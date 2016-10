Nu of nooit voor nachtwerk e-commerce

De vakbonden reageren vandaag furieus op het uitgelekte regeringsvoorstel om nachtwerk voor e-commerce mogelijk te maken zonder fiat van … diezelfde vakbonden. Maar als deze maatregel het begrotingsakkoord zou halen, zorgt de regering-Michel voor dé revelatie van de logistieke sector in België. En vooral dus ook voor enkele duizenden bijkomende jobs.

Jo De Wolf, CEO van Montea, logistiek vastgoedbeheer

E-commercebedrijven kunnen nu in ons land maar moeilijk ‘s nachts werken en daar profiteert Nederland al jarenlang volop van. Vandaag zien we constant met lede ogen aan hoe grote e-commercespelers zoals Bol.com en Coolblue hun distributiecentra vlak over de Belgische grens neerpoten om vervolgens van daaruit de Belgische markt te bedienen. In de afgelopen jaren gingen zo volgens handelsfederatie Comeos al meer dan 35.000 Belgische jobs verloren. En ondertussen blijft de e-commerce-trein voortrazen.

De regering-Michel zou nu in hun begrotingsoverleg beslist hebben om nachtwerk in e-commerce toe te staan, zonder fiat van de vakbonden. De kritiek van de vakbonden stond in de sterren geschreven, maar is kortzichtig. Nu al waarschuwen ze dat het voorstel de deur zal openzetten voor veralgemeend nachtwerk. Alleen mogen ze niet vergeten dat deze maatregel hoognodig is als we niet willen blijven achterlopen in het hele e-commerceverhaal. De achterstand op andere landen, zoals Nederland, wordt alleen maar groter.

Wie de logistieke sector kent, weet dat deze maatregel dé economische revelatie zou zijn. Niet alleen zou zo één van de drie grote struikelblokken voor de e-commerce in ons land - naast de loonkost en de mobiliteit - volledig van de baan zijn. De duizenden jobs die dankzij het nachtwerk gecreëerd kunnen worden - en nu aan Nederland verloren gaan - kunnen een enorme boost voor de Belgische economie betekenen. Daarnaast zal het ons allen, en zeker niet alleen het bedrijfsleven, ook iets opbrengen. De regering hoopt er zo 48 miljoen extra inkomsten uit te puren. En als nachtwerk beter vergoed wordt, zal dit ook tot meer fiscale inkomsten en sociale zekerheidsinkomsten leiden.

De Belgische consument die pakjes op het internet bestelt, zal hierdoor trouwens eindelijk ook vanuit eigen land sneller bediend kunnen worden. Want vandaag gaat het alleen maar supersnel als hij bv. via Nederland bestelt. In ons land is het voorlopig nog altijd zo dat je online tot grosso modo 18 uur een bestelling kan plaatsen. Later, dan haalt je bestelling de planning van de volgende dag niet meer en moet je een dag langer wachten. Voor de Belgische consument is het op dat moment geen probleem, want hij bestelt gewoon in Nederland waar het dankzij nachtarbeid nu al sneller kan. Maar voor onze Belgische economie is het tot nu toe een forse aderlating.

Sportwinkelketen Decathlon, die nu al een nieuw distributiecentrum in Willebroek bouwt, zal als één van de eerste van de maatregel profiteren. Anderen zullen volgen. Of beter nog: ze staan nu al te wachten aan de zijlijn. Bij Montea moesten we de voorbije jaren onze activiteiten richting Nederland bewust uitbreiden, juist omwille van de weinig gunstige omstandigheden in eigen land. En we zullen niet de enige zijn geweest. Dat dit voorstel nu al boven water komt, is hopelijk geen onderdeel van een verdrinkingsstrategie, maar een duidelijk teken voor de grote internationale spelers in de sector van e-commerce.