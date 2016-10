One percent blokkeert handelsverdrag met Canada

Het ziet er niet naar uit dat Franstalig België het verzet tegen CETA zal staken. Tenzij we een Boudewijn-truc uithalen zal België geboekstaafd staan als het land dat het vrijhandelsakkoord met Canada de dieperik instuurde.

Door Stijn Decock, hoofdeconoom Voka

Op 3 april 1990 zat België 36 uur zonder koning. De diepgelovige Koning Boudewijn kon om morele redenen de abortuswet niet ondertekenen. Daartoe was hij vanuit zijn mandaat verplicht omdat hij de wetten die het parlement goedkeurt moet ondertekenen. Daarom werd hij 36 uur uit zijn ambt gezet. Misschien moet Europa hetzelfde doen met België, dat door de weigering van Franstalig België – nog geen 1% van de Europese bevolking - het handelsakkoord met Canada niet kan ondertekenen.

Het niet ondertekenen van het handelsverdrag (CETA) met Canada is pijnlijk voor Europa, voor België en zeker ook voor Vlaanderen.

De niet-ondertekening is erg voor Europa, want 27 van de 28 Europese landen gaan het verdrag goedkeuren. Eén land weigert, omdat zijn twee kleinste deelregio’s tegen zijn. Die zijn goed voor 4 miljoen inwoners. De Europese Unie telt er 500 miljoen. Dus minder dan 1% van de bevolking kan een belangrijk handelsakkoord met een land dat buiten Europa ligt maar qua waarden en normen het dichtst bij Europa aansluit, torpederen.

De niet-ondertekening is ook erg voor België. De Belgische economie is na Singapore en Luxemburg de meest open economie ter wereld. Bovendien is Brussel de hoofdstad van Europa en huisvest het de hoofdzetel van de Navo. De Belgische welvaart wordt voor een groot deel bepaald door vrijhandel. België floreerde ook in het verleden als er vrijhandel was en kende ellende als die er niet was; denk maar aan de eeuwenlange blokkade van de Schelde en de kommer en kwel die toen over arm Vlaanderen heerste.

In België liggen ook veel Canadese soldatengraven. In beide wereldoorlogen stonden de Canadezen resoluut aan de kant van België, hoewel ze daar geen direct economisch of strategisch belang bij hadden. In tegenstelling tot de Verenigde Staten stapte Canada in de Tweede Wereldoorlog meteen in de oorlog en stuurde het troepen om West-Europa te beschermen tegen de blitzkrieg van Nazi-Duitsland. De VS stapte pas in de oorlog toen het zelf door Japan werd aangevallen.

Vrijheden

Canada is op de dag van vandaag een land dat qua welvaart eerder in de categorie van de Scandinavische landen meespeelt. Op de Better Life Index van de OESO staat het op de 5e plaats. België slechts op de 14de. In de Human Development Index staat Canada op de 9e plaats, België op de 21ste. Het land wordt geleid door een 44-jarige liberale premier die bekend staat als voorvechter van vrouwenrechten, en jawel, ook abortus. Canada lijkt zelf meer op Zweden of België dan dat België op EU-partners zoals Roemenië of Bulgarije lijkt. Met wie we allerlei vrijheden delen.

Met de weigering om het CETA-verdrag te tekenen zegt België eigenlijk dat we de Canadezen niet vertrouwen, dat hun waarden en normen lager liggen dan de onze en dat we bij een handelsverdrag riskeren dat Canada de welvaart van België omlaag zal halen.

De niet-ondertekening is ook voor Vlaanderen zeer pijnlijk. Met 82% van de Belgische export is Vlaanderen nog meer dan Franstalig België blootgesteld aan een goed klimaat van vrijhandel. Vlaanderen is voor een vrijhandelsakkoord met Canada. Maar zal in de perceptie mee met de Belgische weigering geassocieerd worden en zal de brokken van de imagoschade die Franstalig België veroorzaakt, voelen. Wellicht meer dan Franstalig België zelf.

Antiamerikanisme

Franstalig België is vooral tegen omdat heel wat ngo’s tegen zijn. Die hebben in de strijd tegen vrijhandelsverdragen een nieuwe vlag ontdekt om de troepen rond te verzamelen. In wezen is hun verzet wat vergelijkbaar met de brexit-stem die ook dreef op een sentiment van antiglobalisme en het terugplooien op de eigen gouw. Vrijhandel en supranationale structuren worden dan als bedreigend en welvaartsvernietigend gezien. Wat het EU-bashen was voor de brexiteers, is het antiamerikanisme voor een deel van het ngo-kamp.

Het cynische is dat de eerste vrijhandelsdeal die de ngo’s echt kunnen tegenhouden net de deal is met het land dat qua waarden en normen het dichtst bij ons aansluit. En wellicht dat Canada ook het dichtst bij het wereldbeeld dat de ngo’s voorstaan.

Toegegeven, je kan argumenteren dat men de voorbije decennia in landen zoals de VS of het VK te weinig oog had voor de nadelen van vrijhandel met landen met veel lagere lonen en standaarden, waardoor heel wat arbeiders in het VK en de VS hun baan verloren en in slecht betaalde jobs belandden. Maar dat argument geldt niet voor vrijhandel tussen landen met een gelijkaardig welvaartsprofiel, zoals West-Europa en Canada.

Middenklasse

En het geldt ook niet voor België. België heeft een meer open economie dan het VK of de VS. Als vrijhandel een belangrijke reden zou zijn waarom de middenklasse afkalft, dan zou je dat in een zeer open economie als de onze goed moeten zien. Welnu, volgens ongelijkheidsdeskundige Ive Marx houdt de Belgische middenklasse verhoudingsgewijs zeer goed stand in de geglobaliseerde wereld. Dus vrijhandel is niet nadelig voor de Belgische middenklasse, integendeel.

Het ziet er niet naar uit dat Franstalig België het verzet tegen CETA zal staken. En dus kan België en Europa de deal niet goedkeuren. Tenzij we een Boudewijn-truc uithalen zal België geboekstaafd staan als het land dat het vrijhandelsakkoord met Canada de dieperik instuurde.

Vlaanderen staat hier voor voldongen feiten. Het zal meteen een charmeoffensief moeten voeren bij de Canadezen om zich te distantiëren van dit debacle. En politicologen mogen uitdenken hoe we in de toekomst vermijden dat slechts 1% zo’n deal kan tegenhouden.