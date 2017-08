Noord-Korea: van overschatting tot misrekening

War of words. De afgelopen dagen waren het Noord-Koreaanse regime en de Amerikaanse president Donald Trump verwikkeld in een ongeziene retorische opbodpolitiek. Het risico groeit dat een van beide kampen een verkeerde beslissing neemt, maar Trump heeft er alle belang bij Noord-Korea’s bedreiging uit te vergroten.

Zonder met zijn ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken te overleggen stelde Trump eerder deze week dat Noord-Korea wel eens met ‘fire and fury’ geconfronteerd kan worden als het nog langer de VS bedreigt. Pyongyang beantwoordde de vage bedreigingen met heel specifieke. Tegen midden augustus zou het klaar zijn om vier middellangeafstandsraketten 3.357 kilometer verder in zee te laten storten, 30 kilometer voor de kust van de Amerikaanse militaire bases op het eiland Guam.

Tot nog toe waren alle Noord-Koreaanse rakettesten parabolisch: de projectielen gingen stijl omhoog en naar beneden. Ze raakten nooit veel verder dan 700 kilometer van Noord-Korea. Toch beweert het regime dat zijn Hwasong 12- en Hwasong 14-raketten een reikwijdte van respectievelijk 6.000 en 10.000 kilometer hebben. Gingen de raketten minder dan 1.000 kilometer ver door de beperkte radarcapaciteit om ze te kunnen volgen? Of wilde Pyongyang verhinderen dat de toestellen in Amerikaanse handen terechtkwamen? Kim Jong-un wil nu blijkbaar ‘bewijzen’ dat hij veel verder geraakt, ten minste tot net voor Guam.

De communistische leider heeft wel degelijk atoombommen, zijn land testte ze al minstens vijfmaal. Maar er zijn veel open vragen over het atoomprogramma. Zijn de Noord-Koreaanse kernkoppen in staat een herintrede in de dampkring heelhuids te doorstaan? En hoe accuraat is hun vizier? Dat het land de delivery capacity heeft om de VS te treffen en de bereidheid ze daadwerkelijk te gebruiken, is twijfelachtig. Er is dus geen imminente bedreiging voor de VS, wat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson deze week ook aangaf.

Toch menen de Amerikaanse inlichtingendiensten plots dat Pyongyang in staat is om zijn zware kernbommen te miniaturiseren. Ook beweren ze dat Noord-Korea geen 25 maar plots 50 of 60 atoombommen zou hebben. Dat ruikt naar de Irakoorlog onder Bush jr., toen beweerd werd dat dictator Saddam Hoessein massavernietigingswapens had. Ze werden nooit gevonden.

Inlichtingendiensten hebben de neiging hun rapporten aan te passen aan het wereldbeeld van de commander-in-chief. Trump heeft er alle belang bij om de Noord-Koreaanse bedreiging groter te doen lijken dan ze is. Ze is een handige bliksemafleider voor de ontwikkelingen in Russiagate - de vermeende verkiezingscollusie tussen het campagneteam van Trump en Rusland.

Misrekening

Naast de overschatting van Noord-Korea is ook misrekening een groot probleem. Stel dat Noord-Korea of de VS op een bepaald moment vrezen dat een oorlog imminent is en iemand daardoor een verkeerde beslissing neemt, dan is de toestand nog veel zorgwekkender dan nu.

Als Trump de Noord- Koreaanse bedreiging groter doet lijken dan ze is, is dat een handige bliksem afleider voor de ontwikkelingen in Russiagate.

Dat Trump een aanhanger van de ‘madman theory’ is, vergroot de kans op een misrekening. Voormalig president Richard Nixon voerde die strategie ook al uit tijdens de Vietnamoorlog. ‘Tricky dick’ liet uitschijnen dat hij onvoorspelbaar was en wel eens in staat kon zijn het onmogelijke te doen: nucleaire wapens inzetten. Ook Ronald Reagan leek in 1982 bereid een mondiale nucleaire oorlog te riskeren, de Russische leider Joeri Andropov lag er ’s nachts wakker van.

Onvoorspelbaarheid is essentieel in die benadering. Via intimidatie wil men de tegenstrever op andere gedachten brengen. Zou er dan toch rationaliteit verscholen zitten achter Trumps schijnbaar warrige strategie? Wat die extra gevaarlijk maakt, is dat zowel de Noord-Koreanen als de Amerikaanse president een brinkmanship-benadering hanteren. Ze zijn met andere woorden bereid de situatie tot op het randje van een oorlog te brengen in de hoop dat de andere zijde eerst zal toegeven. Voor Noord-Korea zou wapengekletter tot de ondergang leiden.

De vraag is hoe de situatie te de-escaleren zonder dat de partijen gezichtsverlies lijden. De sleutel ligt vooral in China’s handen, de ontwakende gigant in de regio. Peking zit erg verveeld met de oorlogsretoriek, waardoor zijn alliantiepartner een destabiliserende factor blijkt. De Chinese diplomatie heeft al aanzienlijke bijdragen geleverd de afgelopen maanden om het gevaar te ontmijnen, bilateraal en multilateraal. In de VN-Veiligheidsraad is er minstens op papier unanimiteit om de economische sancties tegen Pyongyang gevoelig te verscherpen. Door de recentste sanctieronde kunnen de Noord-Koreanen geen steenkool, ijzererts en vis meer exporteren, enkel nog ruwe olie. De handel met vooral China zal met een derde afnemen, van 3 naar 2 miljard dollar.

‘Strategisch geduld’ is geen ideale maar alleszins een betere strategie. Een ‘chirurgische’ militaire aanval van de VS op het kernprogramma van Noord-Korea zou al snel uitdeinen, in eerste instantie conventioneel naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel en de gedemilitariseerde zone. China en Rusland zullen dat wellicht ook niet zomaar tolereren. De supermacht Amerika blijkt bijzonder onmachtig, ondanks alle vuurspuwende retoriek.

David Criekemans doceert buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen, internationale politiek en veiligheid aan het University College Roosevelt in Middelburg (Nederland) en geopolitiek aan het Geneva Institute of Geopolitical Studies.