nog steeds goed, alleen iets minder dan het afgelopen jaar. Zo wordt het economische jaar 2017 een magere afspiegeling van 2016. Dat wil zeggen: het gaat goed, maar net niet zo goed als het originele topjaar. Spannender zal de verkiezingsstrijd zijn, want Merkel is in Duitsland lang niet meer zo populair als ze buiten haar landsgrenzen lijkt te zijn en de kans bestaat dat er voor het eerst zes partijen in het nationaal parlement komen. Met een kleine slag om de arm, afhankelijk van het feit of de onpopulaire Sigmar Gabriel opnieuw de verkiezingskar van de SPD wil trekken, is mijn spannendste voorspelling voor 2017 dat Merkel niet de nieuwe bondskanselier wordt.

Op economisch gebied was 2016 een topjaar voor Duitsland. Ondanks de Chinese beurscrash aan het begin van het jaar, de groeiproblemen in China, de brexit, de lage olieprijzen en recentelijk de Amerikaanse verkiezingen kijkt de Duitse economie terug op een jaar met een stevige groei. Die groei kwam vooral door twee factoren, die door de publieke opinie steeds sterker worden afgekeurd: de ECB en de vluchtelingen. De lage rente, de lage inflatie, loonstijgingen en meer overheidsuitgaven voor de vluchtelingen liggen aan de basis van de huidige Duitse groei. Groei op basis van consumptie, de bouwsector en overheidsbestedingen. Door de sterke binnenlandse vraag viel het bijna niet op dat de industrie stagneert, de exporten ondanks een zwakke euro momentum verliezen en de investeringen nog steeds niet aantrekken.

De succesformule voor economische groei zal ook in 2017 nog werken. Alleen wordt het van alles een onsje minder. Een soort dieetversie van 2016.

Maar heel eerlijk: de economie zal volgend jaar niet zo veel aandacht krijgen. Tenzij er een onverwachte crisis komt, zal 2017 het jaar van de verkiezingen zijn. Om dat te voorspellen heb je niet eens een glazen bol nodig.

De Duitse verkiezingen, samen met de verkiezingen in Nederland en Frankrijk, zullen de contouren aangeven voor een ander Europa. Of minstens voor een andere eurozone. De meeste mensen buiten Duitsland hopen op Angela Merkel. Voor hen lijkt een vierde termijn voor Angela Merkel als bondskanselier al besloten. De laatste ‘leader of the free world’, die heel Europa naar het licht moet leiden.

In Duitsland zelf ziet het er echter anders uit. Angela Merkel is niet meer de onbetwiste leider van het land. Haar populariteit is door de vluchtelingencrisis tanende en haar stijl van behoedzaam analyseren en afwachten krijgt ook steeds meer kritiek en wordt door sommigen inmiddels als besluiteloos beschouwd. De politieke gevolgen van de aanslag in Berlijn zijn nog onduidelijk, maar de aanslag is zeker koren op de molen van de populisten en Merkel-critici. Het kan een belangrijke gamechanger zijn voor de verkiezingen. Net zoals Keulen een jaar geleden het einde van de ‘Willkommenskultur’ en ‘wir schaffen das’ was.

De ster van Merkel straalt niet alleen vanwege de vluchtelingen minder. De lijst met onafgewerkte werkjes en nieuwe economische uitdagingen is onder Merkel alleen maar langer geworden. Denk aan het ontbreken van nieuwe structurele hervormingen van de arbeidsmarkt of het pensioenstelsel of het gebrek aan nieuwe investeringen in zowel traditionele als moderne infrastructuur. Samen met het aantoonbare groeiende gat tussen arm en rijk zijn dat de economische thema’s, die de verkiezingscampagne zullen beïnvloeden. Daarom is voor mij een vierde termijn voor Angela Merkel allesbehalve zeker.

De toekomst van Merkel zal ook afhangen van wie de lijsttrekker van de SPD wordt. Partijleider Sigmar Gabriel als lijsttrekker zou een zegen voor Merkel zijn. Hij is zo impopulair bij de Duitsers dat Merkel in haar handen zou wrijven. Martin Schulz als lijsttrekker is een grotere onbekende, maar met een groot potentieel aan verrassingen. Een zeer uitgesproken en rechtlijnige Schulz zou Merkel electoraal in de weg kunnen zitten.

De CDU van Angela Merkel zal grootste partij bij de verkiezingen blijven, maar of dat voldoende is om een coalitie te vormen en of Merkel voor elke combinatie te vinden is, is meer dan onzeker.

Dat een vierde termijn voor Merkel nog lang niet in kannen en kruiken is, heeft ook te maken met de toenemende verzuiling van de Duitse politiek. Voor de eerste keer ooit kunnen volgend jaar zes partijen in het nationale parlement zitten. De CDU van Merkel, de SPD, de nieuwe AfD, de Groenen, de Linke en de uit de as herrezene liberale FDP. Daardoor neemt de kans op een twee-partijencoalitie af. Ook dat zou de eerste keer in de geschiedenis zijn. De CDU van Angela Merkel zal de grootste partij bij de verkiezingen blijven, maar of dat voldoende is om een coalitie te vormen en of Merkel voor elke combinatie te vinden is, is meer dan onzeker. Dat Merkel na een overwinning niet terugkeert als bondskanselier is mijn ‘dark horse’ voorspelling voor 2017.

2017 lijkt een keerpunt te worden voor Europa. Zijn wij verenigd of verdeeld? Is Europa in staat een tegengewicht te vormen in de intercontinentale powerplay van de periode Trump/Poetin. De mate van politieke stabiliteit die Europa in 2017 kan bieden zal de grootste economische factor zijn. Duitsland heeft als laatste verkiezingen volgend jaar en daarmee zullen de trends definitief worden. Het zal een opwindend en spannend jaar worden. Pas aan het eind van het jaar weten we of het een verloren jaar was of een noodgedwongen euvel voor een beter Europa.

Carsten Brzeski is hoofdeconoom ING Duitsland