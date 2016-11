Onze vrije pers vanzelfsprekend vinden, doen we op eigen risico.

Een Europees uitgeversrecht maakt komaf met de pure diefstal en het parasitisme van techbedrijven die de content van uitgevers massaal kopiëren en gratis hergebruiken. De persvrijheid en dus de democratie winnen daarbij.

Er is heel wat te doen over copyright in Brussel. Leest u alstublieft vooral voort, want het gaat niet over de schoonheden van de nerdy copyrightwetgeving, maar over de toekomst van onze onafhankelijke professionele pers. Het gaat over welke waarde wij hechten aan de 24/7-productie van nieuws, duiding, reportages uit oorlogsgebieden, entertainment, sport of onderzoek door beroepsjournalisten die gebonden zijn aan gedragscodes en beroepsethiek. Het gaat over de vraag of uitgevers eindeloos kunnen blijven investeren in onlinecontent die derde partijen systematisch ‘hergebruiken’ en te gelde maken zonder toestemming en zonder dat er een vergoeding tegenover staat.

Als deel van de langverwachte hervorming van het EU-copyright - die dat recht moet updaten voor het digitale tijdperk -heeft de eurocommissaris voor Digitale Economie Günther Oettinger een Publisher’s Right voorgesteld. Het is een erkenning van de waarde van een vrije en vitale pers voor een democratische maatschappij. Het zal juridische zekerheid scheppen voor grote en kleine persuitgevers, het zal duidelijk maken dat wij de eigenaar zijn van onze content en dat die niet mag worden gekopieerd of hergebruikt zonder onze toestemming. Net zoals het illegaal is om zonder te betalen een krant mee te graaien uit een krantenwinkel, de hele inhoud te kopiëren, daar wat reclame rond te verkopen en die te verspreiden naar miljoenen mensen, maakt het Publisher’s Right duidelijk dat zoiets ook niet kan met onlinepublicaties.

Content massaal kopiëren en te gelde maken zonder de uitgevers ervoor te betalen, heeft met een ‘open en creatief web’ niks te maken.

Al vele jaren proberen techbedrijven nochtans het gratis gebruik van professionele mediaberichten te rechtvaardigen, opdat het internet ‘open en creatief’ blijft. Maar wie een ‘open’ web promoot, moet snappen dat uitgevers niet kunnen blijven investeren in ‘vrij beschikbare’ inhoud zonder dat er een fatsoenlijke vergoeding tegenover staat. Het op advertenties steunende onlineverdienmodel kan perfect werken voor de uitgevers, mocht hun content niet massaal worden gekopieerd door anderen die de content te gelde maken zonder ervoor te betalen. Met een open web heeft dat niets te maken. Het is pure diefstal en parasitisme. Wetswijzigingen zijn de enige oplossing daarvoor.

Afschriktactiek

‘Traditioneel’ lijkt een slecht woord te zijn geworden in de context van de digitale mediarevolutie en toch hebben traditionele uitgevers zich ingeschreven in die revolutie. We hebben geïnnoveerd, geïnvesteerd, we verdelen inhoud op elk denkbaar toestel en platform, en onze hightechnewsrooms zijn in niets meer te vergelijken met de newsrooms van het predigitale tijdperk. Maar hoe kunnen uitgevers blijven investeren als anderen hun werk kunnen exploiteren zonder ook maar een van de risico’s te nemen of de kosten te maken die met de productie ervan gepaard gaan? Wat als de traditionele media het laten afweten? Maakt het iets uit?

Ik vind van wel en ik ben er zeker van dat u dat ook vindt, als u er even over nadenkt. Wie het geluk heeft in een democratie te leven, vindt de persvrijheid vaak vanzelfsprekend. Maar het is die persvrijheid die onze democratie onderstut, en die afhankelijk is van een markt die genoeg opbrengsten oplevert om de enorme kosten van de nieuwsproductie te dekken.

Tegenstanders van de EU-wetswijziging beweren dat die wijziging mensen die links naar content delen, zal criminaliseren. Maar dat is een misleidende afschriktactiek. Want niets in deze hervorming zal mensen tegenhouden interessante links te delen. Alleen de aggregators (programma’s of websites waarmee gebruikers de inhoud van meerdere weblogs tegelijk kunnen lezen, red.) en de zoekrobots die gratis profiteren van de investeringen van de uitgevers, moeten zich aanpassen. Zij zullen moeten samenwerken met de uitgevers om de gemeenschappelijke belangen te vinden die het hart vormen van elk akkoord.

Een Publisher’s Right zal het Wilde Westen van het internet niet helemaal temmen, maar het zal ons wel juridische duidelijkheid brengen en het ons makkelijker maken om het eigendom van onze publicaties op te eisen. En het zal mensen rond de tafel brengen om te onderhandelen over redelijke voorwaarden voor het gebruik van onze waardevolle content. Dat is toch alleen maar eerlijk?

Christian Van Thillo is CEO van de Persgroep en voorzitter van de European Publishers Council.